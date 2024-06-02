С Светлана Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!

Е Елена Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)

А Алексей Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску Время пролетело незаметно! Константин прекрасно знает город и увлекательно рассказывает

В Вера Нескучная экскурсия по Томску Огромное спасибо за экскурсию! Создали прекрасное впечатление о городе, показали очень интересные туристические локации!

Н Наталья Нескучная экскурсия по Томску читать дальше информацию в интернете. Впечатлились. Туристам рекомендую сначала пройтись самостоятельно по городу, пофотаться, а потом закрепить материал экскурсией (экскурсия примерно 2 часа) Экскурсия понравилась. Константин провез по многим локациям, все рассказал. Понравилось, что Константин показал те места, о которых мы не видели

Н Нина Томск и тайны Дома Романовых читать дальше не многие. И не многие могут заинтересовать других людей. Приезжаем второй раз, но уже приобрели билеты на лето. Так что, до встречи! Желаем вам вдохновения и сил! Надеемся, что будут и новые программы. Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут

Е Евгения Нескучная экскурсия по Томску Посмотрели множество мест, о которых даже не слышали ранее. Цена - качество превзошло все ожидания. Огромное спасибо экскурсоводу!!!

А Ангелина Томск и тайны Дома Романовых Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску! Экскурсия будет интересна и столичным гостям города, и самим томичам. Много неизвестных деталей истории, Светлана гибко адаптирует и маршрут, и рассказ в ответ на потребности гостя!! Спасибо!!!

Д Дмитрий Томск и тайны Дома Романовых читать дальше жаль, что этого не говорят заранее) Тут красота неописуемая! Каждая улица какой то памятник или старинный дом) Тайны кирпичиков? Узнаете во время экскурсии! Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот город поистине сказочный. Как