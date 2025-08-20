Откройте для себя богатое культурное наследие региона, посетите уникальные достопримечательности, насладитесь вкуснейшей сибирской кухней и атмосферой праздника вместе с нами.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Тюмени. Мастер-класс в усадьбе Колокольниковых
Прибытие в отель самостоятельно.
13:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
13:10-14:00 Обед в сибирском стиле.
14:00-14:40 Пешеходная экскурсия по улице Дзержинского, которую часто называют «Тюменским Арбатом». Здесь вы увидите уникальные деревянные усадьбы с искусной резьбой, каждая из которых хранит свою историю и рассказывает об их прежних хозяевах.
14:40-15:20 Далее, по дороге к Усадьбе Колокольниковых, мы побываем на смотровой площадке, где открывается великолепный вид на Мост Влюбленных, Троицкий монастырь и знаменитую Тюменскую набережную.
15:30-17:00 Экскурсия в музее Усадьбе Колокольниковых. Здесь вас ждет погружение в мир тюменского купечества.
Под интересный рассказ экскурсовода гости примут участие в мастер-классе по купажированию чая, во время которого будет возможность создать свой собственный, неповторимый чайный купаж.
Этот мастер-класс для тех, кто ищет нечто большее, чем просто напиток. Это возможность раскрыть свой творческий потенциал и создать свой личный чайный шедевр.
17:30-20:00 Обзорная экскурсия по Тюмени, которая посвящена празднику «Масленица». Во время экскурсии Вы окунетесь в атмосферу традиций народных гуляний, которые передаются из поколения в поколение, прогуляетесь по Мосту Влюбленных и единственной в России 4-х уровневой набережной.
Посетите Свято-Троицкий мужской монастырь, в котором хранятся мощи Святителя Филофея Лещинского – «Апостола Сибири», митрополита Тобольского и всея Сибири.
20:00 Возвращение в отель.
Экскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Экскурсия по Тобольску. Нородские гуляния на Базарной площади
Завтрак в отеле
08:30 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
Посадка в автобус.
Отправление в Тобольск – древнюю столицу Сибири.
11:30-12:00 Экскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь – уникальный архитектурный комплекс, расположенный на живописном берегу Иртыша, где была написана чудотворная икона Абалакской Божьей Матери.
12:05-13:20 Вас ждет погружение в атмосферу праздника на территории туристического комплекса «Абалак».
Это место, известное по съемкам фильма «По щучьему велению», станет ареной для народных гуляний, масленичных хороводов и веселых забав. Вы сможете самостоятельно посетить праздничные локации и насладиться атмосферой праздника.
13:20-14:10 переезд до Тобольска
14:10-15:00 Обед в кафе г. Тобольска.
15:10-16:30 Пешеходная экскурсия по территории Тобольского Кремля – «Жемчужине Сибири», который на протяжении длительного времени являлся символа государственной власти древней Сибири и ее духовным центром.
Во время экскурсии Вы полюбуетесь Нижним городом со смотровой площадки Кремля, посетите древнейший храм Сибири – Софийско-Успенский собор, увидите интереснейшие строения времен, когда Тобольск был столицей древней Сибири, края огромного и неизведанного.
16:30-17:40 Нородские гуляния на Базарной площади Нижнего города, во время которых вы погрузитесь в традиции праздника.
Вас ждут уличные игры и забавы, где вы сможете проявить смекалку, ловкость и удаль, а при желании примите участие в тематических мастер-классах и интерактивных занятиях.
17:40 Отправление в Тюмень.
21:00 Ориентировочное время возвращения в отель г. Тюмени.
Экскурсия по Ялуторовскому острогу. Ялуторовская Масленица
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров
08:20 Встреча с экскурсоводом в холле отеля
08:30-10:00 Переезд в г. Ялуторовск – блинную столицу России.
10:00-11:30 Экскурсия по Ялуторовскому острогу, которая завершится чаепитием.
Свободное время на территории острога.
12:00-14:00 Масленичные гуляния на Сретенской площади.
Ялуторовская Масленица – это великолепное зрелище! Вас ждут старинные ярмарочные игры и забавы, зажигательные представления и, конечно же, горы румяных блинов. На выставке-продаже вы сможете приобрести изделия местных мастеров.
14:10-15:10 Обед.
15:20-16:20 Продолжение участия в праздничном гулянье.
Кульминацией праздника дня станет традиционное сжигание чучела Зимы, символизирующее прощание с холодами и встречу весны. Мы проводим Масленицу с пожеланиями: «Жила Масленица 7деньков, оставайся с нами на семь годков».
16:20 Отправление в Тюмень.
17:40 Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал г. Тюмени.
Окончание программы.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице 3* в Тюмени.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Виды услуг
Взрослый при размещении в
2-мест. номере
Ребенок при размещении
2-мест. номере
(до 11 лет)
Взрослый при
1-мест. размещении
|Полная программа (3дн/2н) с проживанием
|24950
|24100
|29600
|Программа Тюмень – Тобольск (20.02-21.02) с проживанием в Тюмени
|15350
|14850
|17650
|Программа Тобольск – Ялуторовск (21.02-22.02) с проживанием в Тюмени
|16100
|15500
|18460
|Программа экскурсий Тюмень – Тобольск – Ялуторовск (20,21,22 февраля) без проживания
|16110
|15300
|-
|Экскурсионный день в Тюмени (20.02) с обедом и экскурсией в музей без проживания
|4460
|4250
|-
|Обзорная экскурсия по Тюмени (20.02. с 17:30 до 20:00)
|1600
|1450
|-
|Экскурсия в Тобольск (21.02) без проживания
|6450
|6150
|-
|Экскурсия в Ялуторовск (22.02) без проживания
|5200
|4900
|-
|Доп. сутки Тюмень с завтраком
|3950
|3950
|5900
|Ранний заезд с завтраком
|2600
|2600
|3600
|Ранний заезд без завтрака
|1650
|1650
|2450
Варианты проживания
«Нефтяник» 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание, согласно программе тура
- Услуги экскурсовода
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда)
- Проживание в отеле 3
- Входные билеты в музеи и объекты показа
- Экскурсии в музеях
- Интерактивная программы, согласно программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) - от 2700 руб. /чел
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) - от 3800 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.