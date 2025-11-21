Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Жигулёвским горам: легенды, природа и незабываемые виды
По преданию, Степан Разин спрятал в Жигулёвских горах богатства. Легенды живут, а сокровища ищут до сих пор. Приглашаю вас в поездку-приключение
Завтра в 15:00
11 дек в 08:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир легенд о драконах и рыцарях, узнайте историю Беовульфа, разгадайте символы замка и прогуляйтесь по пляжу Жигулёвского моря
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Тольятти
Проследить путь от провинциального городка - к промышленному гиганту
Завтра в 14:00
11 дек в 14:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия21 ноября 2025Огромное спасибо Анне за насыщенную экскурсию. Чувствуется любовь к своей работе и гордость за родной город! Анна интересно рассказывает, отвечает на вопросы, учитывает нюансы передвижения по городу и пожелания (разумные) туристов. Обязательно буду рекомендовать знакомым!
- ТТатьяна6 ноября 2025Большое спасибо Анне за замечательную экскурсию по Тольятти.
- ААндрей2 октября 2025Любящий город, край и свою работу экскурсовод. Очень лёгкая и приятная в общении.
Быстро и содержательно отвечает на вопросы, выходящие за рамки программы.
Маршрут и повествование адаптируется в соответствии с пожеланиями заказчика.
Большое спасибо!
- ААнтонина18 сентября 2025Экскурсия превзошла все ожидания, мы столько интересного узнали о городе. Анна суперпрофессионал, у нас есть с чем сравнить, ответила на все вопросы, дала много интересных и нужных советов. Однозначно, рекомендую. Ещё вернёмся.
- ННадежда9 августа 2025Великолепная экскурсия, красивый замок и живописная территория вокруг замка. Экскурсия пролетела как мгновение.
Отдельно хотим ещё раз поблагодарить Ольгу - она
- ННина9 июля 2025Спасибо Ольге за экскурсию, нам очень понравилось. Всё было интересно и очень бережно к детям, без перегруза. Но при этом мы всё узнали и много информации получили. Замечательная конеферма понравилась очень! Отдельное спасибо за совет по пляжу.
- ССофья28 июня 2025Большое спасибо за замечательную экскурсию! Замок великолепный, обязательно стоит посетить. Ольга отлично проводит экскурсию, интересно и взрослым и детям, нам очень понравилось.
- ЕЕлена16 июня 2025До сих пор в неописуемом восторге от экскурсий Ольги!! Так получилось, что мы взяли две экскурсии сразу в один день:
- ЛЛариса6 июня 2025Приятная девушка Оля. Встретила на вокзале, за беседой быстро добрались до Хрящевки. Рассказывала интересные эпизоды, как строили замок, кто участвовал.
- ААнастасия4 июня 2025Замечательная экскурсия, которая превзошла наши ожидания! Ольга - потрясающий гид, рассказывала нам не только про замок Гарибальди, а также про
- ннаталия1 мая 2025Отличный гид. Замок однозначно достоин для посещения. Спасибо гиду, дала нам еще рекомендации что посетить далее
- ЕЕкатерина23 марта 2025Огромное спасибо Ольге за проведенную экскурсию по замку Гарибальди и обзор Тольятти. Остались очень довольны! Приезжали в Тольятти 23 марта
- ЕЕлена16 января 2025Экскурсия превзошла все ожидания! Во первых сам замок произвел впечатление, во вторых очень интересна сама экскурсия. Гид великолепен! Ольга всю
- ААлина18 июня 2024Спасибо огромное гиду, очень крутая харизматичная дама!! Было интересно слушать и узнавать новое, в том числе о самом городе.
Также очень комфортная поездка до самого замка
Обязательно поделюсь с друзьями и посоветую им посетить вас!!
- ССергей26 мая 2024Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
