Всего за 3 дня вы узнаете историю основания города Тюмени и Тобольска, посетите этнопарк “Хозяева Сибири”, где
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия "Тюмень - Врата Сибири". Этнопарк "Хозяева Сибири"
Самостоятельное прибытие в отель.
Заказ трансфера – за доп плату.
12:45 Встреча с гидом в холле отеля.
13:00 Обзорная экскурсия “Тюмень – Врата Сибири”.
Тюмень – первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем "индекса счастья".
Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.
Во время экскурсии Вы прогуляетесь по исторической части города, увидите уникальные памятники деревянного зодчества, объёмную резьбу и невероятной красоты наличники, узнаете историю основания города Тюмени, как нефтяной столицы Сибири, а также посетите Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.
Во время экскурсии гостей ждет сюрприз – дегустация фирменного сибирского напитка.
15:00 Отправление на экскурсию и интерактивную программу в с. Кулига (38 км), где вы посетите музей под открытым небом – этнопарк “Хозяева Сибири”.
В Тюменской области живет множество коренных народов Сибири, среди них ямальцы и ненцы, ханты, татары, казахи, приехавшие много веков назад в Сибирь по своей воле, переселенцы из центральной России перенимали опыт ведения хозяйства на суровой сибирской земле.
Вас ждет знакомство с Ненецким стойбищем, священным Лабазом, в который имел доступ только Шаман, Казахским аулом.
Здесь воссоздано традиционное национальное подворье, хозяйственные постройки, транспортные средства, орудия и многое другое.
Ну, и конечно же, вы познакомитесь с настоящими северными оленями и самоедскими лайками, а также с символом базы отдыха "Кулига-парк" – кроликом Серегой.
Деревня ездовых собак “Быстрые лапы”.
О сибирском бездорожье и по сей день ходят легенды.
В пургу и метель, когда лошадям не под силу было перевозить людей и провиант, на помощь приходили ездовые собаки, на которых и по сей день передвигаются люди на Крайнем Севере.
На экскурсии вы узнаете о роли собак в покорении Северного и Южного полюсов и их участии в экономическом развитии Крайнего Севера нашей страны.
О происхождении ездового транспортного собаководства и первых гонках на собачьих упряжках, о том, как Хаски спасли Аляску, в чём разница между Беренгией и Айдитарод, об устройстве собачьей упряжки, конструкции нарт и пройдете мастер-класс по запряганию собак для работы в упряжке.
А в завершении – угощение травяным чаем с баурсакой и баранками и, конечно же, фото на память.
17:30 Трансфер на термальный источник.
18:00 – 20:00 Посещение термального источника.
Купание.
Одной из визитных карточек Тюмени уже давно стали термальные источники.
Здесь отдыхают не только тюменцы: о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в них знают не только тюменцы, но и жители других регионов.
Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под открытым небом.
Окунувшись в лечебную термальную воду (ее t =39 градусам С круглый год), а затем нырнув в сибирский белый снежок, вы забудете о всех делах и проблемах и, как будто, родитесь заново на удивительной Тюменской земле!
Внимание! При себе необходимо иметь купальные принадлежности.
21:00 Прибытие в гостиницу, размещение.
Свободное время.
Г. Тюмень - с. Покровское - г. Тобольск (250 км)
08:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
09:00 Выезд в Тобольск.
11:00 Посещение дома – музея Г. Е. Распутина, село Покровское – мистическая точка маршрута.
Это родина Григория Распутина – самого знаменитого русского.
Гениальный провидец или лжепророк?
Завеса тайны приоткроется только тем, кто сам побывает в этих местах.
В основу экспозиции музея легли личные вещи семьи Распутиных, подлинные фотографии Григория Ефимовича и его семьи с дарственными надписями.
13.30 Отправление в г. Тобольск.
14:40 Обед в придорожном кафе.
15:30 Переезд в г. Тобольск – исторический центр управления Сибирью.
Город расположен на высоком Троицком мысу, где сливаются могучие сибирские реки Тобол и Иртыш.
Его называли “Воротами Азии”, “Отцом городов Сибирских”.
Тобольск стал местом рождения людей, которыми славится вся Россия.
Среди них – ученый-химик Д. И. Менделеев, картограф, энциклопедист, архитектор С. У. Ремезов, композитор А. А. Алябьев, а также автор знаменитой сказки “Конек-Горбунок” П. П. Ершов.
17:30 Экскурсия по территории Тобольского Кремля, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края, его по праву называют Жемчужиной Сибири.
Во время экскурсии Вы узнаете историю становления и развития города, посетите один из старейших храмов Сибири – Софийско – Успенский кафедральный собор.
19:00 Трансфер в гостиницу.
Размещение.
Г. Тобольск - г. Тюмень (250 км)
08:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
08:40 Выезд из гостиницы.
09:00 Посещение тематического парка “Тобол” (интерактивная и экскурсионная программа) – деревянного городка с усадьбами, церквями, пристанью, ветряной мельницей.
Вам представится уникальная возможность посетить съемочную площадку исторической драмы “Тобол”, очутиться в Тобольске времен правления Петра I на земле сильных духом людей.
Вы почувствуете себя жителем Тобольска XVIII века, сможете сделать памятные фото в исторических костюмах.
10:30 Посещение музея “Дворец Наместника”.
Экспозиция Дворца Наместника раскрывает тему 300-летнего правления Сибири, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.
11:50 Экскурсия по музею “Тюремный замок” – самый загадочный архитектурный комплекс Тобольского Кремля.
До 1989 г. – одна из самых строгих российских тюрем, в наше время – Музей Сибирской каторги и ссылки.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с бытом арестантов дореволюционного и советского периодов.
Самые смелые гости смогут спуститься в мрачное подземелье, сохранившее атмосферу заточения.
12:50 – 13:30 Свободное время для приобретения сувениров.
13:40 Обед в кафе, расположенном в самом сердце Тобольского Кремля на территории Гостиного двора.
Старосибирская кухня по-домашнему!
Вы сможете попробовать авторское блюдо от шеф-повара – “Уха-евшие пельмени”, а также “Ромовую бабу”, которую готовят здесь по восстановленному рецепту XVIII века.
14:30 Отправление в г. Тюмень.
18:30 Прибытие в г. Тюмень на ЖД вокзал.
За дополнительную плату: дегустационный ужин блюд северной сибирской кухни в музее-ресторане “Чум”. Здесь есть нефтяная река, северный чум, упряжка оленей, а на ужин подают строганину из муксуна и стерляди, котлетки из дичи, травяной чай, мороженую бруснику с кедровыми орешками и другие вкусности (бронируется при заказе тура).
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице Тюмени: Нефтяник, Восток, либо Медикал.
В Тобольске: Новый Тобол, Георгиевская, либо Азимут.
За 4 дня до начала тура высылается информационный лист с указанием гостиниц.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Стоимость, взрослый при размещении в 2- мест. номере чел. / руб.
|Стоимость, ребенок при размещении 2- мест. номере (до 12 л.) чел. / руб.
|Стоимость взрослый при 1 мест. размещении чел. / руб.
19 700
19 300
23 700
Варианты проживания
Нефтяник Тюмень
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Медикал
Отель "Медикал отель & СПА" находится при крупнейшем оздоровительном центре Тюмени и включает в себя большой салон красоты.
Номера отличаются каждый своим неповторимым декором и интерьером, в каждом есть современная техника, санузел и мягкая мебель.
К услугам постояльцев ресторан, конференц-зал, бизнес-центр и трансфер. Есть возможность заказать трехразовое питание.
Рядом располагаются крупные магазины, аптеки, закусочные и кафе.
«Новый Тобол» в Тобольске
Отель «Новый Тобол» расположен в самом сердце Тобольска, в 10 минутах ходьбы от древнего и живописного Кремля. К услугам гостей предоставляется Wi-Fi, частная парковка и сауна с мини-бассейном и бильярдным залом. Отзывчивые сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь. Говорят на нескольких языках и обязательно подберут индивидуальный подход к каждому постояльцу. Курение на всей территории запрещено.
Номерной фонд гостиницы состоит из светлых номеров, выдержанных в классическом стиле. В каждой комнате с роскошным постельным бельем и мебелью ручной работы есть необходимая современная техника. При заезде оказывается комплимент. Ежедневно проводится уборка. Есть балкон, с которого открывается вид на окрестности. В собственной ванной установлена душевая кабина и имеется махровый комплект полотенец и средств личной гигиены.
В здании действует ресторан «КорнильцевЪ», в котором по меню можно заказать изысканные блюда сибирской, русской и европейской кухонь. Все готовится по старинным рецептам. Также можно посетить бар с большим ассортиментом напитков. По утрам подают бесплатные завтраки «шведский стол», где каждый сможет найти еду по душе. В хорошую погоду открывают террасу.
Напротив находится Администрация района, а за пару минут можно добраться пешком до торгового центра, магазина и сада Ермака с обзорной площадкой. До аэропорта или вокзала ходит общественный транспорт.
Георгиевская
Гостиница «Георгиевская» находится вблизи центра города Тобольск, неподалеку от историко-архитектурного музея-заповедника, сада Ермака и тюремного замка.
Гостям предлагается 69 номеров на любой вкус и бюджет, все они оснащены телевизором, доступом к Wi-Fi, ванной комнатой. Для удобства гостей работает салон красоты.
В отеле работает роскошный ресторан «Екатерина», предлагающий гостям отведать блюда национальной и европейской кухни, здесь же по утрам сервируется сытный завтрак. Также на территории имеется бар «Ильинский».
Для проведения деловых мероприятий, «Георгиевская» предоставляет услуги аренды конференц-зала с современным оборудованием и вместимостью до 60 человек.
Расстояние до аэропорта - составляет 8 км, до железнодорожного вокзала — 10 км.
Отель «AZIMUT Отель Тобольск»
Отель «AZIMUT Отель Тобольск» располагается в Тобольске. Этот отель находится в 3 км от центра города.
Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка. Здесь рады животным. Допускается размещение с питомцами за дополнительную плату.
Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Питание по программе
- Трансферное и экскурсионное обслуживание, согласно программы тура
- Входные билеты, экскурсии и интерактивные программы в музеях и тур. объектах, согласно программы тура
- Входные билеты в термальный источник
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию:
- Питание не указанное в программе
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.