Пешие экскурсии-прогулки в Томске с экскурсоводом

Найдено 22 экскурсии в категории «Пешеходные» в Томске, цены от 2 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Томск: от динозавров до наших дней
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: историческое путешествие от динозавров до современности
Приглашаем на захватывающее путешествие по Томску, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории
Начало: На набережной Томи
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
73 отзыва
Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
Прогулка по центру Томска позволит вам узнать историю города с 1604 года до наших дней, увидеть знаковые места и услышать местные легенды
Начало: В районе Белого озера
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
61 отзыв
Прогулка по заповедным улицам Томска: Верхняя Елань
Приглашаем на уникальную прогулку по историческому району Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В районе остановки Политехнический университет на ...
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
от 5 850 за всё до 8 чел.
Закоулки и великие люди Томска
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750 за всё до 6 чел.
Первая встреча с Томском
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Первая встреча с Томском: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Томску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Воскресенской горе
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
2 700 за всё до 10 чел.
Правдивые истории главного проспекта
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Правдивые истории главного проспекта Томска
Главный проспект Томска откроет перед вами свои секреты: старинные здания, архитектурные стили и истории знаменитых томичей
Начало: В районе площади Ленина
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
5 850 за всё до 4 чел.
Томск в зеркале модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Томск в зеркале модерна: Путешествие по архитектурным шедеврам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Томску, где модерн и история переплетаются в архитектурных шедеврах
Начало: В районе Политехнического института
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 6 чел.
Томские теремки: деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000 за всё до 6 чел.
Нетуристический Томск: прогулка по Заозерью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Нетуристический Томск: уникальное путешествие по Заозерью
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя живописный район Заозерье
Начало: В районе площади Ленина
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 8 чел.
Томск: от динозавра до любовника
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 12 чел.
Всё о Томске за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Всё о Томске за 3 часа: от истории до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Сибирских Афин с экскурсией, раскрывающей все грани Томска. Индивидуальный подход и уникальные места ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 10 156 за всё до 6 чел.
Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Сибирские теремки: путешествие по деревянному наследию Томска
Погрузитесь в мир сибирской архитектуры и истории с экскурсией по деревянным теремкам Томска
Начало: Проспект Кирова, 7, Томск
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 12 чел.
Мимо главного проспекта
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта
Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 71885 750 за всё до 12 чел.
Нескучная экскурсия по Томску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Томский модерн - неожиданные открытия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Томский модерн: архитектурное путешествие по неизведанным уголкам
Погрузитесь в мир архитектуры Томского модерна, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: Проспект Ленина, 41
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Томску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Томска
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, прогуливаясь по его живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Томск в деталях: закоулки, тайные места и великие люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Томск в деталях: исследование тайных мест и историй великих людей
Погрузитесь в историю Томска, открывая тайные места и встречаясь с историями великих личностей в уникальной двухчасовой прогулке
Начало: Пр. Фрунзе, 16
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 12 чел.
Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка с проектором в Томске: погружение в историю
Путешествие в прошлое Томска через свет проектора: история, архитектура и мистика в одной прогулке
Начало: Проспект Ленина 80а
Расписание: Поводится в темное время суток
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 703 за всё до 6 чел.
Тур по барам в Томске
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Незабываемый тур по барам Томска: крафт, текила и биттеры
Присоединяйтесь к нам в захватывающем туре по барам Томска, где каждый бар раскроет свои секреты и уникальные напитки
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Расписание: по договоренности
15 июня в 17:30
22 июня в 17:30
3 500 за человека
Нетуристические улочки Заозёрья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Неповторимые улочки Заозёрья Томска: путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим улочкам Заозёрья в Томске. Узнайте историю района и насладитесь архитектурой
Начало: УЛ.К. Маркса, 2
Расписание: По индивидуальной договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 6 чел.
Завораживающее Белозерье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Завораживающее Белозерье: путешествие по историческому Томску
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, узнайте о его истории, архитектуре и важных событиях, пройдя по местам, где скрываются легенды
Начало: Томск, ул. Яковлева, 4
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 12 чел.
Арома-экскурсия «Воспоминания о городе Т.»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Арома-экскурсия в Томске: Погружение в ароматы и истории «Воспоминания о городе Т.»
Приглашаем на неповторимое путешествие по Томску, где каждый аромат открывает страницу истории города
Начало: Пр. Ленина, 44
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 июня 2024
    Томские теремки: деревянное зодчество
    Ходили на экскурсию компанией коллег, так встретили начало лета. Выбрали экскурсию про деревянное зодчество "Томские теремки", хотя были сомнения: мы
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    живем в Томске и точно видели их. Но все сомнения рассеялись уже после первого дома! Арина увлекательно рассказала нам очень много интересных фактов, которые не найдешь сам. Выжимка из истории, архитектуры, личных историй жителей. Экскурсия получилась очень разнообразная и не скучная. Гид точно любит свое дело и вдохновляет! Мы очень довольны и придем к Арине на другие экскурсии. Спасибо!

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город. Программа очень насыщенная фактами
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    и интересными местами. Особенно нам понравился родник, который самый бы мы точно не нашли, и что гид обращает внимание на мелочи: маскароны, кирпичики с клеймами, арт-заплатки (это такие красивые керамические плитки по всему городу). Очень интересный, эмоциональный рассказ. Слушать очень приятно и информация легко воспринимается👍🏻👍🏻👍🏻

    Мы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на городМы прекрасно провели время в компании гида Арины. Экскурсию 100% рекомендую, очень интересный взгляд на город
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
    Любовь - прекрасный экскурсовод. Томск на экскурсии раскрылся всеми своими гранями: история и современность, архитектура и судьбы людей. И всё это очень интересно!
  • А
    Александр
    1 июня 2024
    Первая встреча с Томском
    Всё прошло замечательно, рекомендую
  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
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    непринужденно, информацию очень легко воспринималась, так как Арина говорила с нами "на одном языке", а не заученными фразами из книжек. Мы довольны и рекомендуем экскурсию тем, кто любит нестандартные маршруты.

  • К
    Кристина
    29 мая 2024
    Закоулки и великие люди Томска
    Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
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    ходе экскурсии, а после дала советы, куда ещё сходить в Томске, поделилась своими любимыми местами. а нам очень важно пройти именно по любимым местам местных жителей. экскурсия сама по себе очень интересная, я такие ещё не встречала. все гармонично, узнали про архитектуру, людей, несколько легенд и тайных мест, куда сами бы не добрались. Приедем еще!

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Сибирские теремки: деревянное зодчество Томска
    Экскурсию проводила гид Арина Бариева, которая в течение двух часов, рассказывала нам о памятниках деревянного зодчества г. Томска. Слушали ее
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    с огромным вниманием и интересом, т. к. Арина профессионал. На наши вопросы отвечала со знанием своего дела. Ее рассказ, о каждом объекте, содержал полную и понятную нам информацию. За время экскурсии мы увидели архитектурные строения разных времён. Эта было наше первое знакомство с памятниками г. Томска, надеемся, что не последнее. Тогда можно будет сказать, что могло быть лучше. Благодарим нашего гида за прекрасную экскурсию!

  • Е
    Евгения
    24 мая 2024
    Томск: от динозавров до наших дней
    Это была прекрасная экскурсия! Отличные впечатления! Арина великолепно рассказывает, после окончания и расставаться не хочется! Такая она интересная! Очень всем рекомендую! Вы останетесь довольны!! ♥️🙌👍
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Первая встреча с Томском
    Совершенно чудесная прогулка (несмотря на погоду) с Ольгой. Ольга- интересный рассказчик, знающий, опытный гид. Все было увлекательно и интересно, время пролетело незаметно, а первое впечатление о Томске действительно составлено.
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Томск: от динозавра до любовника
    Нам оооочень понравилось!!!!! Арина так живо и так интересно рассказывала нам о своем городе. С первой до последней минуты экскурсии
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    все было интересно, весело. Исторические факты, курьёзные случаи, неизвестно даже томичам места и истории! . Великолепное знание истории города, грамотная речь Арины. Нам очень понравилось! Ну и погода подыграла. Фотографии получились прекрасные в ясный солнечный день. И мы решили, что приедем ещё! На другую экскурсию с Ариной)))))

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Томск: от динозавров до наших дней
  2. Пешком по центру Томска: здесь стояла крепость и шумел базар
  3. Елань. Прогулка по заповедным улицам Томска
  4. Закоулки и великие люди Томска
  5. Первая встреча с Томском
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Богородице-Алексеевский монастырь
  3. Воскресенская церковь
  4. Дом с драконами
  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
  10. Памятник счастью
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
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