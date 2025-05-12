Туры на автобусе в Тобольске

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Тобольске, цены от 16 300 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Тюмень и Тобольск: тайны и сокровища Сибири. Автобусный тур из Перми
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Тюмень и Тобольск: тайны и сокровища Сибири. Автобусный тур из Перми
Начало: Пермь
20 июн в 10:00
25 июл в 10:00
от 16 300 ₽ за человека
Черное золото Сибири. Тюмень и Тобольск
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Черное золото Сибири. Тюмень и Тобольск
Начало: Тюмень
17 окт в 10:00
28 ноя в 10:00
19 000 ₽ за человека
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
Начало: Тюмень
1 янв в 10:00
от 32 700 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Данила
    12 мая 2025
    Черное золото Сибири. Тюмень и Тобольск
    Организатор понравился. Был комфортабельный автобус, замечательный экскурсовод - Ольга Александровна. Гостиницы в Тюмени и в Тобольске были удачно выбраны. Особенно
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    понравилась гостиница "Восток", как-будто в музее побывали! Питание без изысков, но вполне приемлемое. Отдельное спасибо, что обратно в Тюмень прямо к ж/д вокзалу привезли. В целом, остались довольны поездкой.

  • А
    Анна
    19 апреля 2025
    Черное золото Сибири. Тюмень и Тобольск
    Очень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтяной полигон с. Успенка (где
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    было крутое посвящение в нефтяники!) Рекомендую всем кто интересуется промышленным туризмом. Единственное - экскурсии на Сибур было маловато, хотелось больше и теоретической части, и самой экскурсии на площадку (нас, видимо в целях безопасности, просто провезли в автобусе по периметру завода). Хороший отель (Восток) и вкусные завтраки. Сама Тюмень очень понравилась, хочется ещё раз приехать.

    Очень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтянойОчень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтянойОчень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтяной
  • Д
    Данила
    12 марта 2025
    Черное золото Сибири. Тюмень и Тобольск
    Организатор, супер! . Пошли на встречу по бронированию мест в гостинице, везде сопровождали и старались максимально уделить время каждому, ответить на все интересующие вопросы.
  • О
    Оксана
    19 февраля 2025
    Зимняя сказка Сибири. Тур в Тюмень на 4 дня
    Услугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромное спасибо Юлии Антроповой) и
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    организации процессов. Все общение в основном было через Telegram, что очень удобно- вся информация всегда "под рукой", а так де все документы и информация дублировались на эл. почту.

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Ответы на вопросы от путешественников по Тобольску в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Тобольске в мае 2025
Сейчас в Тобольске в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 16 300 до 32 700. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Тобольске на 2025 год на автобусе, 9 ⭐ отзывов, цены от 16300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль