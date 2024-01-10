Открыть неожиданный облик автомобильной столицы
В представлении большинства Тольятти — это структурированная сеть бетонных и кирпичных коробок, которую поделили на кварталы. Но, зная пароли и явки, можно устроить себе настоящее путешествие в мир архитектуры.
Я составлю для вас удивительную мозаику впечатлений и покажу всё многообразие и великолепие города на фоне культовых сооружений.
Я составлю для вас удивительную мозаику впечатлений и покажу всё многообразие и великолепие города на фоне культовых сооружений.
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Описание
Что вас ожидает
Тольятти — эпохальный город. Середина прошлого столетия оставила неизгладимый след в индустриальном мегаполисе. Архитектурные шедевры века минувшего украшают жилые кварталы типовой застройки. Зримое величие неоклассики, дворцовая архитектура 18 столетия для рабочих, псевдорусский стиль, постмодернизм, конструктивизм, арт.
Мы пройдем по городским улочкам старого города и посетим уютный микрорайон первостроителей, проедем вдоль исторической застройки Портпоселка и полюбуется ритмом и строгостью форм спальни района. Я расскажу, как каждое десятилетие оставило свой след в облике Тольятти. Вы узнаете, как питерская архитектура трансформировалась и упростилась, красота уступила место рационализму.
Организационные детали
- Это авто-пешеходная экскурсия с гидом и водителем
- По договоренности возможен трансфер из аэропорта или с вокзала
- Возможно проведение экскурсии на вашем автомобиле, с пересчётом стоимости в меньшую сторону
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Тольятти
Провела экскурсии для 140 туристов
Горы или море, рассветы или закаты, города большие и малые, страны… Путешествия — это маленькая, другая жизнь. Увлекательная книга, которая захватывает сюжетом. И только Ты выбираешь — утром кофе в постель или босиком по росе. Мой личный опыт проведения экскурсий (я профессиональный гид), багаж знаний, умение красиво рассказать и показать Самарскую область сделают ваше путешествие по ней незабываемым! Пишите, ваш гид Елена.
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