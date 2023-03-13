Томск в зеркале модерна

Полюбоваться старинными домами в стиле модерн и расшифровать их архитектурные особенности

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Ответы на вопросы
Приглашаю вас познакомиться с томской архитектурой в стиле модерн! Возможно, многие спросят: где Томск, а где модерн? Затерянный в глубине Сибири, наш город больше ассоциируется со снегами, лесами, медведями и деревянными избами.

И всё же модерн проник в Томск на рубеже 19-20 веков: я покажу сохранившиеся с тех времен здания и раскрою их архитектурные особенности.
Томск в зеркале модерна
Томск в зеркале модерна
Томск в зеркале модерна
Томск в зеркале модерна
Томск в зеркале модерна
Томск в зеркале модерна
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Описание

Что вас ожидает

Путешествие в эпоху модерна

Каким был Томск на рубеже 19-20 веков, когда модерн быстро и ярко распространялся по миру? Город развивался, шло активное строительство. Частные проекты, государственные заказы, ведомственные нужды — потребность в новых зданиях была велика. Новые идеи витали в воздухе и привлекали талантливых архитекторов. Как именно это происходило, какие мастера творили в Томске, как менялся облик города — обо всём этом я расскажу на экскурсии.

Архитектурные секреты

Чуть более десяти лет в Томске строили здания в стиле модерн: блестящие, замысловатые, многоликие. Вы увидите главные шедевры тех времен: Политехнический университет, музей Деревянного зодчества, Губернскую аптеку и Бактериологический институт. Мы не просто посмотрим на эти чудесные дома, а будем отмечать их особенности, изучать детали, искать тайные знаки. Архитектура Томска откроется вам по-новому!

Организационные детали

  • По желанию, мы отдохнем в одном из уютных кафе. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Возможно посещение зала, посвященного модерну, в музее деревянного зодчества. Детали уточняйте в личном сообщении.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Политехнического института
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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