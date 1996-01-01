Еще несколько необычных экскурсий в Томске

Что вас ожидает
История 📖, архитектура и памятники
- У камня основания и старейшего мужского монастыря, Богородице-Алексеевского, обратимся к истокам сибирского поселения — началу 17 века, когда здесь возвели военную крепость.
- Вы осмотрите лучшие образцы деревянного зодчества, узнаете о главных стилях, «прижившихся» на улицах Томска, на мощеных мостовых взглянете на город 🏙️ глазами жителей 19 века и поймете, что душевный облик нашего города во многом обязан сохранившейся дореволюционной архитектуре.
- В Университетской роще речь пойдет о студенческой славе сибирского центра образования и инноваций.
- Попутно вы выясните, почему Томск считают прототипом Изумрудного города.
- Кроме того, я покажу необычные скульптуры — памятник тапочкам, счастью, Лягушку-путешественницу и не только.
Знаменитые люди в жизни Томска
Вы узнаете, почему потомки династии Романовых чтут город 🏙️. Я расскажу о знаменитых ссыльных Томской губернии, известных на весь мир ученых, спортсменах, героях Великой Отечественной войны и многих других прославленных томичах. Также поговорим о художниках, поэтах и писателях, связанных с Томском. А на набережной Томи навестим Чехова — он «поможет» выполнить местный ритуал на исполнение желания.
Вы получите заряд бодрого настроения, массу положительных эмоций, хорошие впечатления и добрую память о нашем Томске.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится, за исключением билетов в музеи 🖼 (опциональное посещение).