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объем и подача информации не по возрасту. Взрослым будет очень интересно, дети не вывезли объемов и времени, но Татьяна стоически довела нас по маршруту, несмотря на детские безобразия,из-за отвлечения на которые даже затянулась экскурсия почти на три часа вместо 2.5 Спасибо огромное, Татьяна! Мне и мужу очень понравилось!