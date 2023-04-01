Индивидуальная экскурсия по Тольятти: история, архитектура и техника
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Что вас ожидает 🤩
- «Памятник Преданности»
- Казанская церковь
- Памятник В. Н. Татищеву
- Преображенский кафедральный собор
- Районы Комсомольский
- Автозаводской
- Портовый
- Куйбышевское водохранилище
- «финские домики»
- Православный институт
- Арт-композиция «История транспорта»
- Скорбящий ангел
- Дворец культуры
- Парковый комплекс истории техники
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тольятти называют трижды рожденным. Основанный в XVIII веке как крепость, в 1950-е годы перенесен на новое место, а в 1964 г. переименован из Ставрополя в Тольятти. Подробности этих исторических перипетий мы узнаем на экскурсии, знакомясь с главными памятниками этого волжского города.
Главное в Тольятти
Памятные места Тольятти удивительно разнообразны. Это трогательный памятник собаке, которая семь лет ждала своего хозяина, монументальный памятник основателю Ставрополя Василию Татищеву, православные храмы, построенные недавно, но по старинным канонам, инновационная архитектура современных жилых районов. На экскурсии вы увидите здание Дворца культуры в стиле советского конструктивизма и уникальную арт-композицию, которая олицетворяет воздушный, морской и наземный транспорт.
Панорамные виды и скверы Тольятти
Тольятти волжский город с большими и красивыми набережными, прекрасными видами, смотровыми площадками, парками и скверами. Напротив Тольятти расположены знаменитые Жигулевские горы, которые можно увидеть с нескольких точек города. В живописном сквере Машиностроителей расположена арт-композиция, отражающая историю транспорта. А в сквере в честь 50-летия выпуска первого автомобиля установлено стеклянное здание с ВАЗ-2101.
Парковый комплекс истории техники
Тольятти прежде всего ассоциируется с АВТОВАЗОМ. Это во многом справедливо, действительно жизнь города самым тесным образом связана с работой этого предприятия. Вот и крупнейший музей основан по предложению вице-президента АВСТОВАЗА К. Сахарова и носит его имя. Здесь вы познакомитесь с уникальными экспонатами – автомобилями, паровозами, образцами космической техники, самолетами, есть даже подводная лодка. Всего не перечесть, это надо видеть!
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Что не входит
- Аренда автомобиля оплачивается дополнительно
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
- Место начала и завершения?
- по согласованию с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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