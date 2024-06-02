Ночные прогулки и экскурсии Томска

Найдено 6 экскурсий в категории «Ночные» в Томске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Томск и тайны Дома Романовых
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
Нескучная экскурсия по Томску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечерняя прогулка с проектором в Томске: погружение в историю
Путешествие в прошлое Томска через свет проектора: история, архитектура и мистика в одной прогулке
Начало: Проспект Ленина 80а
Расписание: Поводится в темное время суток
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 703 за всё до 6 чел.
Тур по барам в Томске
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Незабываемый тур по барам Томска: крафт, текила и биттеры
Присоединяйтесь к нам в захватывающем туре по барам Томска, где каждый бар раскроет свои секреты и уникальные напитки
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Расписание: по договоренности
15 июня в 17:30
22 июня в 17:30
3 500 за человека
Томские ужастики и приведения
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Томские ужастики и приведения
Начало: Площадь Ленина, 10
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
    Время пролетело незаметно! Константин прекрасно знает город и увлекательно рассказывает
  • В
    Вера
    11 мая 2024
    Нескучная экскурсия по Томску
    Огромное спасибо за экскурсию! Создали прекрасное впечатление о городе, показали очень интересные туристические локации!
  • Н
    Наталья
    1 мая 2024
    Нескучная экскурсия по Томску
    Экскурсия понравилась. Константин провез по многим локациям, все рассказал. Понравилось, что Константин показал те места, о которых мы не видели
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    информацию в интернете. Впечатлились. Туристам рекомендую сначала пройтись самостоятельно по городу, пофотаться, а потом закрепить материал экскурсией (экскурсия примерно 2 часа)

  • Н
    Нина
    30 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
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    не многие. И не многие могут заинтересовать других людей. Приезжаем второй раз, но уже приобрели билеты на лето. Так что, до встречи! Желаем вам вдохновения и сил! Надеемся, что будут и новые программы.

  • Е
    Евгения
    24 марта 2024
    Нескучная экскурсия по Томску
    Посмотрели множество мест, о которых даже не слышали ранее. Цена - качество превзошло все ожидания. Огромное спасибо экскурсоводу!!!
  • А
    Ангелина
    17 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску! Экскурсия будет интересна и столичным гостям города, и самим томичам. Много неизвестных деталей истории, Светлана гибко адаптирует и маршрут, и рассказ в ответ на потребности гостя!! Спасибо!!!
    Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску!
  • Д
    Дмитрий
    2 марта 2024
    Томск и тайны Дома Романовых
    Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот город поистине сказочный. Как
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    жаль, что этого не говорят заранее) Тут красота неописуемая! Каждая улица какой то памятник или старинный дом) Тайны кирпичиков? Узнаете во время экскурсии!

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  • Т
    Татьяна
    27 октября 2023
    Вечерняя прогулка с проектором «Город засыпает»
    Было очень интересно и необычно, экскурсия сложная но нам все понравилось, экскурсовод грамотная, все рассказала доступно!!! Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Ночные»

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  5. Памятник Чехову
  6. Дом с шатром
  7. Дом с жар-птицами
  8. Старый город
  9. Белое озеро
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Сколько стоит экскурсия по Томску в июне 2024
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