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и время стыковалось только на вечер. Но наш гид,Ольга, настоящий профи в своем деле. Она рассказала историю становления города, его современную жизнь. Побывали у памятника Преданности. Конечно история появления памятника очень трогает за душу. И было видно что и Ольга очень преданна своему городу, любит его и частичку своей любви подарила нам. Спасибо ей огромное. Рекомендую и экскурсию и гида.