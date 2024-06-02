1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Сибирские Афины: автоэкскурсия по Томску
Нескучные истории, яркие факты и лучшие места города в дружеской программе
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка с проектором в Томске: погружение в историю
Путешествие в прошлое Томска через свет проектора: история, архитектура и мистика в одной прогулке
Начало: Проспект Ленина 80а
Расписание: Поводится в темное время суток
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 703₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Незабываемый тур по барам Томска: крафт, текила и биттеры
Присоединяйтесь к нам в захватывающем туре по барам Томска, где каждый бар раскроет свои секреты и уникальные напитки
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Расписание: по договоренности
15 июня в 17:30
22 июня в 17:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Томские ужастики и приведения
Начало: Площадь Ленина, 10
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана2 июня 2024Большое спасибо Константину за интересную экскурсию! Мы очень много узнали о Томске! Нам очень понравился город! Дети внимательно слушали, задавали вопросы!
- ЕЕлена30 мая 2024Отличная экскурсия! Особенно для тех, кто хочет быстро осмотреть самые важные достопримечательности)
- ААлексей14 мая 2024Время пролетело незаметно! Константин прекрасно знает город и увлекательно рассказывает
- ВВера11 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Создали прекрасное впечатление о городе, показали очень интересные туристические локации!
- ННаталья1 мая 2024Экскурсия понравилась. Константин провез по многим локациям, все рассказал. Понравилось, что Константин показал те места, о которых мы не видели
- ННина30 марта 2024Светлана, хотим выразить вам огромную благодарность за экскурсионную программу. Вы исключительный человек, так любить свой город, его сложную историю могут
- ЕЕвгения24 марта 2024Посмотрели множество мест, о которых даже не слышали ранее. Цена - качество превзошло все ожидания. Огромное спасибо экскурсоводу!!!
- ААнгелина17 марта 2024Огромное спасибо Светлане за увлекательное путешествие по Томску! Экскурсия будет интересна и столичным гостям города, и самим томичам. Много неизвестных деталей истории, Светлана гибко адаптирует и маршрут, и рассказ в ответ на потребности гостя!! Спасибо!!!
- ДДмитрий2 марта 2024Организатор мероприятия - превосходный гид! Очень насыщенный и интересный маршрут. Столько всего интересного и волшебного! Этот город поистине сказочный. Как
- ТТатьяна27 октября 2023Было очень интересно и необычно, экскурсия сложная но нам все понравилось, экскурсовод грамотная, все рассказала доступно!!! Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Ночные»
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