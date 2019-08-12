Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
На моей обзорной экскурсии вы узнаете о всех страницах хроники города - его тёмных временах и периодах расцвета. От века 17-го до современных реалий - вы "проживёте" судьбу Томска. Прогулка начнётся у "ворот города", где обосновались первые жители.
Вы рассмотрите Спасскую башню - частичку Москвы в далёкой Сибири, слушая рассказы о том, кто и как построил первую крепость. Спуститесь к набережной, где в прошлом находилась Торговая площадь. Рассмотрите каменные постройки и раскроете секреты подземных ходов, которыми пользовались купцы.
Узнаете, чем жил Томск в советские годы, а также выясните, почему центр прозвали Губернаторским кварталом. Кроме того, я покажу "духовные ворота" города и верстовые столбы. Последние запомнятся вам барельефом - на нём изображены самые знаковые события из жизни города
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Описание
Что вас ожидает
По следам исторических эпох
От века 17-го до современных реалий — вы «проживёте» судьбу Томска. Прогулка начнётся у «ворот города», где обосновались первые жители. Вы рассмотрите Спасскую башню — частичку Москвы в далёкой Сибири, слушая рассказы о том, кто и как построил первую крепость. Спуститесь к набережной, где в прошлом находилась Торговая площадь. Рассмотрите каменные постройки и раскроете секреты подземных ходов, которыми пользовались купцы. Узнаете, чем жил Томск в советские годы, а также выясните, почему центр прозвали Губернаторским кварталом.
Кроме того, я покажу «духовные ворота» города и верстовые столбы. Последние запомнятся вам барельефом — на нём изображены самые знаковые события из жизни города.
Необычные памятники и чеховская удача
Вы рассмотрите знаменитые монументы Томска. Я отведу вас к самому большому памятнику рублю в стране и отвечу на вопрос, почему он появился в нашем городе. Напротив обелиска национальной валюте расположился монумент не самому положительному персонажу — любовнику. Взрослые узнают, что он делает в Томске, а дети услышат историю о «человеке, который хочет стать пожарным»:)
Антон Чехов — ещё один герой нашей экскурсии. Вы поймёте, почему писатель оказался в Сибири и чем ему не приглянулся Томск. Я расскажу, из-за чего памятник драматургу такой необычный, а вы загадаете желание. Томичи уверены, что если потереть нос Антону Павловичу, то заветная мечта обязательно сбудется.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, рекомендую одеться по погоде и выбрать удобную обувь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Экскурсия прошла хорошо, но накануне нам было сообщено, что поменялся гид,соответственно изменилось время начала экскурсии. Пришлось корректировать свои планы. В остальном - претензий нет.