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Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»

Индивидуальная вечерняя экскурсия по Томску с проектором «Город засыпает»
Мы оживим дома главного проспекта с помощью портативного проектора: на стенах старинных особняков и торговых домов появятся видео столетней давности и ретроспективные фотографии. История, мистика, архитектура — все в одном флаконе. Экскурсия может быть проведена для компании больше 6 человек. Условия уточняйте в сообщениях. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!
5
2 отзыва
Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»
Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»
Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»

Описание экскурсии

В этой экскурсии мой главный помощник — проектор, с помощью которого мы сможем:

увидеть видеокадры Томска, которым более 100 лет, на стенах особняков и доходных домов главного проспекта;

• познакомиться с жителями этих дворцов с помощью ретроспективных фотографий. А ещё:

  • узнаем о главных олигархах XIX-XX века, как они вели свой бизнес и дружили с императором;
  • проникнем в задворики Томска и испугаемся от мистических теорий о городе;
  • поймём, как формировался нынешний облик главного проспекта;

• насладимся вечерней романтикой города. Основные темы экскурсии:

  • купечество;
  • архитектура;

• необычные теории. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ! Важная информация:

  • Экскурсия подходит для гостей города и томичей.
  • Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше 6 человек, условия обговариваются индивидуально.
  • Внимание: экскурсия проводится в темное время суток, после того как солнце уходит за горизонт. ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ!

Проводится в темное время суток

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Главный проспект города и купеческая застройка
  • Пассаж Второвых
  • Гоголевский дом
  • Торговый дом Голованова
  • Здание театра юного зрителя
  • Торговый дом Орловой, Корнакова, Шадрина, Сосулина, Фуксмана, Флеера
  • Губернская аптека и склады
  • Общественное собрание
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы: чай, кофе
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Ленина, 80а
Завершение: Проспект Ленина, 81
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится в темное время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Экскурсия подходит для гостей города и томичей
  • Можем подобрать удобное для вас время. В группе может быть больше 6 человек, условия обговариваются индивидуально
  • Внимание: экскурсия проводится в темное время суток, после того как солнце уходит за горизонт
  • ЭКСКУРСИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА ДЛЯ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА УЧАСТНИКОВ. ПИШИТЕ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Э
Такая интереснейшая экскурсия!!! Столько новых зданий я именно "увидела", хотя по центру-то ходим очень часто! А внутреннее убранство в самой обычной Марии-ра! Это же полнейший восторг! Без вас я бы никогда даже не подумала поднять глаза к потолку!
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Т
Было очень интересно и необычно, экскурсия сложная но нам все понравилось, экскурсовод грамотная, все рассказала доступно!!! Спасибо
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