Еще несколько необычных экскурсий в Томске

Что вас ожидает

История 📖, архитектура и памятники

У камня основания и старейшего мужского монастыря, Богородице-Алексеевского, обратимся к истокам сибирского поселения — началу 17 века, когда здесь возвели военную крепость.

Вы осмотрите лучшие образцы деревянного зодчества, узнаете о главных стилях, «прижившихся» на улицах Томска, на мощеных мостовых взглянете на город 🏙️ глазами жителей 19 века и поймете, что душевный облик нашего города во многом обязан сохранившейся дореволюционной архитектуре.

В Университетской роще речь пойдет о студенческой славе сибирского центра образования и инноваций.

Попутно вы выясните, почему Томск считают прототипом Изумрудного города.

Кроме того, я покажу необычные скульптуры — памятник тапочкам, счастью, Лягушку-путешественницу и не только.

Знаменитые люди в жизни Томска

Вы узнаете, почему потомки династии Романовых чтут город 🏙️. Я расскажу о знаменитых ссыльных Томской губернии, известных на весь мир ученых, спортсменах, героях Великой Отечественной войны и многих других прославленных томичах. Также поговорим о художниках, поэтах и писателях, связанных с Томском. А на набережной Томи навестим Чехова — он «поможет» выполнить местный ритуал на исполнение желания.

Вы получите заряд бодрого настроения, массу положительных эмоций, хорошие впечатления и добрую память о нашем Томске.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится, за исключением билетов в музеи 🖼 (опциональное посещение).