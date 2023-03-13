Каким был Томск на рубеже 19-20 веков, когда модерн быстро и ярко распространялся по миру? Город развивался, шло активное строительство. Частные проекты, государственные заказы, ведомственные нужды — потребность в новых зданиях была велика. Новые идеи витали в воздухе и привлекали талантливых архитекторов. Как именно это происходило, какие мастера творили в Томске, как менялся облик города — обо всём этом я расскажу на экскурсии.
Чуть более десяти лет в Томске строили здания в стиле модерн: блестящие, замысловатые, многоликие. Вы увидите главные шедевры тех времен: Политехнический университет, музей Деревянного зодчества, Губернскую аптеку и Бактериологический институт. Мы не просто посмотрим на эти чудесные дома, а будем отмечать их особенности, изучать детали, искать тайные знаки. Архитектура Томска откроется вам по-новому!