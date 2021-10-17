Экскурсии Томска

Все экскурсии в Томске

Доступно 27 экскурсий 🚌 в Томске на 2021 год, 340 ⭐ отзывов, цены от 375₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Прогулка по паркам Томска
Индивидуальная экскурсия
5
10
1 980
за 1-7 чел.
Прогулка по паркам Томска
Исторический центр Томска славится своими парками и уютными природными уголками
Суббота и воскресенье в 11:00 и 16:00
Томский модерн - неожиданные открытия
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-6 чел.
Томский модерн - неожиданные открытия
Добро пожаловать в Томск!
Индивидуальная экскурсия
5
21
2 000
за 1-5 чел.
Добро пожаловать в Томск!
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
Нетуристические улочки Заозёрья
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-6 чел.
Нетуристические улочки Заозёрья
Заозёрье - удалённый от центра район Томска
По индивидуальной договорённости
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
89
4 950
за 1-3 чел.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники
Живописные закоулки и великие люди Томска
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-6 чел.
Живописные закоулки и великие люди Томска
Моя экскурсия о Томске - городе «на трех холмах, на четырех ветрах» , прекрасном старинном городе с...
Суббота, воскресенье, среда в 12:00, 15:00, 18:00
Любовь на берегах Томи
Индивидуальная экскурсия
5
22
2ч 30м
1 950
за 1-10 чел.
Любовь на берегах Томи
Погулять по старинным улочкам и услышать связанные с ними романтические истории
Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
375
за 1 чел.
Экскурсия «Тайны старца Федора Кузьмича»
Предварительная запись обязательна.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Индивидуальная экскурсия
4.9
46
3 510
за 1-5 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Проследить развитие города в разные эпохи и проникнуться духом старины
Томск: от динозавра до любовника
Индивидуальная экскурсия
5
3
2 999
за 1-5 чел.
Томск: от динозавра до любовника
Насыщенная экскурсия для любителей неординарных маршрутов! Я проведу вас по любимым местам томичей и...
Сб и Вс по договоренности
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
Индивидуальная экскурсия
4.9
45
3 510
за 1-5 чел.
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
Выдающиеся образцы деревянного зодчества России в сказочных теремах и прекрасных усадьбах города
Мимо главного проспекта
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 999
за 1-5 чел.
Мимо главного проспекта
Мы не пойдем на Ленина, как гуляет весь город, мы пойдем другим путём! Моя задача на этой экскурсии...
Сб и Вс по договоренности
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Индивидуальная экскурсия
5
2
4 000
за 1-4 чел.
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города — на дружеской авто-пешеходной экскурсии
Кофе-тур в Сибирских Афинах
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
5 760
за 1-5 чел.
Кофе-тур в Сибирских Афинах
Кофе-кофею я тебе бодрящего налью! Мы с вами побываем в 4 увлекательнейших локациях
Сб и Вс по договоренности
Правдивые истории главного проспекта
Индивидуальная экскурсия
5
1
2 600
за 1-4 чел.
Правдивые истории главного проспекта
Погулять по старинному проспекту Ленина и рассмотреть расположенные на нем шедевры архитектуры
Здесь стояла крепость и шумел базар.
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 500
за 1-5 чел.
Здесь стояла крепость и шумел базар.
По договоренности
Томск вчера, сегодня, завтра
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-3 чел.
Томск вчера, сегодня, завтра
Главные достопримечательности и тайные уголки города на автомобильной экскурсии
По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1-6 чел.
По Томску на автомобиле. Обзорная экскурсия 3 часа
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Ежедневно
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Индивидуальная экскурсия
5
3
2ч 30м
3 000
за 1-10 чел.
Томск творческий, бунтарский, удивительный!
Узнать самые интересные факты и повороты судьбы города на обзорной прогулке
Обзорная экскурсия-конструктор по Томску "Спрятанный в Сибири"
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия-конструктор по Томску "Спрятанный в Сибири"
В рамках нашей экскурсии вы увидите главные достопримечательности Томска, узнаете историю древних резных...
По Томску на автомобиле за 3 часа
Индивидуальная экскурсия
5
80
3 500
за 1-3 чел.
По Томску на автомобиле за 3 часа
Увидеть самые знаковые места и проникнуться чарующей атмосферой старого города на обзорной экскурсии
Нескучная экскурсия по Томску
Индивидуальная экскурсия
4.4
5
3 500
за 1-4 чел.
Нескучная экскурсия по Томску
С понедельника по воскресенье с 10.00 - 23.30
Томск в вашем ритме
Индивидуальная экскурсия
5
6
10 000
за 1-5 чел.
Томск в вашем ритме
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири
Правдивые истории главного проспекта.
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 500
за 1-3 чел.
Правдивые истории главного проспекта.
По договорённости.

Последние отзывы «Экскурсии Томска»

  • Отзыв на: Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Е
    Евгения
    17 октября 2021
    5
    Душевная, красивая и интересная прогулка. Чувствуется любовь и искренний интерес гида к городу. Финал на набережной под закат - это нечто 💛
  • Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    А
    Александр
    16 октября 2021
    5
    Давно хотел попасть в Томск. Если честно, думал, что ничего особенного я там не увижу. Но, когда у тебя хороший гид, то всё может оказаться очень даже интересным. Гид Светлана очень профессиональна, нетривиальна, не скучная. Моё уважительное "лайк"
  • Отзыв на: Любовь на берегах Томи
    М
    Мария
    16 октября 2021
    5
    Были с экскурсией в Томске впервые. Посмотрели на город другими глазами. Экскурсовод Антон отличный собеседник, хороший рассказчик. Очень рекомендуем такого компаньона в знакомстве с историей города, области и Сибири.
  • Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    И
    Инна
    15 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась, гид настоящий знаток своего дела!
  • Отзыв на: Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
    Ю
    Юлия
    13 октября 2021
    5
    Незабываемая экскурсия! В ней было все: глубокое погружение в историю города, полное ощущение того, что преодолел время и пространство и побывал в разных эпохах. Светлана не только показала нам Томск, но и поделилась теплом этого города. Мы открыли для себя много интереснейших мест, после экскурсии решили посетить каждое из них уже самостоятельно. Гид, любящий свой город - счастье для туриста. Нам просто повезло с гидом! Спасибо большое, Светлана!
  • Отзыв на: Любовь на берегах Томи
    В
    Вячеслав
    11 октября 2021
    5
    Отличные экскурсия и гид Антон! С удовольствием прогулялись по старому Томску, узнали много о строительстве и развитии города, посетили интересные места. Так же получили невероятно развернутый экскурс по гастрономическим местам города. Живо, интересно, с юморком - рекомендуем!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Томск!
    В
    Виктор
    5 октября 2021
    5
    Татьяна великолепно знает свой город! Мы увидели и узнали много интересного из истории Томска, больше всего нас поразила деревянная архитектура Томска XIX века, которую Татьяна показала нам во всей красе. Гида рекомендуем. Спасибо!
  • Отзыв на: Любовь на берегах Томи
    С
    Светлана
    4 октября 2021
    5
    Заказывали экскурсию у Антона на субботу для большой компании (10 чел), было интересно узнать исторические факты про Томск, который вроде бы часто уже посещал, но все равно много интересного! Дома в Томске - их история и строение - это отдельная тема для экскурсии. Планируем поездку весной повторить и опять будем просить Антона рассказать про город что-то новенькое. Очень понравилось, рекомендуем! Светлана и школа Джорни из Новосибирска
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Томск!
    С
    Сергей
    3 октября 2021
    5
    Отличный экскурс в историю города!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Томск!
    О
    Ольга
    28 сентября 2021
    5
    Спасибо, Татьяне за интересную информацию, познавательную прогулку. Всем рекомендую экскурсовода!
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