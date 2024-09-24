1 день

Приезд. Обзорная экскурсия "Тюмень - Врата Сибири". Этнопарк "Хозяева Сибири"

Самостоятельное прибытие в отель.

Заказ трансфера – за доп плату.

12:45 Встреча с гидом в холле отеля.

13:00 Обзорная экскурсия “Тюмень – Врата Сибири”.

Тюмень – первый русский город Сибири, деловой центр Тюменской области, который три года подряд является самым комфортным для жизни среди российских городов с высоким показателем "индекса счастья".

Богатая история, купеческий дух, теплое гостеприимство, которым славится Сибирь, оставят незабываемое впечатление.

Во время экскурсии Вы прогуляетесь по исторической части города, увидите уникальные памятники деревянного зодчества, объёмную резьбу и невероятной красоты наличники, узнаете историю основания города Тюмени, как нефтяной столицы Сибири, а также посетите Сквер сибирских кошек, Мост Влюбленных и единственную четырёхуровневую набережную в России.

Во время экскурсии гостей ждет сюрприз – дегустация фирменного сибирского напитка.

15:00 Отправление на экскурсию и интерактивную программу в с. Кулига (38 км), где вы посетите музей под открытым небом – этнопарк “Хозяева Сибири”.

В Тюменской области живет множество коренных народов Сибири, среди них ямальцы и ненцы, ханты, татары, казахи, приехавшие много веков назад в Сибирь по своей воле, переселенцы из центральной России перенимали опыт ведения хозяйства на суровой сибирской земле.

Вас ждет знакомство с Ненецким стойбищем, священным Лабазом, в который имел доступ только Шаман, Казахским аулом.

Здесь воссоздано традиционное национальное подворье, хозяйственные постройки, транспортные средства, орудия и многое другое.

Ну, и конечно же, вы познакомитесь с настоящими северными оленями и самоедскими лайками, а также с символом базы отдыха "Кулига-парк" – кроликом Серегой.

Деревня ездовых собак “Быстрые лапы”.

О сибирском бездорожье и по сей день ходят легенды.

В пургу и метель, когда лошадям не под силу было перевозить людей и провиант, на помощь приходили ездовые собаки, на которых и по сей день передвигаются люди на Крайнем Севере.

На экскурсии вы узнаете о роли собак в покорении Северного и Южного полюсов и их участии в экономическом развитии Крайнего Севера нашей страны.

О происхождении ездового транспортного собаководства и первых гонках на собачьих упряжках, о том, как Хаски спасли Аляску, в чём разница между Беренгией и Айдитарод, об устройстве собачьей упряжки, конструкции нарт и пройдете мастер-класс по запряганию собак для работы в упряжке.

А в завершении – угощение травяным чаем с баурсакой и баранками и, конечно же, фото на память.

17:30 Трансфер на термальный источник.

18:00 – 20:00 Посещение термального источника.

Купание.

Одной из визитных карточек Тюмени уже давно стали термальные источники.

Здесь отдыхают не только тюменцы: о круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в них знают не только тюменцы, но и жители других регионов.

Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под открытым небом.

Окунувшись в лечебную термальную воду (ее t =39 градусам С круглый год), а затем нырнув в сибирский белый снежок, вы забудете о всех делах и проблемах и, как будто, родитесь заново на удивительной Тюменской земле!

Внимание! При себе необходимо иметь купальные принадлежности.

21:00 Прибытие в гостиницу, размещение.

Свободное время.