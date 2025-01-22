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М Михаил Были с женой, получили массу удовольствия. Маршрут построен от одного необычного арт-объекта к другому. Узнали много нового даже о тех местах, где бывали раньше. Отдельный плюс — приветливый и общительный гид. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Прекрасно провели время! Гид с такой любовью рассказывала о каждом уголке, что даже холодный декабрьский день не помешал удовольствию. Формат «исполнения желаний» добавляет прогулке особого шарма и веры в чудо. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Прекрасный тур для хорошего настроения! Увидели городские скульптуры не как просто объекты, а как часть живой истории с юмором и душой. Гид отличный, чувствуется профессионализм и искренняя вовлечённость. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория Идеально для тех, кто думает, что видел в Томске всё. Эта экскурсия открывает город заново! Позитивная атмосфера и возможность загадать желание у забавных скульптур. Понравилось и взрослым, и подростку. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Денис Был приятно удивлён! Думал, знаю все памятники, но оказалось, что у каждого есть своя скрытая история или традиция. Прогулка лёгкая, весёлая и полная открытий. Отличный способ разнообразить выходной. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет