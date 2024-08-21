Мы оживим дома главного проспекта с помощью портативного проектора: на стенах старинных особняков и торговых домов появятся видео столетней давности и ретроспективные фотографии. История, мистика, архитектура — все в одном флаконе. Экскурсия может быть проведена для компании больше 6 человек. Условия уточняйте в сообщениях. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Описание экскурсии
В этой экскурсии мой главный помощник — проектор, с помощью которого мы сможем:увидеть видеокадры Томска, которым более 100 лет, на стенах особняков и доходных домов главного проспекта;
• познакомиться с жителями этих дворцов с помощью ретроспективных фотографий. А ещё:
- узнаем о главных олигархах XIX-XX века, как они вели свой бизнес и дружили с императором;
- проникнем в задворики Томска и испугаемся от мистических теорий о городе;
- поймём, как формировался нынешний облик главного проспекта;
• насладимся вечерней романтикой города. Основные темы экскурсии:
- купечество;
- архитектура;
• необычные теории. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:
- Экскурсия подходит для гостей города и томичей.
- Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше 6 человек, условия обговариваются индивидуально.
- Внимание: экскурсия проводится в темное время суток, после того как солнце уходит за горизонт. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
Проводится в темное время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главный проспект города и купеческая застройка
- Пассаж Второвых
- Гоголевский дом
- Торговый дом Голованова
- Здание театра юного зрителя
- Торговый дом Орловой, Корнакова, Шадрина, Сосулина, Фуксмана, Флеера
- Губернская аптека и склады
- Общественное собрание
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы: чай, кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 80а
Завершение: Проспект Ленина, 81
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится в темное время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия подходит для гостей города и томичей
- Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше 6 человек, условия обговариваются индивидуально
- Внимание: экскурсия проводится в темное время суток, после того как солнце уходит за горизонт
- ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Такая интереснейшая экскурсия!!! Столько новых зданий я именно "увидела", хотя по центру-то ходим очень часто! А внутреннее убранство в самой обычной Марии-ра! Это же полнейший восторг! Без вас я бы никогда даже не подумала поднять глаза к потолку!
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Было очень интересно и необычно, экскурсия сложная но нам все понравилось, экскурсовод грамотная, все рассказала доступно!!! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Томска
-20%
8400 ₽ за экскурсию