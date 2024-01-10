Елена — ваш гид в Тольятти

Провела экскурсии для 140 туристов

Горы или море, рассветы или закаты, города большие и малые, страны… Путешествия — это маленькая, другая жизнь. Увлекательная книга, которая захватывает сюжетом. И только Ты выбираешь — утром кофе в постель или босиком по росе. Мой личный опыт проведения экскурсий (я профессиональный гид), багаж знаний, умение красиво рассказать и показать Самарскую область сделают ваше путешествие по ней незабываемым! Пишите, ваш гид Елена.

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