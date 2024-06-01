🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей Начало: У памятника «Покорение Сибири» от 7187 5 750 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Томск и тайны Дома Романовых Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны Начало: На Новособорной площади 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Томские теремки: деревянное зодчество Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города Начало: На проспекте Кирова от 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 20 отзывов Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск Расписание: По договоренности с вами:) от 7 188 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Сибирские теремки: путешествие по деревянному наследию Томска Погрузитесь в мир сибирской архитектуры и истории с экскурсией по деревянным теремкам Томска Начало: Проспект Кирова, 7, Томск Расписание: По договоренности от 7 188 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22, Томск Расписание: По договоренности с вами:) от 7188 5 750 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей Начало: Ул. Бакунина д. 3 Расписание: Ежедневно, по договоренности 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Томский модерн: архитектурное путешествие по неизведанным уголкам Погрузитесь в мир архитектуры Томского модерна, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю Начало: Проспект Ленина, 41 7 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Томск в деталях: исследование тайных мест и историй великих людей Погрузитесь в историю Томска, открывая тайные места и встречаясь с историями великих личностей в уникальной двухчасовой прогулке Начало: Пр. Фрунзе, 16 Расписание: По договоренности от 7 188 ₽ за всё до 12 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле - путешествие по Сибирским Афинам Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом Начало: Памятник Чехову Расписание: По договоренности от 7 188 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Вечерняя прогулка с проектором в Томске: погружение в историю Путешествие в прошлое Томска через свет проектора: история, архитектура и мистика в одной прогулке Начало: Проспект Ленина 80а Расписание: Поводится в темное время суток 9 703 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Томск купеческий: историческое путешествие по великому городу Познакомьтесь с богатой историей Томска, города с вековыми традициями и культурным наследием, на увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: Бакунина 3 Расписание: Ежедневно 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3 часа 5 отзывов Незабываемый тур по барам Томска: крафт, текила и биттеры Присоединяйтесь к нам в захватывающем туре по барам Томска, где каждый бар раскроет свои секреты и уникальные напитки Начало: Пр. Фрунзе, 25 Расписание: по договоренности 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Неповторимые улочки Заозёрья Томска: путешествие в прошлое Индивидуальная экскурсия по нетуристическим улочкам Заозёрья в Томске. Узнайте историю района и насладитесь архитектурой Начало: УЛ.К. Маркса, 2 Расписание: По индивидуальной договорённости 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

Мини-группа 3 часа Чайный тур в Томске: путешествие от русских традиций к китайской философии Погрузитесь в атмосферу настоящего чаепития: от русского самовара до китайской церемонии с мастером. Уникальный опыт ждет вас Начало: Ул. Шишкова 10 Расписание: Согласно расписанию 2 900 ₽ за человека

Индивидуальная 3 часа Томск: загадки и тайны царской семьи Романовых в индивидуальной экскурсии Погрузитесь в историческое путешествие по Томску, раскрывая секреты и истории, связанные с царской семьей Романовых Начало: Площадь Новособорная 7 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Арома-экскурсия в Томске: Погружение в ароматы и истории «Воспоминания о городе Т.» Приглашаем на неповторимое путешествие по Томску, где каждый аромат открывает страницу истории города Начало: Пр. Ленина, 44 от 7 188 ₽ за всё до 12 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 2 часа Томские ужастики и приведения Начало: Площадь Ленина, 10 от 7 188 ₽ за всё до 6 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4 Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00 5 500 ₽ за всё до 50 чел.