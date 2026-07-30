Найдено 3 экскурсии в категории « Индивидуальные » в Торопеце, цены от 5800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Торопецу в категории «Индивидуальные» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Торопеце Торопец - древний город-музей под открытым небом; Жизнь и творчество Модеста Мусоргского в истории Торопца (на вашем авто); Древний Торопец - хранитель тысячелетней истории. В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Торопецу в июле 2026 Сейчас в Торопеце в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 5800 до 9000. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Торопеце? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026