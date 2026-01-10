Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Томску, где модерн и история переплетаются в архитектурных шедеврах
Томск - город с уникальным лицом, где каждый камень рассказывает свою историю.
На рубеже 19-20 веков, когда модерн начал свое триумфальное шествие по миру, Томск не остался в стороне.
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вас в путешествие по историческим улицам Томска, где вы сможете увидеть и оценить здания, построенные в стиле модерн.
Мы рассмотрим уникальные архитектурные решения, узнаем истории, связанные с этими зданиями, и попытаемся понять, как модерн влиял на облик города и его развитие.
Вас ждут встречи с главными шедеврами архитектуры модерна: от Политехнического университета до Губернской аптеки. Мы обратим внимание на мельчайшие детали, которые делают эти здания по-настоящему уникальными.
По желанию, экскурсия может включать посещение уютных кафе и зала, посвященного модерну, в музее деревянного зодчества.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в атмосферу начала 20 века, возможность увидеть Томск глазами тех, кто создавал его облик в эпоху модерна
Лучшие месяцы для экскурсии «Томск в зеркале модерна» - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и изучением архитектурных шедевров в комфортных условиях.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Политехнический университет
Музей Деревянного зодчества
Губернская аптека
Бактериологический институт
Описание экскурсии
Путешествие в эпоху модерна
Каким был Томск на рубеже 19-20 веков, когда модерн быстро и ярко распространялся по миру? Город развивался, шло активное строительство. Частные проекты, государственные заказы, ведомственные нужды — потребность в новых зданиях была велика. Новые идеи витали в воздухе и привлекали талантливых архитекторов. Как именно это происходило, какие мастера творили в Томске, как менялся облик города — обо всём этом я расскажу на экскурсии.
Архитектурные секреты
Чуть более десяти лет в Томске строили здания в стиле модерн: блестящие, замысловатые, многоликие. Вы увидите главные шедевры тех времен: Политехнический университет, музей Деревянного зодчества, Губернскую аптеку и Бактериологический институт. Мы не просто посмотрим на эти чудесные дома, а будем отмечать их особенности, изучать детали, искать тайные знаки. Архитектура Томска откроется вам по-новому!
Организационные детали
По желанию, мы отдохнем в одном из уютных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Возможно посещение зала, посвященного модерну, в музее деревянного зодчества. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Политехнического института
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1495 туристов
Я историк, профессиональный гид. Работала в Томском краеведческом музее, увлекаюсь архитектурой. Исторические события на моих экскурсиях переплетаются с бытовыми подробностями жизни и судьбами людей. Томск оживает, становится ближе и понятнее. Вы даже сможете потрогать историю руками. Приглашаю вас на интересные и познавательные прогулки.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Хочется поблагодарить Любовь за замечательную экскурсию. Необыкновенно красивые здания в стиле модерн, очень интересный рассказ, продуманный маршрут. Рекомендую. Томск впечатляет
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Елизавета
22.12.2023 Благодарим Любовь за увлекательный рассказ и красивую прогулку по архитектуре модерна! Она познакомила нас с ключевыми архитекторами города, показала незаметные на первый взгляд детали и создала своим рассказом атмосферу прогрессивного сибирского города начала 20 века. На прощание Любовь дала нам рекомендации, что ещё посмотреть, ответила на вопросы о городе. Смело отправляйтесь с этим гидом исследовать Томск!
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Е
Елена
Прекрасная экскурсия, Любовь рассказала и историю формирования города и как жизнь и жители города формировали стиль города модерн, посетили интересные уголки города и увидели здание которое было вехой модерна в Томске
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Ш
Шафферт
Очень понравилась экскурсия, думаю, что в следующий приезд в Томск опять обратимся к этому экскурсоводу!