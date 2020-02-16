56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Томск в вашем ритме
Нескучная обзорная экскурсия-конструктор по уютному городу, спрятанному в Сибири
Холмистый, дружелюбный, спокойный, просторный и удивляющий — я с радостью познакомлю вас с Томском. И предлагаю для этого особенный формат. Во-первых, это экскурсия для настоящих гурманов городских прогулок, которая позволит узнать о городе главное и не пропустить must-see места. А во-вторых, вы сами выберете из списка предложенных тем-акцентов наиболее интересные для вас. В результате вы рассмотрите Томск, поймёте логику его развития и роль в истории страны. И конечно, почувствуете атмосферу!