Мои заказы

Масленичный разгуляй в Тюмени

Проведите незабываемый отдых в Сибири на самом ярком и веселом празднике – Масленице! Вас ждут традиционные гуляния, гастрономические радости и экскурсии по историческим местам Тюменской области.

Откройте для себя богатое культурное наследие региона, посетите уникальные достопримечательности, насладитесь вкуснейшей сибирской кухней и атмосферой праздника вместе с нами.
5
1 отзыв
Масленичный разгуляй в ТюмениФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Масленичный разгуляй в ТюмениФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Масленичный разгуляй в ТюмениФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Тюмени. Мастер-класс в усадьбе Колокольниковых

Прибытие в отель самостоятельно.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

13:10-14:00 Обед в сибирском стиле.

14:00-14:40 Пешеходная экскурсия по улице Дзержинского, которую часто называют «Тюменским Арбатом». Здесь вы увидите уникальные деревянные усадьбы с искусной резьбой, каждая из которых хранит свою историю и рассказывает об их прежних хозяевах.

14:40-15:20 Далее, по дороге к Усадьбе Колокольниковых, мы побываем на смотровой площадке, где открывается великолепный вид на Мост Влюбленных, Троицкий монастырь и знаменитую Тюменскую набережную.

15:30-17:00 Экскурсия в музее Усадьбе Колокольниковых. Здесь вас ждет погружение в мир тюменского купечества.

Под интересный рассказ экскурсовода гости примут участие в мастер-классе по купажированию чая, во время которого будет возможность создать свой собственный, неповторимый чайный купаж.

Этот мастер-класс для тех, кто ищет нечто большее, чем просто напиток. Это возможность раскрыть свой творческий потенциал и создать свой личный чайный шедевр.

17:30-20:00 Обзорная экскурсия по Тюмени, которая посвящена празднику «Масленица». Во время экскурсии Вы окунетесь в атмосферу традиций народных гуляний, которые передаются из поколения в поколение, прогуляетесь по Мосту Влюбленных и единственной в России 4-х уровневой набережной.

Посетите Свято-Троицкий мужской монастырь, в котором хранятся мощи Святителя Филофея Лещинского – «Апостола Сибири», митрополита Тобольского и всея Сибири.

20:00 Возвращение в отель.

Обзорная экскурсия по Тюмени. Мастер-класс в усадьбе КолокольниковыхОбзорная экскурсия по Тюмени. Мастер-класс в усадьбе КолокольниковыхОбзорная экскурсия по Тюмени. Мастер-класс в усадьбе КолокольниковыхОбзорная экскурсия по Тюмени. Мастер-класс в усадьбе Колокольниковых
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Экскурсия по Тобольску. Нородские гуляния на Базарной площади

Завтрак в отеле

08:30 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.

Посадка в автобус.

Отправление в Тобольск – древнюю столицу Сибири.

11:30-12:00 Экскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь – уникальный архитектурный комплекс, расположенный на живописном берегу Иртыша, где была написана чудотворная икона Абалакской Божьей Матери.

12:05-13:20 Вас ждет погружение в атмосферу праздника на территории туристического комплекса «Абалак».

Это место, известное по съемкам фильма «По щучьему велению», станет ареной для народных гуляний, масленичных хороводов и веселых забав. Вы сможете самостоятельно посетить праздничные локации и насладиться атмосферой праздника.

13:20-14:10 переезд до Тобольска

14:10-15:00 Обед в кафе г. Тобольска.

15:10-16:30 Пешеходная экскурсия по территории Тобольского Кремля – «Жемчужине Сибири», который на протяжении длительного времени являлся символа государственной власти древней Сибири и ее духовным центром.

Во время экскурсии Вы полюбуетесь Нижним городом со смотровой площадки Кремля, посетите древнейший храм Сибири – Софийско-Успенский собор, увидите интереснейшие строения времен, когда Тобольск был столицей древней Сибири, края огромного и неизведанного.

16:30-17:40 Нородские гуляния на Базарной площади Нижнего города, во время которых вы погрузитесь в традиции праздника.

Вас ждут уличные игры и забавы, где вы сможете проявить смекалку, ловкость и удаль, а при желании примите участие в тематических мастер-классах и интерактивных занятиях.

17:40 Отправление в Тюмень.

21:00 Ориентировочное время возвращения в отель г. Тюмени.

Экскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Экскурсия по Тобольску. Нородские гуляния на Базарной площадиЭкскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Экскурсия по Тобольску. Нородские гуляния на Базарной площадиЭкскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Экскурсия по Тобольску. Нородские гуляния на Базарной площадиЭкскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Экскурсия по Тобольску. Нородские гуляния на Базарной площадиЭкскурсия в Абалакский Свято-Знаменский мужской монастырь. Экскурсия по Тобольску. Нородские гуляния на Базарной площади
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия по Ялуторовскому острогу. Ялуторовская Масленица

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров

08:20 Встреча с экскурсоводом в холле отеля

08:30-10:00 Переезд в г. Ялуторовск – блинную столицу России.

10:00-11:30 Экскурсия по Ялуторовскому острогу, которая завершится чаепитием.

Свободное время на территории острога.

12:00-14:00 Масленичные гуляния на Сретенской площади.

Ялуторовская Масленица – это великолепное зрелище! Вас ждут старинные ярмарочные игры и забавы, зажигательные представления и, конечно же, горы румяных блинов. На выставке-продаже вы сможете приобрести изделия местных мастеров.

14:10-15:10 Обед.

15:20-16:20 Продолжение участия в праздничном гулянье.

Кульминацией праздника дня станет традиционное сжигание чучела Зимы, символизирующее прощание с холодами и встречу весны. Мы проводим Масленицу с пожеланиями: «Жила Масленица 7деньков, оставайся с нами на семь годков».

16:20 Отправление в Тюмень.

17:40 Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал г. Тюмени.

Окончание программы.

Экскурсия по Ялуторовскому острогу. Ялуторовская МасленицаЭкскурсия по Ялуторовскому острогу. Ялуторовская МасленицаЭкскурсия по Ялуторовскому острогу. Ялуторовская МасленицаЭкскурсия по Ялуторовскому острогу. Ялуторовская Масленица
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице 3* в Тюмени.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:

Виды услуг

Взрослый при размещении в

2-мест. номере

Ребенок при размещении

2-мест. номере

(до 11 лет)

Взрослый при

1-мест. размещении

Полная программа (3дн/2н) с проживанием249502410029600
Программа Тюмень – Тобольск (20.02-21.02) с проживанием в Тюмени153501485017650
Программа Тобольск – Ялуторовск (21.02-22.02) с проживанием в Тюмени161001550018460
Программа экскурсий Тюмень – Тобольск – Ялуторовск (20,21,22 февраля) без проживания1611015300-
Экскурсионный день в Тюмени (20.02) с обедом и экскурсией в музей без проживания44604250-
Обзорная экскурсия по Тюмени (20.02. с 17:30 до 20:00)16001450-
Экскурсия в Тобольск (21.02) без проживания64506150-
Экскурсия в Ялуторовск (22.02) без проживания52004900-
Доп. сутки Тюмень с завтраком395039505900
Ранний заезд с завтраком260026003600
Ранний заезд без завтрака165016502450

Варианты проживания

«Нефтяник» 3

2 ночи

Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.

Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.

На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.

Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.

Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.

«Нефтяник» 3«Нефтяник» 3«Нефтяник» 3«Нефтяник» 3«Нефтяник» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание, согласно программе тура
  • Услуги экскурсовода
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда)
  • Проживание в отеле 3
  • Входные билеты в музеи и объекты показа
  • Экскурсии в музеях
  • Интерактивная программы, согласно программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) - от 2700 руб. /чел
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) - от 3800 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тюмень
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее.

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталья
20 авг 2025
Спасибо. Все организованно на высшем уровне! Обязательно «поедем» с вами еще.

Тур входит в следующие категории Тобольска

Похожие туры из Тобольска

В Сибирь по своей воле или по следам фильма Тобол. ЖД-тур из Перми
На поезде
4 дня
1 отзыв
В Сибирь по своей воле или по следам фильма Тобол. ЖД-тур из Перми
Начало: Пермь
20 фев в 10:00
10 апр в 10:00
от 29 700 ₽ за человека
Романовы в Сибири. Императорский маршрут в Тюменскую область
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Романовы в Сибири. Императорский маршрут в Тюменскую область
Начало: Тюмень
9 мая в 10:00
12 июн в 10:00
28 650 ₽ за человека
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
4 дня
5 отзывов
Новогодняя сказка Сибири. Сокращенная программа
Начало: Тюмень
1 янв в 10:00
от 49 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Тобольске
Все туры из Тобольска