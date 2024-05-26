Экскурсии по Тольятти на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Тольятти, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Тольятти
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
4 отзыва
Добро пожаловать в Тольятти
Познакомиться с визитными карточками одного из крупнейших и интереснейших городов Самарской области
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Из Тольятти - в замок Гарибальди
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Популярное предложение
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Увидеть воплощение творческого замысла талантливых скульпторов и архитекторов
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
13 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Из Тольятти - в замок Гарибальди
    Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
  • О
    Ольга
    12 февраля 2024
    Добро пожаловать в Тольятти
    Отличная экскурсия - информация интересная, гид очень увлечённая темой дама, много иллюстраций из личного опыта жизни в Тольятти. Нам очень понравилось и мы с подругой рекомендуем от всей души!
  • Д
    Дмитрий
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Тольятти
    Огромная благодарность Ольге, за очень содержательную и познавательную экскурсию по Тольятти. Несмотря, но то, что город молодой, он богат историей и особенностями архитектуры, которыми Ольга делиться с увлечением и любовью к своему городу.
  • Н
    Наталья
    23 января 2023
    Добро пожаловать в Тольятти
    Что бы познакомиться с городом,мы с подругой, взяли двухчасовую экскурсию. Так случилось, что мы оказались в Тольятти зимой, да ещё
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    и время стыковалось только на вечер. Но наш гид,Ольга, настоящий профи в своем деле. Она рассказала историю становления города, его современную жизнь. Побывали у памятника Преданности. Конечно история появления памятника очень трогает за душу. И было видно что и Ольга очень преданна своему городу, любит его и частичку своей любви подарила нам. Спасибо ей огромное. Рекомендую и экскурсию и гида.

    Что бы познакомиться с городом,мы с подругой, взяли двухчасовую экскурсию. Так случилось, что мы оказались в

Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «На машине»

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  1. Добро пожаловать в Тольятти
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  3. Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июне 2024
Сейчас в Тольятти в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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