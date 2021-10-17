Все экскурсии в Томске
Доступно 27 экскурсий 🚌 в Томске на 2021 год, 340 ⭐ отзывов, цены от 375₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
1 980₽
за 1-7 чел.
Прогулка по паркам Томска
Исторический центр Томска славится своими парками и уютными природными уголками
Суббота и воскресенье в 11:00 и 16:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Томск!
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 500₽
за 1-6 чел.
Нетуристические улочки Заозёрья
Заозёрье - удалённый от центра район Томска
По индивидуальной договорённости
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 950₽
за 1-3 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-6 чел.
Живописные закоулки и великие люди Томска
Моя экскурсия о Томске - городе «на трех холмах, на четырех ветрах» , прекрасном старинном городе с...
Суббота, воскресенье, среда в 12:00, 15:00, 18:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
1 950₽
за 1-10 чел.
Любовь на берегах Томи
Погулять по старинным улочкам и услышать связанные с ними романтические истории
1ч
375₽
за 1 чел.
Предварительная запись обязательна.
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 510₽
за 1-5 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Проследить развитие города в разные эпохи и проникнуться духом старины
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 999₽
за 1-5 чел.
Томск: от динозавра до любовника
Насыщенная экскурсия для любителей неординарных маршрутов! Я проведу вас по любимым местам томичей и...
Сб и Вс по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 510₽
за 1-5 чел.
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
Выдающиеся образцы деревянного зодчества России в сказочных теремах и прекрасных усадьбах города
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 999₽
за 1-5 чел.
Мимо главного проспекта
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии...
Сб и Вс по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 000₽
за 1-4 чел.
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города — на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 760₽
за 1-5 чел.
Кофе-тур в Сибирских Афинах
Кофе-кофею я тебе бодрящего налью! Мы с вами побываем в 4 увлекательнейших локациях
Сб и Вс по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 600₽
за 1-4 чел.
Правдивые истории главного проспекта
Погулять по старинному проспекту Ленина и рассмотреть расположенные на нем шедевры архитектуры
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-5 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
Главные достопримечательности и тайные уголки города на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-6 чел.
По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-10 чел.
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Узнать самые интересные факты и повороты судьбы города на обзорной прогулке
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия-конструктор по Томску "Спрятанный в Сибири"
В рамках нашей экскурсии вы увидите главные достопримечательности Томска, узнаете историю древних резных...
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-3 чел.
По Томску на автомобиле за 3 часа
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-4 чел.
С понедельника по воскресенье с 10.00 - 23.30
Индивидуальная экскурсия
3ч
10 000₽
за 1-5 чел.
Томск в вашем ритме
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-3 чел.
По договорённости.
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Последние отзывы «Экскурсии Томска»
- ЕЕвгения17 октября 2021Душевная, красивая и интересная прогулка. Чувствуется любовь и искренний интерес гида к городу. Финал на набережной под закат - это нечто 💛
- ААлександр16 октября 2021Давно хотел попасть в Томск. Если честно, думал, что ничего особенного я там не увижу. Но, когда у тебя хороший гид, то всё может оказаться очень даже интересным. Гид Светлана очень профессиональна, нетривиальна, не скучная. Моё уважительное "лайк"
- ММария16 октября 2021Были с экскурсией в Томске впервые. Посмотрели на город другими глазами. Экскурсовод Антон отличный собеседник, хороший рассказчик. Очень рекомендуем такого компаньона в знакомстве с историей города, области и Сибири.
- ИИнна15 октября 2021Экскурсия очень понравилась, гид настоящий знаток своего дела!
- ЮЮлия13 октября 2021Незабываемая экскурсия! В ней было все: глубокое погружение в историю города, полное ощущение того, что преодолел время и пространство и побывал в разных эпохах. Светлана не только показала нам Томск, но и поделилась теплом этого города. Мы открыли для себя много интереснейших мест, после экскурсии решили посетить каждое из них уже самостоятельно. Гид, любящий свой город - счастье для туриста. Нам просто повезло с гидом! Спасибо большое, Светлана!
- ВВячеслав11 октября 2021Отличные экскурсия и гид Антон! С удовольствием прогулялись по старому Томску, узнали много о строительстве и развитии города, посетили интересные места. Так же получили невероятно развернутый экскурс по гастрономическим местам города. Живо, интересно, с юморком - рекомендуем!
- ВВиктор5 октября 2021Татьяна великолепно знает свой город! Мы увидели и узнали много интересного из истории Томска, больше всего нас поразила деревянная архитектура Томска XIX века, которую Татьяна показала нам во всей красе. Гида рекомендуем. Спасибо!
- ССветлана4 октября 2021Заказывали экскурсию у Антона на субботу для большой компании (10 чел), было интересно узнать исторические факты про Томск, который вроде бы часто уже посещал, но все равно много интересного! Дома в Томске - их история и строение - это отдельная тема для экскурсии. Планируем поездку весной повторить и опять будем просить Антона рассказать про город что-то новенькое. Очень понравилось, рекомендуем! Светлана и школа Джорни из Новосибирска
- ССергей3 октября 2021Отличный экскурс в историю города!
- ООльга28 сентября 2021Спасибо, Татьяне за интересную информацию, познавательную прогулку. Всем рекомендую экскурсовода!