56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей Томска, побываете в самых интересных и популярных местах города.
Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири.
Восстановленные кварталы памятников деревянного зодчества, величие старинных храмов — все это позволит насладиться гармонией и красотой Томска.
Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири.
Восстановленные кварталы памятников деревянного зодчества, величие старинных храмов — все это позволит насладиться гармонией и красотой Томска.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы увидите:
- место основания города, где увидите Томск с высоты птичьего полета
- старые извилистые улочки города и возможность увидеть город глазами жителей 19-начала 20 веков
- старинные храмы и монастырь, с которым связано пребывание императора Александра I
- Изумрудный дом, музей деревянного зодчества под открытым небом: дом с драконами, дом с жар птицами, дом с шатром и др.
- Белое озеро, Губернаторский квартал, Лагерный сад и другие районы города
- Сибирские Афины — университеты, студенческие городки
- фешенебельные усадьбы, особняки и доходные дома купцов
- необычные памятники — А. П. Чехову, младенецу в капусте, деревянному рублю, Святой Татьяне, беременной девушке, «Я люблю Томск» и др.
Организационные детали
- Транспортные услуги включены в стоимость
- Подъём на смотровую площадку оплачивается отдельно: 100 ₽ за чел. — взрослые, 80 ₽ за чел. — пенсионеры, школьники
- Возможно проведение экскурсии (если группа более 3 человек) на комфортабельном микроавтобусе или автобусе. Стоимость транспортных услуг: от 900 ₽/час до 1500 ₽/час по согласованию с заказчиком
В зимнее время возможно сокращение экскурсии до двух часов, т. к. при температуре -20°C выходы из автомобиля будут короче.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Бакунина д. 4 на парковке возле Католического костела
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2500 туристов
Профессиональный гид с опытом работы более 15 лет. Экскурсия со мной — это познавательное путешествие, знакомство с самыми интересными и значимыми локациями любимого Томска. Во время экскурсии акцент делаю на исторические ценности, перспективность и привлекательность города! Многовековая история, купеческая архитектура, деревянные терема, ведущие университеты страны, необычные памятники современности и многое другое — всё это для вас с истинно сибирским гостеприимством!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 228 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Дата посещения: 2 авг 2026
Светлана - отличный гид! Прекрасная экскурсия!
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Прекрасный гид, в такое незначительное время уложить основные моменты истории города очень сложно, потому что Томск явно заслуживает большего внимания со стороны туристов, обязательно приеду летом)
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Спасибо Светлане за интересную, увлекательную экскурсию! Много знает, грамотно рассказывает! Очень комфортная атмосфера была с ней! Многое узнали и открыли о городе Томске! Отдельное спасибо за то, что провела для нас экскурсию в удобное для нас время! Мы рады, что знакомство с городом состоялось именно со Светланой!!!
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С
Сегодня мы воспользовались услугами экскурсовода Светланы. Остались очень довольны. Это настоящий профессионал своего дела. Она не только отлично знает историю своего города, но и доступно и интересно рассказывает о ней.
Отдельно
Отдельно
Светлана
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв, была рада знакомству с Вами!
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А
Отличный экскурсовод Светлана. Был в командировке в сентябре 2022 и освободился раньше планируемого, стал искать экскурсии, написал Светлане, она ответила, что через час подъедет, а пока сказала чтоб я шел
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Е
Экскурсия на автомобиле — это идеальный способ увидеть Томск, особенно если времени в обрез или погода не располагает к долгим пешим прогулкам. Огромный плюс — ты не привязан к центру,
Светлана
Ответ организатора:
Евгения, спасибо за обратную связь. Была рада знакомству!
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