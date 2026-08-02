читать дальше уменьшить

Бариевой мы словно увидели его впервые.



Арина — супер-профессионал и очень увлечённый человек. Полтора часа пролетели на одном дыхании. Узнали огромное количество нового и полезного: от историй купеческих особняков до забавных городских легенд и архитектурных деталей, которые мы раньше просто не замечали. Очень понравилось, как легко и увлекательно подаётся материал, чувствуется глубокая любовь гида к своему делу и городу.



Маршрут построен идеально — и прогулка комфортная, и каждый дом «заговорил». Горячо рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет увидеть непарадный, но очень душевный Томск.



Арине — отдельная благодарность за интеллигентность, юмор и умение влюбить в свой город! Обязательно пойдём на другие её прогулки.