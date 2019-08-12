От купеческого края до образовательного центра, от казаков до научных мужей - история Томска пестрит занимательными деталями. Вы поймёте, почему его часто сравнивают с Петербургом и из-за чего Чехов так невзлюбил наш город. Я покажу вам "духовные ворота" Томска и памятник любовнику. На моей обзорной экскурсии вы узнаете о всех страницах хроники города - его тёмных временах и периодах расцвета. От века 17-го до современных реалий - вы "проживёте" судьбу Томска. Прогулка начнётся у "ворот города", где обосновались первые жители. Вы рассмотрите Спасскую башню - частичку Москвы в далёкой Сибири, слушая рассказы о том, кто и как построил первую крепость. Спуститесь к набережной, где в прошлом находилась Торговая площадь. Рассмотрите каменные постройки и раскроете секреты подземных ходов, которыми пользовались купцы. Узнаете, чем жил Томск в советские годы, а также выясните, почему центр прозвали Губернаторским кварталом. Кроме того, я покажу "духовные ворота" города и верстовые столбы. Последние запомнятся вам барельефом - на нём изображены самые знаковые события из жизни города

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Описание

Что вас ожидает

По следам исторических эпох

От века 17-го до современных реалий — вы «проживёте» судьбу Томска. Прогулка начнётся у «ворот города», где обосновались первые жители. Вы рассмотрите Спасскую башню — частичку Москвы в далёкой Сибири, слушая рассказы о том, кто и как построил первую крепость. Спуститесь к набережной, где в прошлом находилась Торговая площадь. Рассмотрите каменные постройки и раскроете секреты подземных ходов, которыми пользовались купцы. Узнаете, чем жил Томск в советские годы, а также выясните, почему центр прозвали Губернаторским кварталом.

Кроме того, я покажу «духовные ворота» города и верстовые столбы. Последние запомнятся вам барельефом — на нём изображены самые знаковые события из жизни города.

Необычные памятники и чеховская удача

Вы рассмотрите знаменитые монументы Томска. Я отведу вас к самому большому памятнику рублю в стране и отвечу на вопрос, почему он появился в нашем городе. Напротив обелиска национальной валюте расположился монумент не самому положительному персонажу — любовнику. Взрослые узнают, что он делает в Томске, а дети услышат историю о «человеке, который хочет стать пожарным»:)

Антон Чехов — ещё один герой нашей экскурсии. Вы поймёте, почему писатель оказался в Сибири и чем ему не приглянулся Томск. Я расскажу, из-за чего памятник драматургу такой необычный, а вы загадаете желание. Томичи уверены, что если потереть нос Антону Павловичу, то заветная мечта обязательно сбудется.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, рекомендую одеться по погоде и выбрать удобную обувь.