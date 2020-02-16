56 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 мая Светлана провела автомобильную экскурсию по Томску. Мы были в Томске впервые. Не только я, но и моя внучка (10 класс) в восторге от экскурсии. Информации было очень много, все интересно, красиво и познавательно. Экскурсовод не только нас забрала из гостиницы, но и доставила обратно.

5 го мая у нас была пешеходная экскурсия по Томску. Ее проводила Ольга. Очень доброжелательная и большая умница. Огромное ей спасибо. Рассказывает очень интересно. Видно, что очень любит свой город.

Спасибо команде Трипстера за возможность организовать такие экскурсии. Желаем Вам процветания и всем крепкого здоровья.