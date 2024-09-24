Программа тура по дням
Приезд. Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени»
Самостоятельное прибытие в отель.
12:45 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля. Знакомство.
При желании приобретение дополнительных экскурсий.
13:00-14:00 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Тюмени».
Вы прогуляетесь по пешеходной улице в историческом центре Тюмени – бывшей Садовой, на которой расположились старинные купеческие дома, украшенные дивной сибирской резьбой, которая не только украшала дом, но и рассказывала о своем хозяине.
Новогодний банкет (при желании за доп. плату) бронируется и оплачивается
в момент заказа тура!
Новогодний банкет (при желании за доп. плату: взрослый 14 000 руб., ребенок до 10 лет – 7000 руб., до 3 лет – б\п) бронируется и оплачивается в момент заказа тура.
Программа банкета уточняются.
Поездка на термальный минеральный источник
Завтрак в отеле
15:00 Встреча с представителем турфирмы в холле отеля
15:15-19:00 Поездка на термальный минеральный источник.
О Тюменской минеральной воде, которая лечит, успокаивает, расслабляет, знает почти вся Россия.
Открывающийся в ноябре Тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов.
Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад.
Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погружаться в горячую(+38-+40) воду, ощущать ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.
Внимание. Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию.
Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20-30 минутным перерывом.
19:00-19:40 Трансфер в отель
Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!». Сибирский ужин
Завтрак в отеле
13:10 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
13.20 Отправление на экскурсионную программу.
13:30-16:30 Обзорная экскурсия «Во всех ты, матушка, нарядах хороша!»
Теперь свое путешествие по Тюмени вы продолжите на комфортабельном автобусе, из окна которого будете рассматривать красавицу Тюмень, переливающуюся новогодними игрушками на елках и сверкающую гирляндами огней.
Ледяные фигуры, заснеженные, как в сказочном лесу, деревья, за которыми спрятались исторические дома и современные постройки.
16:30-17:00 В завершении нашего новогоднего путешествия по первому русскому городу Сибири мы прогуляемся по улице Подаруевской (ныне – Семакова), на которой величественно возвышается Кафедральный Знаменский собор – главный православный храм Тюмени, белоснежные стены, лазурь куполов и позолоченная отделка которого напоминают о дворцах Петергофа.
Напротив Собора вашему взору откроется невероятной красоты деревянный особняк – Дом Счастья, так сегодня его называю жители и гости нашего города.
Когда-то он принадлежал семье купцов Чираловых, которые сегодня ждут нас к себе на праздничный сибирский ужин. Что ж, потрём наличник на счастье, да и отправимся в гости.
17:00-18:00 Сибирский ужин от купцов Чираловых, на котором вы отведаете:
- закуски купеческие праздничные (холодные) из корнеплода сырого натертого с приправой смешанного да в тарталету выложенного;
- из икры щуки – в водах местных рек водящейся, в заварное тесто после засола выложенной;
- пельмени сибирские по рецептам старинным приготовленные… да много чего другого наивкуснейшего, под наливки сибирские в подвалах самим хозяином на зверобое да клюкве болотной настоянных.
Самостоятельное возвращение в отель (15 мин пешком).
Экскурсия "Нефтяной, да с бородой!". Интерактивная программа в деревне ездовых собак. Посещение термального комплекса "Аван"
Завтрак в отеле
10:15 Встреча с экскурсоводом в холле отеля
10:30-12:00 Экскурсия «Нефтяной, да с бородой!».
У каждого народа свой Дед Мороз: в США – Санта Клаус, во Франции – Пьер Ноэль, в Грузии – Товлис бабуа, в Узбекистане – Корбобо, Зюзя – в Белоруссии.
А у суровых тюменских нефтяников – Дед Мороз снежный, морозный, да не простой, а нефтяной!
Сегодня мы с Вами отправимся на его поиски!
Пройдем маршрутом первооткрывателей тюменской нефти, узнаем все о ее залегании и добыче, о том, как нефть пытались отыскать в Тюмени, а нашли минеральную воду. Но памятный знак первой опорной скважине находится именно в Тюмени.
И, несмотря на то, что первый сибирский нефтяной фонтан забил в ХМАО, а не в Тюмени, именно Тюмень с середины прошлого столетия, по праву, носит гордое звание – нефтяная столица России, а с недавних пор россияне величают ее еще и столицей термальных вод!
В конце нефтяного путешествия, узнав о нефти все, дадим клятву и пройдем посвящение в нефтяники и, конечно же, вместе с Дедом Морозом – нефтяником, отобедаем «ухой с нефтью» в нефтяном ресторане!
12:00-13:00 Обед нефтяника и уха с нефтью (включен в стоимость).
13:00-14:00 Переезд до Кулига Парк (36 км).
14:00-15:30 Интерактивная программа в деревне ездовых собак «Быстрые лапы» (Кулига Парк).
На экскурсии вы узнаете о роли собак в покорении Северного и Южного полюсов и их участии в экономическом развитии Крайнего Севера нашей страны.
15:30-16:30 Свободное время на территории Кулига Парк.
Вы можете взять напрокат спортивный инвентарь: покататься с горы на лыжах или «плюшке», а может просто умиротворенно погулять по аллее Писателей, вдыхая в себя хрустальный сибирский воздух.
Так же вас ждет катание в собачьих упряжках (за доп. плату).
16:30-17:00 Переезд до термального источника.
17:00-20:00 Посещение термального комплекса «Аван».
Открывающийся в ноябре Тюменский термальный сезон привлекает на местные минеральные воды огромнейшее число туристов.
Но мало кто из них знает, что тюменские источники – это часть подземного термального моря, запакованного под Тюменской областью много миллионов лет назад.
Как это необычно в двадцати, а то и в тридцатиградусный мороз погрузиться в горячую (+38-+40) воду, ощутить ее согревающее прикосновение, как покрывает волосы иней, наслаждаться свежим лесным воздухом и любоваться падающими на голову белоснежными снежинками.
Внимание! Для посещения источника необходимо иметь с собой полотенце, сланцы, купальный костюм. Халат – по желанию. Нахождение в термальной воде – не более 15 мин необходимо чередовать с 20-30 минутным перерывом.
20:00-20:40 Переезд до отеля.
Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю. Тобольск
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
06:45 Встреча с экскурсоводом в холле отеля.
07:00-11:00 Переезд до с. Абалак (249 км).
11:00-12:00 Экскурсия по Абалакскому Свято-Знаменскому мужскому монастырю, который расположен в селе Абалак на правом берегу Иртыша, в 20 км от Тобольска.
Монастырь является уникальным историко-архитектурным комплексом, сформировавшимся к середине XVIII века в стиле барокко.
12:00-12:40 Переезд до Тобольска.
В разные годы здесь родились или жили и работали люди, известные не только в России, но и по всему миру: А. Алябьев, С. Ремизов, П. Ершов, Д. Менделеев.
В ссылке находились Декабристы и даже Угличский колокол… Не избежала этого и семья последнего русского императора Николая Второго.
12:40-13:30 Обед в кафе Тобольска.
13:30-14:30 Обзорная экскурсия по Тобольску.
Празднично украшенная Базарная площадь, Сквер Ершова со знаменитыми персонажами его сказки «Конек-горбунок», Сад Ермака – с величественной Стелой покорителю Сибири, Аллея жен декабристов, католический костел с его знаменитым органом.
И, конечно же, кремль! Величественный белокаменный кремль с колокольным звоном Софийского собора, Рентереей и Гостиным двором.
14:30-15:30 Обзорная экскурсия по кремлю, который стал особым символом государственной власти в России, духовным и административным центром обширного и далекого края, его по праву называют «Жемчужиной Сибири».
Все царственные гости начинали знакомство с Тобольском с прогулки по территории кремля.
15:30-16:30 Экскурсия во Дворец наместника, связанного с историей 300-летнего правления Сибирью, начиная с побед отряда атамана Ермака и установления воеводского правления, до революционных событий 1917 г.
Именно отсюда управлял самой большой частью России губернатор Гагарин, казненный Петром Первым за лихоимство.
16:30 Трансфер в отель. Размещение.
Свободное время
Прогулка по Базарной площади и Александровскому саду. Экскурсия в музей Николая Второго. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
09:00 Встреча с экскурсоводом в холле отеля. Посадка в автобус.
09:10 Отправление на экскурсионную программу.
09:20-10:00 Прогулка по Базарной площади и Александровскому саду.
Базарная площадь – это историческое достояние и культурный памятник Тобольска, располагающийся в Нижнем посаде города.
Сегодня Базарная площадь обрела вторую жизнь. Красивая, комфортная для прогулок, интересная с точки зрения наполнения Базарная площадь преобразилась, стала любимым местом отдыха жителей и туристов.
Александровский сад получил свое название от часовни, построенной во второй половине XIX века на Плацпарадной площади в память об императоре Александре II.
В конце XIX века часть площади была отгорожена для устройства городского сада, который стал любимым местом отдыха тоболяков.
В 2013 г. в честь 400-летия Дома Романовых в саду была заложена царская аллея из дубов и яблонь.
В ее посадке принимала участие Председатель Благотворительного фонда имени Ея Императорского Высочества Великой княгини Ольги Александровны – О. Н. Куликовская-Романова.
10:00-11:00 Экскурсия в музей Николая Второго, который расположен в мемориальном здании Губернаторского дома и исторически связан с пребыванием в ссылке семьи Николая II с августа 1917 г. по апрель 1918 г.
В музее находится уникальный предметный ряд, включающий в себя как предметы, принадлежавшие царственным особам, так и произведенные поставщиками императорского двора.
11:00-11:20 Переезд до Сада Ермака.
11:20-12:00 Экскурсия в Сад Ермака.
23 августа 1839 года на мысе Чукман города Тобольска был торжественно открыт памятник атаману Ермаку.
Распоряжение о строительстве памятника было дано Николаем I в ознаменование 250-летия присоединения Сибири.
12:15-13:00 Обед в кафе Тобольска.
13:00 Отправление в Тюмень (220 км).
17:30 Ориентировочное время прибытия в Тюмень.
Самостоятельное отправление на ж/д вокзал.
*Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более ранее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице в Тюмени и Тобольске.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
При проживании в отеле 3 звезды:
|Номер категории стандарт
Номер категории джуниор съют в Тюмени,
Стандарт- в Тобольске
SNG
(чел)
1/2 номера
(За чел)
3 взр
(за номер)
1/2 номера
реб. до 12 лет
(чел)
1/2 номера
реб.
С 13 до 17 лет
чел)
2 вз+ реб до 12 лет
(номер)
2 вз+ реб
с 13 до 17 лет
(номер)
|Стоимость полной программы
Раннее бронирование
до 01.11.2024
|52200
|54200
|160400
|53500
|53700
|159700
159900
|с 01.11.2024
|55100
|57050
|168900
|56350
|56550
|168150
168350
Раннее заселение
(без завтрака)
|-
|1600
|1950
|3900
|1950
|1950
|3900
3900
Раннее заселение
(с завтраком)
|-
|2290
|2725
|5950
|2725
|2725
|5950
5950
|Доп. сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров)
|–
|3950
|3900
|8400
|3900
|3900
|8400
8400
|Доп. сутки Тобольск на базе завтраков (при наличии номеров)
|-
|3950
|3500
Требует уточнения
|3500
|3500
Требует уточнения
Требует уточнения
При проживании в отеле 4 звезды в Тюмени, 3 звезды в Тобольске:
SNG
(чел)
1/2 TWN
(чел)
3-й взр.
в номере
1 реб
до 6 лет
при 1-м взр. *
1 реб.
С 7 до 16 лет при 1-м взр**
1 реб
до 6 лет
при 2-х взрослых
1 реб
с 7 до 1 6лет при 2-х взрослых
|Стоимость полной программы
Раннее бронирование
до 01.11.2024
|65750
|53650
|49600
|38550
53050
38550
49000
|с 01.11.2024
|69250
|56500
|52250
|41400
55900
|40300
51600
Раннее заселение
(без завтрака)
|-
|6900
|3500
|1600
|1200
|3500
|1200
1600
Раннее заселение
(с завтраком)
|-
|7250
|4650
|2900
|1650
|4650
|1650
2900
Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 4зв
При заселении До 30.12.24
|-
7300
4700
2950
1650
4700
1650
2950
Доп сутки Тюмень на базе завтраков (при наличии номеров) 4зв
При заселении с 05.01.25
-
7650
4850
3000
1650
4850
1650
3000
|Доп сутки Тобольск на базе завтраков (при наличии номеров) 3зв
|-
|3950
|3500
Требует уточнения
|3500
|3500
Требует уточнения
Требует уточнения
* Плюсуется к стоимости взрослого в SNG.
** Плюсуется к стоимости взрослого в 1/2 TWN.
Варианты проживания
Нефтяник Тюмень 3
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Отель Восток Тюмень 3
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Бизнес-отель Евразия 4
Бизнес-отель «Евразия» находится в историческом центре Тюмени. Здание, в котором он расположен притягивает к себе внимание своей элегантной архитектурной формой. Здесь вы окунетесь в условия комфорта и уюта, которые сочетаются с широким спектром оказываемых услуг. Гости могут воспользоваться СПА-центром, тренажерным залом, салоном красоты, прачечной, аквачисткой, а также посетить живописный зимний сад с водопадом. Для автовладельцев оборудована вместительная подземная парковка.
Номерной фонд располагает 87 номерами, которые полностью оборудованы для удобства постояльцев. Каждый из них уникален в своем оформлении, поэтому вы обязательно подберете вариант, который подойдет именном вам. Все варианты размещения оснащены кондиционером, телевизором, функциональной мебелью, сейфом и мини-баром. В ванной комнате находятся гигиенический принадлежности.
На территории отеля работает три ресторана, которые понравятся гостям своей разнообразной кухней и качеством обслуживания. Имеется также возможность проведения банкетов и праздничных мероприятий любой категории. Кроме того, вы всегда можете расслабиться за чашкой горячего напитка в лобби-баре.
Бизнес-клиентам предлагается воспользоваться одной площадок для проведения деловых мероприятий. Самый большой конференц-зал обладает вместимостью до 170 человек. Современное оборудование и высокий профессионализм менеджеров помогут успешно провести любые переговоры, семинар или форум.
Супермаркет Новый Пассаж располагается в 400 метрах. Путь до аэропорта Рощино займет не более 25 минут езды, а до железнодорожного вокзала около 2 км.
Новый Тобол
Отель «Новый Тобол» расположен в самом сердце Тобольска, в 10 минутах ходьбы от древнего и живописного Кремля. К услугам гостей предоставляется Wi-Fi, частная парковка и сауна с мини-бассейном и бильярдным залом. Отзывчивые сотрудники работают круглосуточно и всегда готовы помочь. Говорят на нескольких языках и обязательно подберут индивидуальный подход к каждому постояльцу. Курение на всей территории запрещено.
Номерной фонд гостиницы состоит из светлых номеров, выдержанных в классическом стиле. В каждой комнате с роскошным постельным бельем и мебелью ручной работы есть необходимая современная техника. При заезде оказывается комплимент. Ежедневно проводится уборка. Есть балкон, с которого открывается вид на окрестности. В собственной ванной установлена душевая кабина и имеется махровый комплект полотенец и средств личной гигиены.
В здании действует ресторан «КорнильцевЪ», в котором по меню можно заказать изысканные блюда сибирской, русской и европейской кухонь. Все готовится по старинным рецептам. Также можно посетить бар с большим ассортиментом напитков. По утрам подают бесплатные завтраки «шведский стол», где каждый сможет найти еду по душе. В хорошую погоду открывают террасу.
Напротив находится Администрация района, а за пару минут можно добраться пешком до торгового центра, магазина и сада Ермака с обзорной площадкой. До аэропорта или вокзала ходит общественный транспорт.
AZIMUT Отель Тобольск
Отель «AZIMUT Отель Тобольск» располагается в Тобольске. Этот отель находится в 3 км от центра города.
Время вспомнить о хлебе насущном! Для гостей работает ресторан. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована бесплатная парковка. Здесь рады животным. Допускается размещение с питомцами за дополнительную плату.
Чтобы путешествие было не только приятным, но и удобным, гости могут заказать трансфер. Удобно для гостей с ограниченными возможностями: на верхние этажи гостей поднимает лифт. Гостям доступны и другие услуги. Например, прачечная и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Проживание в стандартном номере отеля 3* (г. Тюмень 4 ночи), (г. Тобольск 1 ночь) - заезд не ранее 14:00 часов, выезд не позднее 12:00 часов
- Питание по программе
- Экскурсии в Тюмени и Тобольске
- Экскурсии и входные билеты в Музеи и объекты показа, согласно программы тура
- Интерактивная программа в Деревне ездовых собак
- Посещение источника (2 раза)
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию: дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" (бронируется при заказе тура) от 2090 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 2950 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» (бронируется при заказе тура) от 2090 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» + уха с нефтью (бронируется при заказе тура) от 2950 руб
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер из аэропорта/вокзала и обратно
- Новогодний банкет (взрослый 14 000 руб., ребенок до 10 лет - 7000 руб., до 3 лет - б/п), оплата при бронировании тура
- Раннее заселение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Меню новогоднего банкета
МЕНЮ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА 31.12.24 г.
|Холодные закуски
|на персону вес
|Гравлакс из лосося
|75 г
|Мясное ассорти (буженина, рулет, ростбиф)
|70/10 г
|ассорти сыровяленного мяса
|60 г
|Овощное плато (огурец, томат, болгарский перец)
|50 г
|Ассорти фермерских сыров (Трюфель, Сусанин, Стилтон, Камамбер) с фруктовыми чипсами и медом
|65/10 г
|профитроль с муссом из лосося
|40 г
|профитроль с муссом дор блю
|40 г
|фруктовая ваза
|100 г
Салаты по предварительному выбору
(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24 г.)
|Цезарь с креветками
|210 г
|Салат с ростбифом и пармезаном под имбирным соусом
|220 г
|салат с халуми и свеклой с ягодным соусом
|200г
|Горячая закуска
|буженина запеченая в слоеном тесте со сливочно-горчичным соусом
|120 г
Горячее по предварительному выбору
(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24 г.)
|Стейк из шейки поросенка с картофелем бэби и овощами
|140/150/30 г
|Стейк лосося су-вид с лимонным бальзаминком с картофелем бэби и овощами
|120/150/20 г
|Медальоны из говядины с перечным соусом с картофелем бэби и овощами
|120/150/30 г
|Выпечка и десерты
|Хлебная корзина
|60 г
|Авторский десерт от шеф-кондитера
|120 г
|Безалкогольные напитки
|Морс ягодный
|1000 мл
|Вода Евразия
|500 мл
Алкогольные напитки по предварительному выбору
(только для взрослых)
(необходимо выбрать один из салатов и сообщить менеджеру не позднее 16 декабря 24г.)
|В детский ужин алкоголь не предоставляется
|Вино белое полусухое
|750 мл
|Вино красное полусухое
|750 мл
|Водка
|500 мл
|Игристое вино сухое
|750 мл
ПРОГРАММА НОВОГОДНЕГО ВЕЧЕРА
Ведущий программы Акмаль Рахматулаев – один из ярчайших ведущих г. Тюмени. Участник импровизационного шоу, лучший ведущий УРФО 2023года!
(с 21.00 до 1:00, музыка с диджеем до 03:00)
Сбор гостей в 20:30 (Банкетный зал «Дворянское гнездо» отеля «Евразия»). Приветственный фуршет у входа в зал.
В эту Новогоднюю ночь для Вас:
Работа фотозоны и фотографа с 20:00 до 22:30
Работа детского аниматора с 21:30-23:30
Новое Новогоднее лазерное шоу от театра огня и света «Гелиос»-мастеров впечатлений, которые создают световые шоу!
Волшебное поздравление от самого настоящего сибирского волшебника – Деда Мороза, и его внучки Снегурочки.
Живая музыка от музыкальной кавер-группы «Nova Band»: современные, танцевальные хиты, яркие образы и качественный звук.