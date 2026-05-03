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Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Томск
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
«В завершение я подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером»
Сегодня в 17:00
23 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»
Начало: Проспект Ленина, 80а
«• насладимся вечерней романтикой города»
Расписание: Проводится в темное время суток
Завтра в 21:00
17 июн в 21:00
8400 ₽
10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Приведения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто)
Городские тайны, заброшенные места и истории, от которых бегут мурашки
Начало: На площади Ленина
«Экскурсия может быть проведена как днём, так и вечером в сумерках»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
от 6500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
В
спасибо Татьяне за познавательную экскурсию. Было очень интересно. рекомендую данную экскурсию.
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A
большая благодарность Евгении за эскурсию очень все подробно рассказывала, очень много мест посмотрели! если вы в первый раз в городе тогда однозначно нужно записаться именно на эту экскурсию.
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А
экскурсия по Томску с Татьяной прошла отлично. маршрут был проложен так, что мы узнали и про университетское прошлое Томска и про его богатое купеческое наследие. Татьяна провела экскурсию с душой и знанием дела! рекомендуем однозначно!
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Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей 8 и 10лет -
+5
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Хорошая экскурсия. Узнали много интересного о городе. Экскурсовод Татьяна ответила на все вопросы. Рекомендую.
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И
Прогулка с Татьяной получилась просто замечательной. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметила, как пролетели три часа. Лекгая подача
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Е
Всё очень понравилось, было очень комфортно и познавательно. Гид Татьяна знаток своего дела, экскурсия была проведена профессионально, маршрут составлен идеально
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С
Отличная экскурсия, Татьяна очень много знает, оптимальный маршрут - увидели всё, нужно.
Рекомендую!
Рекомендую!
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Содержательная и интересная экскурсия. Помимо экскурсии Татьяна отвечала на все вопросы. Прогулка была неторопливая, могли остановится возле здания, продолжая беседу. Все было легко и комфортно.
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О
Посетили экскурсию «Знакомство с Томском». Было очень интересно узнать о истории города и его архитектуры. Посетили знаковые места Томска. Очень понравилось слушать о прошлом деревнных строений и рассматривать их со стороны. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с городом)
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Всего 53 отзыва в Томске в категории "Вечерние"
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Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Вечерние»
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