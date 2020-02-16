56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле

Многовековая история, удивительная архитектура, великолепные храмы и необычные памятники

Светлана
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Светлана – ваш гид
Во время экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей Томска, побываете в самых интересных и популярных местах города.

Вас ждет знакомство с историей создания Высших научных школ, с удивительным архитектурным наследием города, которое оставили потомкам великие зодчие Сибири.

Восстановленные кварталы памятников деревянного зодчества, величие старинных храмов — все это позволит насладиться гармонией и красотой Томска.
4165 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии56 отзывов
4.95
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле

Что вас ожидает

Во время экскурсии вы увидите:

  • место основания города с подъемом на смотровую площадку, где увидите Томск с высоты птичьего полета;
  • старые извилистые улочки города и возможность увидеть город глазами жителей 19-начала 20 веков;
  • старинные храмы и монастырь, с которым связано прибывание императора Александра I;
  • музей деревянного зодчества под открытым небом: дом с драконами, дом с жар птицами, дом с шатром и др.;
  • Белое озеро, Губернаторский квартал, Томский Арбат, Лагерный сад, Аллея пивоваров;
  • Сибирские Афины — университеты, студенческие городки;
  • фешенебельные усадьбы, особняки и доходные дома купцов;
  • необычные памятники — А.П. Чехову, младенецу в капусте, памятник счастью, лягушке путешественнице, любовнику, деревянному рублю и др.

Организационные детали

  • Транспортные услуги включены в стоимость
  • Подъем на смотровую площадку (50 руб. за человека) оплачиваются отдельно
  • Возможно проведение экскурсии (если группа более 3 человек) на комфортабельном микроавтобусе или автобусе. Стоимость транспортных услуг: от 900 руб./час до 1500 руб./час по согласованию с заказчиком.
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле
Томск. Обзорная экскурсия на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Мне 38 лет, я опытный экскурсовод — работаю с 1999 года, есть награды и благодарности. Моя работа – это же и мое хобби. Я внимательно отношусь к людям, приходящим на мои экскурсии и стараюсь сделать так, чтобы всем было интересно. Могу проводить экскурсии в том числе для семей с детьми. Во время экскурсии делаю акцент на привлекательность и перспективность нашего города. В основном провожу обзорные экскурсии, но также люблю рассказывать про христианские храмы, памятники деревянной архитектуры и купеческую историю города.
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56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 февраля 2020
Очень познавательно и интересно.
8 января 2020
Экскурсовод Светлана с высоким знанием своего дела составила и план экскурсии, и ее маршрут. Несмотря на не неудобства, доставленные плохо почищенными от снега дорогами, проявила себя отменным водителем. Трёхчасовая экскурсия была на отлично! Спасибо и Светлане, и Трипстеру!
1 января 2020
Большое спасибо Светлане за интересную экскурсию. После общения с ней, Томск для нас стал более привлекательными. Рекомендую.!!!
3 ноября 2019
Очень познавательная экскурсия,экскурсовод Светлана знающий и интересный рассказчик,мы остались очень довольны.Собираемся приехать ещё раз.
Дмитрий
4 августа 2019
Экскурсию проводила Ольга. Очень понравилось, посетили те места Томска, в которые не поехали бы без гида. Познавательно, интересно и удобно для туристов без авто
31 июля 2019
Спасибо Светлане огромное за экскурсию!
Много материала, но при это очень досупно и реально ИНТЕРЕСНО!
15 июля 2019
Огромное спасибо Светлане за экскурсию! Экскурсия была увлекательной и содержательной, первое знакомство с городом переросло в настоящую любовь и желание возвращаться вновь и вновь! И все это благодаря Светлане!
17 июня 2019
Экскурсией остались очень довольны. В городе оказалось неожиданно много интересных и красивых строений. Светлана произвела прекрасное впечатление и как экскурсовод, и как историк, и просто как знающий город человек. Очень интересные и подробные рассказы обо всех посещённых объектах. Без всяких сомнений рекомендуем эту обзорную экскурсию! Правда, учтите, что она проходит в достаточно быстром темпе - много мест, много информации. Нам было то, что нужно, но вполне возможно, что кому-нибудь будет хотеться, чтобы она проходила чуть-чуть медленнее
26 мая 2019
Экскурсия была очень интересной. За три часа мы познакомились с историей Томска, посетили все знаковые места этого города. Прекрасный гид Светлана подробно отвечала на наши вопросы и подвозила нас к тем объектам, которые представляли наш личный интерес. Экскурсия нам очень понравилась и оставила самые благоприятные впечатления. Спасибо организаторам и экскурсоводу.
13 мая 2019
4 мая Светлана провела автомобильную экскурсию по Томску. Мы были в Томске впервые. Не только я, но и моя внучка (10 класс) в восторге от экскурсии. Информации было очень много, все интересно, красиво и познавательно. Экскурсовод не только нас забрала из гостиницы, но и доставила обратно.
5 го мая у нас была пешеходная экскурсия по Томску. Ее проводила Ольга. Очень доброжелательная и большая умница. Огромное ей спасибо. Рассказывает очень интересно. Видно, что очень любит свой город.
Спасибо команде Трипстера за возможность организовать такие экскурсии. Желаем Вам процветания и всем крепкого здоровья.
Ещё 46 отзывов

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