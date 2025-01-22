Взглянем на город глазами мечтателя и фантазера и сформируем представление о городе через неоспоримую фишку - необычные памятники, которыми мы городимся.
Будем тереть, обнимать, кидать монетки - загадывать заветные желания! Хорошо подходит для семей с детьми.
Будем тереть, обнимать, кидать монетки - загадывать заветные желания! Хорошо подходит для семей с детьми.
Описание экскурсииВзглянем на город глазами мечтателя и фантазера! Приезжайте в Томск, и я научу вас загадывать желания так, чтобы они точно сбылись. Мы узнаем о Томске через неоспоримую фишку — необычные памятники, которыми мы гордимся. Будем тереть, обнимать, кидать монетки — загадывать заветные желания! Узнаем:• истории создания памятников от идеи до воплощения, • как они влияют на город, • местные сложившие традиции для загадывания желаний. Увидим:• самый маленький памятник в мире — томскую малышку лягушку-путешественницу;
- памятник Счастью, который споет нам песню;
- самый смешной памятник Чехову;
- Чудо-рубль — самый большой на белом свете;
- памятники семейным узам, домашним тапочкам, медведям;
- памятник первой учительнице, основателям Томского императорского университета, первого в Сибири;
- памятник Татьяне — покровительнице студентов, малышу Алешке в капусте, маленькой Варечке, Афанасию-пожарному, музе, местному Дяде Степе;
- камень символизирующий центр Евразии, камень основания города, каменных баб — балбалов. Экскурсия подходит жителям города, индивидуальным путешественникам, компаниям с подростками и детьми.
Экскурсия проводится по согласованию с туристом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самый маленький памятник в мире - томскую лягушку-путешественницу
- Памятник Счастью
- Самый смешной памятник Чехову
- Чудо-рубль - самый большой на белом свете
- Памятники семейным узам, домашним тапочкам, медведям
- Памятник первой учительнице, основателям Омского императорского университета, первого в Сибири
- Памятник Татьяне - покровительнице студентов, малышу Алешке в капусте, маленькой Варечке, Афанасию-пожарному, музе, местному Дяде Степе
- Камень символизирующий центр Евразии, камень основания города, каменных баб - балбалов
Что включено
- Транспорт в некоторых вариантах бронирования
- Экскурсионное обслужтвание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Транпорт в некоторых вариантах бронирования
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по согласованию с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Были с женой, получили массу удовольствия. Маршрут построен от одного необычного арт-объекта к другому. Узнали много нового даже о тех местах, где бывали раньше. Отдельный плюс — приветливый и общительный гид.
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С
Прекрасно провели время! Гид с такой любовью рассказывала о каждом уголке, что даже холодный декабрьский день не помешал удовольствию. Формат «исполнения желаний» добавляет прогулке особого шарма и веры в чудо.
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Т
Прекрасный тур для хорошего настроения! Увидели городские скульптуры не как просто объекты, а как часть живой истории с юмором и душой. Гид отличный, чувствуется профессионализм и искренняя вовлечённость.
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В
Идеально для тех, кто думает, что видел в Томске всё. Эта экскурсия открывает город заново! Позитивная атмосфера и возможность загадать желание у забавных скульптур. Понравилось и взрослым, и подростку.
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Д
Был приятно удивлён! Думал, знаю все памятники, но оказалось, что у каждого есть своя скрытая история или традиция. Прогулка лёгкая, весёлая и полная открытий. Отличный способ разнообразить выходной.
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Е
Отличная идея для прогулки! Спасибо гиду за чудесную экскурсию. Было весело, познавательно и совсем не утомительно. Особенно понравился рассказы о легендах, связанных с памятниками. Рекомендую всем!
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