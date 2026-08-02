Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеТомск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Начало: Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 7700 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборАвторская автомобильная экскурсия «Три центра Томска»
Проследить развитие города от острога до научного и культурного центра Сибири
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Томску на автомобиле
Увлекательная поездка по Томску: за короткое время вы увидите главные достопримечательности и насладитесь атмосферой старинных улочек
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Проследить развитие города в разные эпохи и проникнуться духом старины
Начало: В районе Белого озера
10 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 6900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Томск: от основания до наших дней
Обзорная экскурсия для тех, кто устал от классических «посмотрите направо»
Начало: На набережной Томи
11 авг в 17:00
12 авг в 09:00
от 5750 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Елань - в поисках деревянного чуда
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
10 авг в 13:30
18 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: Ул. Бакунина, 4 на парковке возле Католического ко...
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Закоулки и великие люди Томска
Пройти по малоизвестным местам и раскрыть город с новой стороны в дружеской компании
Начало: На пересечении улицы Крылова и проспекта Фрунзе
11 авг в 17:30
12 авг в 09:30
от 5750 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
11 авг в 17:00
12 авг в 09:30
от 5750 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Зимний и праздничный Томск
Откройте для себя все грани Томска зимой: от деревянной архитектуры до легенд и святынь. Индивидуальная экскурсия для каждого
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первая встреча с Томском
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
22 авг в 09:30
23 авг в 09:30
от 4225 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по Томску на авто
Начало: Ул. Бакунина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Завтра в 15:00
10 авг в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Правдивые истории главного проспекта
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
10 авг в 13:30
18 авг в 10:00
от 6400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Томск
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Томск в зеркале модерна
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Томску, где модерн и история переплетаются в архитектурных шедеврах
Начало: В районе Политехнического института
10 авг в 10:30
18 авг в 10:30
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Привидения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто)
Городские тайны, заброшенные места и истории, от которых бегут мурашки
11 авг в 17:00
12 авг в 09:00
от 5750 ₽ за всё до 6 чел.
-
20%
Индивидуальная
Томск: от первых дней до нашего времени
Начало: Площадь Ленина, 10 - памятник Чехову
Расписание: По договоренности с вами:)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5750.40 ₽
7188 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Белое озеро и купеческие улочки: прогулка по Томску
Увидеть исторические места и необычные памятники города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Три центра Томска, обзорная авто - пешеходная экскурсия
Начало: Ул. Бакунина 3
Расписание: В любой день недели с 10.00-20.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
8500 ₽ за всё до 15 чел.
-
20%
Индивидуальная
Мимо главного проспекта
Начало: Славянский БазарЪ
Расписание: По договоренности с вами:)
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
5750.40 ₽
7188 ₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по старому Томску
Начало: Октябрьский взвоз, 10
Расписание: По договоренности
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Томск: экспресс-знакомство
Начало: Парковка за Драмтеатром (площадь Ленина,4) или от ...
Расписание: Ежедневно с 08:30 до 17:30.
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 25 чел.
Томск в деталях: закоулки, тайные места и великие люди
Начало: Улица Крылова, 26А
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
5750.40 ₽
7188 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
Прогуляйтесь по историческим местам Томска, наслаждаясь видами и узнавая интересные факты о городе. Откройте для себя его уникальную атмосферу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 11:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы Томска
Начало: Парковка за Драмтеатром (площадь Ленина,4) или от ...
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
8500 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 25 чел.
Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
Начало: Проспект Кирова, 7, Томск
Расписание: По договоренности
11 авг в 17:00
12 авг в 18:00
5750.40 ₽
7188 ₽ за всё до 25 чел.
-
20%
Индивидуальная
33 желания: необычные памятники Томска
Начало: По договоренности
Расписание: Экскурсия проводится по согласованию с туристом
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
7600 ₽
9500 ₽ за всё до 50 чел.
-
20%
Индивидуальная
Всё о Томске за 3 часа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
12 560 ₽
15 700 ₽ за всё до 50 чел.
Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 2 авг 2026
Светлана - отличный гид! Прекрасная экскурсия!
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В
Дата посещения: 19 июн 2025
Большое спасибо Светлане за экскурсию! Мы, пенсионеры, впервые приехали в ваш замечательный город и Светлана, за такое короткое время, рассказала
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Спустя 2 года после экскурсии, поняла, что не оставила отзыв) Исправляюсь! Приезжали в Томск на выходные с семьёй — с
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Е
Благодарим прекрасного гида Константина за чудесную и увлекательную экскурсию! Своим задором и интересной подачей краеведческой информации он задал тон всему
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А
23 июля были на экскурсии «Мимо главного проспекта», и это оказалось настоящим открытием Томска с неожиданной стороны. Благодаря гиду Арине
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Экскурсия очень насыщенная и интересная. Татьяна - прекрасный рассказчик, владеет материалом полностью, много интересных фактов рассказала. Я влюбилась в
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Ю
Экскурсия очень понравилась! Были в Томске впервые,и во время экскурсии узнали очень много интересных фактов, историй о жизни простых и
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Э
Светлана - замечательный, эрудированный и любящий свой город гид.
Богатый словарный запас и посталенная речь, плюс приятный тембр = позволяют легко усваивать весь поток информации от Светланы.
Спасибо ей огромное. Рекомендую при выборе гида!
Богатый словарный запас и посталенная речь, плюс приятный тембр = позволяют легко усваивать весь поток информации от Светланы.
Спасибо ей огромное. Рекомендую при выборе гида!
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Все прошло отлично! Татьяна рассказала много интересного, с удовольствием отвечала на наши вопросы. Спасибо!
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Е
Экскурсия была замечательная, мы очень довольны
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Всего 994 отзыва в Томске
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Ответы на вопросы от путешественников по Томску
Самые популярные экскурсии в Томске
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