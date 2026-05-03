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Вечерние экскурсии Томска

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Томске, цены от 6000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Добро пожаловать в Томск
Пешая
2.5 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Добро пожаловать в Томск
Раскрыть богатую историю города и увидеть его главные достопримечательности на обзорной экскурсии
«В завершение я подскажу мои любимые заведения, где можно приятно и вкусно отдохнуть вечером»
Сегодня в 17:00
23 июн в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»
Пешая
2 часа
-
20%
2 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»
Начало: Проспект Ленина, 80а
«• насладимся вечерней романтикой города»
Расписание: Проводится в темное время суток
Завтра в 21:00
17 июн в 21:00
8400 ₽10 500 ₽ за всё до 6 чел.
Приведения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто)
На машине
2 часа
Индивидуальная
Приведения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто)
Городские тайны, заброшенные места и истории, от которых бегут мурашки
Начало: На площади Ленина
«Экскурсия может быть проведена как днём, так и вечером в сумерках»
Сегодня в 16:30
Завтра в 09:30
от 6500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

В
Добро пожаловать в Томск
спасибо Татьяне за познавательную экскурсию. Было очень интересно. рекомендую данную экскурсию.
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A
Добро пожаловать в Томск
большая благодарность Евгении за эскурсию очень все подробно рассказывала, очень много мест посмотрели! если вы в первый раз в городе тогда однозначно нужно записаться именно на эту экскурсию.
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А
Добро пожаловать в Томск
экскурсия по Томску с Татьяной прошла отлично. маршрут был проложен так, что мы узнали и про университетское прошлое Томска и про его богатое купеческое наследие. Татьяна провела экскурсию с душой и знанием дела! рекомендуем однозначно!
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Екатерина
Добро пожаловать в Томск
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей 8 и 10лет -
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объем и подача информации не по возрасту. Взрослым будет очень интересно, дети не вывезли объемов и времени, но Татьяна стоически довела нас по маршруту, несмотря на детские безобразия,из-за отвлечения на которые даже затянулась экскурсия почти на три часа вместо 2.5 Спасибо огромное, Татьяна! Мне и мужу очень понравилось!

Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей+5
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей
Отличная экскурсия! Много новой информации, интересный маршрут. Единственный минус (не касающийся самой экскурсии) - взяла детей
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Марина
Добро пожаловать в Томск
Хорошая экскурсия. Узнали много интересного о городе. Экскурсовод Татьяна ответила на все вопросы. Рекомендую.
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И
Добро пожаловать в Томск
Прогулка с Татьяной получилась просто замечательной. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметила, как пролетели три часа. Лекгая подача
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информации, интересные истории, красивые места. Если вы уже успели прочитать про Томск кучу информации, обязательно предупредите об этом экскурсовода, уверена Татьяна найдет что-то новенькое и для таких участников. Видно, что она знает и любит места о которых рассказывает!

Прогулка с Татьяной получилась просто замечательной. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметила, как пролетели
Прогулка с Татьяной получилась просто замечательной. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметила, как пролетели
Прогулка с Татьяной получилась просто замечательной. Экскурсия прошла на одном дыхании, даже не заметила, как пролетели
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Е
Добро пожаловать в Томск
Всё очень понравилось, было очень комфортно и познавательно. Гид Татьяна знаток своего дела, экскурсия была проведена профессионально, маршрут составлен идеально
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и включал в себя все аспекты жизни Томска, было очень информативно. Еще раз спасибо Татьяне, она никуда не спешила и отвечала на все наши вопросы. Обязательно будем советовать её своим знакомым.

Всё очень понравилось, было очень комфортно и познавательно. Гид Татьяна знаток своего дела, экскурсия была проведена
Всё очень понравилось, было очень комфортно и познавательно. Гид Татьяна знаток своего дела, экскурсия была проведена
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С
Добро пожаловать в Томск
Отличная экскурсия, Татьяна очень много знает, оптимальный маршрут - увидели всё, нужно.
Рекомендую!
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Ольга
Добро пожаловать в Томск
Содержательная и интересная экскурсия. Помимо экскурсии Татьяна отвечала на все вопросы. Прогулка была неторопливая, могли остановится возле здания, продолжая беседу. Все было легко и комфортно.
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О
Добро пожаловать в Томск
Посетили экскурсию «Знакомство с Томском». Было очень интересно узнать о истории города и его архитектуры. Посетили знаковые места Томска. Очень понравилось слушать о прошлом деревнных строений и рассматривать их со стороны. Очень рекомендую тем, кто хочет познакомиться с городом)
Посетили экскурсию «Знакомство с Томском». Было очень интересно узнать о истории города и его архитектуры. Посетили
Посетили экскурсию «Знакомство с Томском». Было очень интересно узнать о истории города и его архитектуры. Посетили
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Всего 53 отзыва в Томске в категории "Вечерние"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Томске
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Добро пожаловать в Томск;
  2. Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»;
  3. Приведения, нечисть и ужастики Томска (на вашем авто).
Какие места ещё посмотреть в Томске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Воскресенская церковь;
  2. Богородице-Алексеевский монастырь;
  3. Дом с драконами;
  4. Белое озеро;
  5. Дом с шатром;
  6. Дом с жар-птицами;
  7. Лагерный Сад;
  8. Памятник Чехову;
  9. Музей Славянской мифологии;
  10. Игуменский Парк.
Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2026
Сейчас в Томске в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 8400 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте экскурсию в Томске на 2026 год по теме «Вечерние», 53 ⭐ отзыва, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август