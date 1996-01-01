Еще несколько необычных экскурсий в Томске

Сибирские Афины: первая встреча с Томском

Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города — на дружеской авто-пешеходной экскурсии

Константин
Константин – Гид из Томска
Легко и непринужденно прогуляемся по эпохам от острога Бориса Годунова до центра культуры и образования Русской Азии.

Обсудим происхождении идеи о прототипе Изумрудного города.

Любуясь ажурными памятниками старины, поговорим о дореволюционном сокровище Томска.

А еще я покажу необычные скульптуры и расскажу о знаменитых томичах — ученых, художниках и литераторах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском

Что вас ожидает

История 📖, архитектура и памятники

  • У камня основания и старейшего мужского монастыря, Богородице-Алексеевского, обратимся к истокам сибирского поселения — началу 17 века, когда здесь возвели военную крепость.
  • Вы осмотрите лучшие образцы деревянного зодчества, узнаете о главных стилях, «прижившихся» на улицах Томска, на мощеных мостовых взглянете на город 🏙️ глазами жителей 19 века и поймете, что душевный облик нашего города во многом обязан сохранившейся дореволюционной архитектуре.
  • В Университетской роще речь пойдет о студенческой славе сибирского центра образования и инноваций.
  • Попутно вы выясните, почему Томск считают прототипом Изумрудного города.
  • Кроме того, я покажу необычные скульптуры — памятник тапочкам, счастью, Лягушку-путешественницу и не только.

Знаменитые люди в жизни Томска
Вы узнаете, почему потомки династии Романовых чтут город 🏙️. Я расскажу о знаменитых ссыльных Томской губернии, известных на весь мир ученых, спортсменах, героях Великой Отечественной войны и многих других прославленных томичах. Также поговорим о художниках, поэтах и писателях, связанных с Томском. А на набережной Томи навестим Чехова — он «поможет» выполнить местный ритуал на исполнение желания.

Вы получите заряд бодрого настроения, массу положительных эмоций, хорошие впечатления и добрую память о нашем Томске.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится, за исключением билетов в музеи 🖼 (опциональное посещение).

Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском
Сибирские Афины: первая встреча с Томском

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Меня зовут Константин, мне 39 лет. Я родился и вырос в замечательном городе — Томске. Я очень люблю историю и путешествия, поэтому работа гидом — это работа мечты. Я люблю свой город и готов показать гостям его самые знаковые и сокровенные места.
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