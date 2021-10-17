Отзыв на: Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар Е Евгения 5 Душевная, красивая и интересная прогулка. Чувствуется любовь и искренний интерес гида к городу. Финал на набережной под закат - это нечто 💛

Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле А Александр 5 Давно хотел попасть в Томск. Если честно, думал, что ничего особенного я там не увижу. Но, когда у тебя хороший гид, то всё может оказаться очень даже интересным. Гид Светлана очень профессиональна, нетривиальна, не скучная. Моё уважительное "лайк"

Отзыв на: Любовь на берегах Томи М Мария 5 Были с экскурсией в Томске впервые. Посмотрели на город другими глазами. Экскурсовод Антон отличный собеседник, хороший рассказчик. Очень рекомендуем такого компаньона в знакомстве с историей города, области и Сибири.

Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле И Инна 5 Экскурсия очень понравилась, гид настоящий знаток своего дела!

Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле Ю Юлия 5 Незабываемая экскурсия! В ней было все: глубокое погружение в историю города, полное ощущение того, что преодолел время и пространство и побывал в разных эпохах. Светлана не только показала нам Томск, но и поделилась теплом этого города. Мы открыли для себя много интереснейших мест, после экскурсии решили посетить каждое из них уже самостоятельно. Гид, любящий свой город - счастье для туриста. Нам просто повезло с гидом! Спасибо большое, Светлана!

Отзыв на: Любовь на берегах Томи В Вячеслав 5 Отличные экскурсия и гид Антон! С удовольствием прогулялись по старому Томску, узнали много о строительстве и развитии города, посетили интересные места. Так же получили невероятно развернутый экскурс по гастрономическим местам города. Живо, интересно, с юморком - рекомендуем!

Отзыв на: Добро пожаловать в Томск! В Виктор 5 Татьяна великолепно знает свой город! Мы увидели и узнали много интересного из истории Томска, больше всего нас поразила деревянная архитектура Томска XIX века, которую Татьяна показала нам во всей красе. Гида рекомендуем. Спасибо!

Отзыв на: Любовь на берегах Томи С Светлана 5 Заказывали экскурсию у Антона на субботу для большой компании (10 чел), было интересно узнать исторические факты про Томск, который вроде бы часто уже посещал, но все равно много интересного! Дома в Томске - их история и строение - это отдельная тема для экскурсии. Планируем поездку весной повторить и опять будем просить Антона рассказать про город что-то новенькое. Очень понравилось, рекомендуем! Светлана и школа Джорни из Новосибирска

Отзыв на: Добро пожаловать в Томск! С Сергей 5 Отличный экскурс в историю города!