Приглашаю вас познакомиться с томской архитектурой в стиле модерн! Возможно, многие спросят: где Томск, а где модерн? Затерянный в глубине Сибири, наш город больше ассоциируется со снегами, лесами, медведями и деревянными избами. И всё же модерн проник в Томск на рубеже 19-20 веков: я покажу сохранившиеся с тех времен здания и раскрою их архитектурные особенности.

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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в эпоху модерна

Каким был Томск на рубеже 19-20 веков, когда модерн быстро и ярко распространялся по миру? Город развивался, шло активное строительство. Частные проекты, государственные заказы, ведомственные нужды — потребность в новых зданиях была велика. Новые идеи витали в воздухе и привлекали талантливых архитекторов. Как именно это происходило, какие мастера творили в Томске, как менялся облик города — обо всём этом я расскажу на экскурсии.

Архитектурные секреты

Чуть более десяти лет в Томске строили здания в стиле модерн: блестящие, замысловатые, многоликие. Вы увидите главные шедевры тех времен: Политехнический университет, музей Деревянного зодчества, Губернскую аптеку и Бактериологический институт. Мы не просто посмотрим на эти чудесные дома, а будем отмечать их особенности, изучать детали, искать тайные знаки. Архитектура Томска откроется вам по-новому!

Организационные детали