56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

читать дальше уменьшить в музей, сам там все посмотрел, а она как раз к тому времени подъедет. Экскурсия прошла отлично, все очень информативно и интересно. В этом году в Томск ездил племянник, он также обратился к Светлане и также сказал, что все прошло великолепно.

Отличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсии, написал Светлане, она ответила, что через час подъедет, а пока сказала чтоб я шел