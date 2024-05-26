1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Тольятти
Познакомиться с визитными карточками одного из крупнейших и интереснейших городов Самарской области
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Из Тольятти - в замок Гарибальди
Увидеть воплощение творческого замысла талантливых скульпторов и архитекторов
22 июля в 08:00
23 июля в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Сокровища Жигулей: заповедные тропы, легендарные истории и лучшие виды
Попасть в столицу вишнёвых пирогов, где солисты Rammstein вдохновлялись живописными пейзажами
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей26 мая 2024Очень приятная в общении. Разносторонне эрудирована и самое главное искренне любит свой родной край. Очень рекомендую.
- ООльга12 февраля 2024Отличная экскурсия - информация интересная, гид очень увлечённая темой дама, много иллюстраций из личного опыта жизни в Тольятти. Нам очень понравилось и мы с подругой рекомендуем от всей души!
- ДДмитрий5 января 2024Огромная благодарность Ольге, за очень содержательную и познавательную экскурсию по Тольятти. Несмотря, но то, что город молодой, он богат историей и особенностями архитектуры, которыми Ольга делиться с увлечением и любовью к своему городу.
- ННаталья23 января 2023Что бы познакомиться с городом,мы с подругой, взяли двухчасовую экскурсию. Так случилось, что мы оказались в Тольятти зимой, да ещё
Ответы на вопросы от путешественников по Тольятти в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Тольятти в июне 2024
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