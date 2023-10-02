Тольятти — один из крупнейших городов Самарской области на берегу Волги. Вы, наверное, слышали о нем. Здесь производят те самые «Лады». Но так было не всегда. Еще в XVIII веке Тольятти был небольшой крепостью для защиты от кочевников.
С нами вы отправитесь в 3-часовую прогулку по истории города, увидите все главные достопримечательности и насладитесь живописными видами на Волгу.
С нами вы отправитесь в 3-часовую прогулку по истории города, увидите все главные достопримечательности и насладитесь живописными видами на Волгу.
Описание экскурсииТольятти называют трижды рожденным. Основанный в XVIII веке как крепость, в 1950-е годы перенесен на новое место, а в 1964 г. переименован из Ставрополя в Тольятти. Подробности этих исторических перипетий мы узнаем на экскурсии, знакомясь с главными памятниками этого волжского города. Главное в Тольятти Памятные места Тольятти удивительно разнообразны. Это трогательный памятник собаке, которая семь лет ждала своего хозяина, монументальный памятник основателю Ставрополя Василию Татищеву, православные храмы, построенные недавно, но по старинным канонам, инновационная архитектура современных жилых районов. На экскурсии вы увидите здание Дворца культуры в стиле советского конструктивизма и уникальную арт-композицию, которая олицетворяет воздушный, морской и наземный транспорт. Панорамные виды и скверы Тольятти Тольятти волжский город с большими и красивыми набережными, прекрасными видами, смотровыми площадками, парками и скверами. Напротив Тольятти расположены знаменитые Жигулевские горы, которые можно увидеть с нескольких точек города. В живописном сквере Машиностроителей расположена арт-композиция, отражающая историю транспорта. А в сквере в честь 50-летия выпуска первого автомобиля установлено стеклянное здание с ВАЗ-2101. Парковый комплекс истории техники Тольятти прежде всего ассоциируется с АВТОВАЗОМ. Это во многом справедливо, действительно жизнь города самым тесным образом связана с работой этого предприятия. Вот и крупнейший музей основан по предложению вице-президента АВТОВАЗА К. Сахарова и носит его имя. Здесь вы познакомитесь с уникальными экспонатами – автомобилями, паровозами, образцами космической техники, самолетами, есть даже подводная лодка. Всего не перечесть, это надо видеть! Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Преданности
- Казанская церковь
- Памятник В.Н. Татищеву
- Преображенский кафедральный собор
- Районы Комсомольский
- Автозаводской
- Портовый
- Куйбышевское водохранилище
- Финские домики
- Православный институт
- Арт-композиция «История транспорта»
- Скорбящий ангел
- Дворец культуры
- Парковый комплекс истории техники
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
о
Экскурсия началась точно по расписанию. Очень интересные места посетили. Многое не знали, хотя живём в городе 4 года. Подробный материал исторической направленности. Повезло с погодой. Объехали все, что запланировали. Отдельное спасибо водителю.
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N
Прекрасная экскурсия!! Не ожидали, что город Тольятти настолько интересный и необычный! Гид Ольга с такой любовью рассказывала о своем родном городе, что уже за первый час влюбила нас в него! Спасибо большое! Обязательно приедем еще!
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Н
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