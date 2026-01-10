Томск - город с уникальным лицом, где каждый камень рассказывает свою историю.На рубеже 19-20 веков, когда модерн начал свое триумфальное шествие по миру, Томск не остался в стороне.Эта экскурсия приглашает

вас в путешествие по историческим улицам Томска, где вы сможете увидеть и оценить здания, построенные в стиле модерн. Мы рассмотрим уникальные архитектурные решения, узнаем истории, связанные с этими зданиями, и попытаемся понять, как модерн влиял на облик города и его развитие. Вас ждут встречи с главными шедеврами архитектуры модерна: от Политехнического университета до Губернской аптеки. Мы обратим внимание на мельчайшие детали, которые делают эти здания по-настоящему уникальными. По желанию, экскурсия может включать посещение уютных кафе и зала, посвященного модерну, в музее деревянного зодчества. Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в атмосферу начала 20 века, возможность увидеть Томск глазами тех, кто создавал его облик в эпоху модерна

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Томск в зеркале модерна» - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по городу и изучением архитектурных шедевров в комфортных условиях.

Сейчас август — это идеальное время.