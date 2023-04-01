Тольятти называют трижды рожденным. Основанный в XVIII веке как крепость, в 1950-е годы перенесен на новое место, а в 1964 г. переименован из Ставрополя в Тольятти. Подробности этих исторических перипетий мы узнаем на экскурсии, знакомясь с главными памятниками этого волжского города.

Главное в Тольятти

Памятные места Тольятти удивительно разнообразны. Это трогательный памятник собаке, которая семь лет ждала своего хозяина, монументальный памятник основателю Ставрополя Василию Татищеву, православные храмы, построенные недавно, но по старинным канонам, инновационная архитектура современных жилых районов. На экскурсии вы увидите здание Дворца культуры в стиле советского конструктивизма и уникальную арт-композицию, которая олицетворяет воздушный, морской и наземный транспорт.

Панорамные виды и скверы Тольятти

Тольятти волжский город с большими и красивыми набережными, прекрасными видами, смотровыми площадками, парками и скверами. Напротив Тольятти расположены знаменитые Жигулевские горы, которые можно увидеть с нескольких точек города. В живописном сквере Машиностроителей расположена арт-композиция, отражающая историю транспорта. А в сквере в честь 50-летия выпуска первого автомобиля установлено стеклянное здание с ВАЗ-2101.

Парковый комплекс истории техники

Тольятти прежде всего ассоциируется с АВТОВАЗОМ. Это во многом справедливо, действительно жизнь города самым тесным образом связана с работой этого предприятия. Вот и крупнейший музей основан по предложению вице-президента АВСТОВАЗА К. Сахарова и носит его имя. Здесь вы познакомитесь с уникальными экспонатами – автомобилями, паровозами, образцами космической техники, самолетами, есть даже подводная лодка. Всего не перечесть, это надо видеть!