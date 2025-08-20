1 день

Обзорная экскурсия по Тюмени. Мастер-класс в усадьбе Колокольниковых

Прибытие в отель самостоятельно.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

13:10-14:00 Обед в сибирском стиле.

14:00-14:40 Пешеходная экскурсия по улице Дзержинского, которую часто называют «Тюменским Арбатом». Здесь вы увидите уникальные деревянные усадьбы с искусной резьбой, каждая из которых хранит свою историю и рассказывает об их прежних хозяевах.

14:40-15:20 Далее, по дороге к Усадьбе Колокольниковых, мы побываем на смотровой площадке, где открывается великолепный вид на Мост Влюбленных, Троицкий монастырь и знаменитую Тюменскую набережную.

15:30-17:00 Экскурсия в музее Усадьбе Колокольниковых. Здесь вас ждет погружение в мир тюменского купечества.

Под интересный рассказ экскурсовода гости примут участие в мастер-классе по купажированию чая, во время которого будет возможность создать свой собственный, неповторимый чайный купаж.

Этот мастер-класс для тех, кто ищет нечто большее, чем просто напиток. Это возможность раскрыть свой творческий потенциал и создать свой личный чайный шедевр.

17:30-20:00 Обзорная экскурсия по Тюмени, которая посвящена празднику «Масленица». Во время экскурсии Вы окунетесь в атмосферу традиций народных гуляний, которые передаются из поколения в поколение, прогуляетесь по Мосту Влюбленных и единственной в России 4-х уровневой набережной.

Посетите Свято-Троицкий мужской монастырь, в котором хранятся мощи Святителя Филофея Лещинского – «Апостола Сибири», митрополита Тобольского и всея Сибири.

20:00 Возвращение в отель.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160