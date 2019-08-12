Первая встреча с Томском
Индивидуальная экскурсия в Томске

Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю

4.8
5 отзывов
От купеческого края до образовательного центра, от казаков до научных мужей - история Томска пестрит занимательными деталями. Вы поймёте, почему его часто сравнивают с Петербургом и из-за чего Чехов так невзлюбил наш город. Я покажу вам "духовные ворота" Томска и памятник любовнику.

На моей обзорной экскурсии вы узнаете о всех страницах хроники города - его тёмных временах и периодах расцвета. От века 17-го до современных реалий - вы "проживёте" судьбу Томска. Прогулка начнётся у "ворот города", где обосновались первые жители.

Вы рассмотрите Спасскую башню - частичку Москвы в далёкой Сибири, слушая рассказы о том, кто и как построил первую крепость. Спуститесь к набережной, где в прошлом находилась Торговая площадь. Рассмотрите каменные постройки и раскроете секреты подземных ходов, которыми пользовались купцы.

Узнаете, чем жил Томск в советские годы, а также выясните, почему центр прозвали Губернаторским кварталом. Кроме того, я покажу "духовные ворота" города и верстовые столбы. Последние запомнятся вам барельефом - на нём изображены самые знаковые события из жизни города
Первая встреча с Томском
Первая встреча с Томском
Первая встреча с Томском
Ближайшие даты:
29
мар
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Описание

Что вас ожидает

По следам исторических эпох

От века 17-го до современных реалий — вы «проживёте» судьбу Томска. Прогулка начнётся у «ворот города», где обосновались первые жители. Вы рассмотрите Спасскую башню — частичку Москвы в далёкой Сибири, слушая рассказы о том, кто и как построил первую крепость. Спуститесь к набережной, где в прошлом находилась Торговая площадь. Рассмотрите каменные постройки и раскроете секреты подземных ходов, которыми пользовались купцы. Узнаете, чем жил Томск в советские годы, а также выясните, почему центр прозвали Губернаторским кварталом.
Кроме того, я покажу «духовные ворота» города и верстовые столбы. Последние запомнятся вам барельефом — на нём изображены самые знаковые события из жизни города.

Необычные памятники и чеховская удача

Вы рассмотрите знаменитые монументы Томска. Я отведу вас к самому большому памятнику рублю в стране и отвечу на вопрос, почему он появился в нашем городе. Напротив обелиска национальной валюте расположился монумент не самому положительному персонажу — любовнику. Взрослые узнают, что он делает в Томске, а дети услышат историю о «человеке, который хочет стать пожарным»:)

Антон Чехов — ещё один герой нашей экскурсии. Вы поймёте, почему писатель оказался в Сибири и чем ему не приглянулся Томск. Я расскажу, из-за чего памятник драматургу такой необычный, а вы загадаете желание. Томичи уверены, что если потереть нос Антону Павловичу, то заветная мечта обязательно сбудется.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, рекомендую одеться по погоде и выбрать удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
Е
12 авг 2019
Добрый день!
Экскурсия прошла хорошо, но накануне нам было сообщено, что поменялся гид,соответственно изменилось время начала экскурсии. Пришлось корректировать свои планы. В остальном - претензий нет.
И
30 июля 2019
Было жарко и очень хотелось присесть в тенечке!
Е
28 июля 2019
Экскурсия очень понравилась и нам и детям. Ольга очень интересно и подробно все рассказывает, в то же время не затягивает каждый момент.
А
28 июля 2019
Знакомились с Томском в прошлую субботу с замечательным экскурсоводом Ольгой. Отлично подобранный маршрут, удивительный и грамотный рассказчик. Очень хочется вернуться в этот запомнившийся город, у которого есть свое лицо. С экскурсоводом очень повезло. Всем рекомендую.
Н
22 июня 2019
Я в Томске оказалась волею судьбы. Ни знакомых, ни родных. Захотелось узнать об истории этого города, прикоснутся к его истокам, увидеть своими глазами достопримечательности Томска. И в этом мне помогла замечательный гид Ольга, которая не только хорошо ориентируется в исторических фактах и событиях; много знает об архитектурных строениях и их историческом значении; об удивительных людях, живших в этом сибирском городе, приезжавших на эту землю. Ольга - интересный, грамотный, эрудированный экскурсовод, который очень любит свой город и может интересно и доступно рассказать об историческом прошлом и настоящем города Томска. Всем советую этого гида и его экскурсии!!!

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