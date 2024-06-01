1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Закоулки и великие люди Томска: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю Томска, где каждый уголок хранит свои тайны и истории выдающихся личностей
Начало: У памятника «Покорение Сибири»
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 71875 750₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск и тайны Дома Романовых
Осознать любопытную связь города с царской династией и взглянуть на него с неожиданной стороны
Начало: На Новособорной площади
Сегодня в 21:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Томские теремки: деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Томска, узнайте о жизни знаменитых людей, живших в теремках, и исследуйте уникальные архитектурные шедевры города
Начало: На проспекте Кирова
Завтра в 16:00
10 июня в 08:00
от 5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск: от динозавра до любовника - индивидуальная экскурсия
Насыщенная экскурсия по Томску для любителей неординарных маршрутов! Узнайте тайны города, посетите вулкан, святой источник и другие интересные места
Начало: Площадь Ленина, 12А, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сибирские теремки: путешествие по деревянному наследию Томска
Погрузитесь в мир сибирской архитектуры и истории с экскурсией по деревянным теремкам Томска
Начало: Проспект Кирова, 7, Томск
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Уникальный маршрут Томска: За пределами главного проспекта
Откройте для себя неизведанный Томск с экскурсией, которая ведет вас за пределы избитых троп. Погрузитесь в историю, культуру и тайны города
Начало: Улица Набережная реки Ушайки, 22, Томск
Расписание: По договоренности с вами:)
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 71885 750₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучная экскурсия по Томску: путешествие по историческим уголкам
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска: от крепостных стен до «Изумрудного города», от уникальной архитектуры до историй знаменитостей
Начало: Ул. Бакунина д. 3
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Томский модерн: архитектурное путешествие по неизведанным уголкам
Погрузитесь в мир архитектуры Томского модерна, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: Проспект Ленина, 41
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск в деталях: исследование тайных мест и историй великих людей
Погрузитесь в историю Томска, открывая тайные места и встречаясь с историями великих личностей в уникальной двухчасовой прогулке
Начало: Пр. Фрунзе, 16
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Визитка Томска: главное за 2 часа на автомобиле - путешествие по Сибирским Афинам
Забудьте о долгих пешеходных маршрутах. Откройте для себя красоту Томска, путешествуя на автомобиле с личным гидом
Начало: Памятник Чехову
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка с проектором в Томске: погружение в историю
Путешествие в прошлое Томска через свет проектора: история, архитектура и мистика в одной прогулке
Начало: Проспект Ленина 80а
Расписание: Поводится в темное время суток
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 703₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томск купеческий: историческое путешествие по великому городу
Познакомьтесь с богатой историей Томска, города с вековыми традициями и культурным наследием, на увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: Бакунина 3
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Незабываемый тур по барам Томска: крафт, текила и биттеры
Присоединяйтесь к нам в захватывающем туре по барам Томска, где каждый бар раскроет свои секреты и уникальные напитки
Начало: Пр. Фрунзе, 25
Расписание: по договоренности
15 июня в 17:30
22 июня в 17:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Неповторимые улочки Заозёрья Томска: путешествие в прошлое
Индивидуальная экскурсия по нетуристическим улочкам Заозёрья в Томске. Узнайте историю района и насладитесь архитектурой
Начало: УЛ.К. Маркса, 2
Расписание: По индивидуальной договорённости
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
3 часа
Чайный тур в Томске: путешествие от русских традиций к китайской философии
Погрузитесь в атмосферу настоящего чаепития: от русского самовара до китайской церемонии с мастером. Уникальный опыт ждет вас
Начало: Ул. Шишкова 10
Расписание: Согласно расписанию
1 ноя в 07:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Томск: загадки и тайны царской семьи Романовых в индивидуальной экскурсии
Погрузитесь в историческое путешествие по Томску, раскрывая секреты и истории, связанные с царской семьей Романовых
Начало: Площадь Новособорная
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Арома-экскурсия в Томске: Погружение в ароматы и истории «Воспоминания о городе Т.»
Приглашаем на неповторимое путешествие по Томску, где каждый аромат открывает страницу истории города
Начало: Пр. Ленина, 44
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2 часа
Томские ужастики и приведения
Начало: Площадь Ленина, 10
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от 7 188₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Томск - студенческая столица России: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальной историей Томска, его знаменитыми университетами и памятниками. Окунитесь в атмосферу студенческой жизни и сделайте незабываемые фото
Начало: Центральная площадь - пл. Ленина, 4
Расписание: каждый день с 9:00 до 21:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: В гости к томским казакам
Посетите Семилуженский казачий острог, познакомьтесь с культурой казаков, постреляйте из лука и выпейте чай из самовара с сибирскими сладостями
Начало: У музея истории Томска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККатерина1 июня 2024Благодарим за классную экскурсию! Очень эрудированный и знающий свое дело гид, ответила на все наши вопросы. Экскурсия прошла легко и
- ККристина29 мая 2024Считаю, что нам очень повезло с гидом)) интуитивно выбрали Арину и остались довольны! она ответила на все наши вопросы в
- ВВлада29 мая 2024Чудесная экскурсия! Очень интересный маршрут, необыкновенный. У Арины отличный хорошо поставленный голос, грамотная речь, её очень приятно слушать. Огромное спасибо за то, что влюбляете в Томск, даже в его закоулки!
- ССергей27 мая 2024Экскурсию проводила гид Арина Бариева, которая в течение двух часов, рассказывала нам о памятниках деревянного зодчества г. Томска. Слушали ее
- ННаталья19 мая 2024Нам оооочень понравилось!!!!! Арина так живо и так интересно рассказывала нам о своем городе. С первой до последней минуты экскурсии
- ММария13 мая 2024Чудесная, позитивная, искрящаяся гид Арина! Экскурсия прошла в теплой, дружеской атмосфере, узнали многое про Томск, послушали городские легенды, посетили секретные местечки, про которые не прочитаешь в интернет-гидах и зарядились позитивными эмоциями! Мы в полном восторге!
- ВВера11 мая 2024Огромное спасибо за экскурсию! Создали прекрасное впечатление о городе, показали очень интересные туристические локации!
- ННаталья1 мая 2024Экскурсия понравилась. Константин провез по многим локациям, все рассказал. Понравилось, что Константин показал те места, о которых мы не видели
- ИИрина16 апреля 2024Были на экскурсии семьей на школьных каникулах. Получилась замечательная прогулка с интересным рассказом о городе. Спасибо Арине!!! Всем рекомендуем.
- ЛЛариса14 апреля 2024Спасибо Константину за подробную экскурсию. Было интересно. Мы узнали историю города, улиц, домов. Чувствуется, что человек знает и любит свое дело.
Ответы на вопросы от путешественников по Томску в категории «Необычные»
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