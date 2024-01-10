Тольятти архитектурный
Индивидуальная экскурсия в Тольятти

Открыть неожиданный облик автомобильной столицы

В представлении большинства Тольятти — это структурированная сеть бетонных и кирпичных коробок, которую поделили на кварталы. Но, зная пароли и явки, можно устроить себе настоящее путешествие в мир архитектуры.

Я составлю для вас удивительную мозаику впечатлений и покажу всё многообразие и великолепие города на фоне культовых сооружений.
Тольятти архитектурный
Тольятти архитектурный
Тольятти архитектурный
Тольятти архитектурный
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Тольятти — эпохальный город. Середина прошлого столетия оставила неизгладимый след в индустриальном мегаполисе. Архитектурные шедевры века минувшего украшают жилые кварталы типовой застройки. Зримое величие неоклассики, дворцовая архитектура 18 столетия для рабочих, псевдорусский стиль, постмодернизм, конструктивизм, арт.

Мы пройдем по городским улочкам старого города и посетим уютный микрорайон первостроителей, проедем вдоль исторической застройки Портпоселка и полюбуется ритмом и строгостью форм спальни района. Я расскажу, как каждое десятилетие оставило свой след в облике Тольятти. Вы узнаете, как питерская архитектура трансформировалась и упростилась, красота уступила место рационализму.

Организационные детали

  • Это авто-пешеходная экскурсия с гидом и водителем
  • По договоренности возможен трансфер из аэропорта или с вокзала
  • Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле, с пересчётом стоимости в меньшую сторону

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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