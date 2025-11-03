О Ольга Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому читать дальше историй древности и артефактов, от загадок и от комфортного маршрута! Огромное спасибо не только за организацию, но и о заботу о путешественниках - это и рекомендации по одежде, и удобный темп прогулки, и рекомендации по локациям, и ответы на наши нескончаемые вопросы. Игорь, спасибо вам еще раз огромнейшее! С удовольствием вернемся в летний период, ведь вы влюбляете в ваш город и в историю 🫶 Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о городе и архитектуре, от

А Антон Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Очень интересно и познавательно.

Е Елена Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Ооочень понравилось!

М Марина Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому читать дальше ходу маршрута, показал как они отмывают найденные черепки и другие находки. Входит в top 3 лучших экскурсоводов за всю мою жизнь. И детям, и взрослым было интересно каждую минуту. Игорь восхитителен! Огромная благодарность всей семьи за чудесную экскурсию! Живой, интересный, нешаблонный рассказ, отвел нас на промежуточную базу археологов по

М Марина Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Очень приятно и познавательно провели время. Послушали исторические факты и городские легенды, полюбовались видом Торжка с самой высокой точки (секретной). Экскурсия не длинная, но насыщенная, ездили на машине. Рекомендую для расширения кругозора. Игорь, спасибо большое)

О Ольга Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому читать дальше взрослым, но и детям! Торжок очень милый городок с богатой историей, обязателен для посещения. Выбирайте Игоря гидом и получите яркие незабываемые впечатления! Рекомендую Игоря однозначно! Очень понравилась экскурсия! Игорь увлекательно рассказывает и показывает город глазами археолога. Нет перегруза информацией вообще. Интересно, думаю, будет не только

K Kuznetsova Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Прекрасная экскурсия! Игорь учел все наши пожелания, повторений с другими экскурсиями не было. Человек, увлеченный археологией, с юмором и очень интересно делится историей Торжка, показывая различные достопримечательности и артефакты города.

Ю Юлия Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому читать дальше с продолжением. Хочется приехать ещё раз и продолжить разговор об этих интересных местах. Хорошо когда вы получили именно то, что ожидали. Желаю всем оказаться на одной волне со своим гидом! Удачи! Впечатляют глубокие знания материала и не формальная (не заученная) форма его подачи. Остаётся приятное лёгкое и оптимистичное впечатление. Это история

О Ольга Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Лучшая экскурсия, которая у нас была за несколько лет! Игорь увлеченный человек, профессионал, рассказывает доступно для детей, познавательно для взрослых. Рекомендую однозначно!

Ю Юлия Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Очень много ездим по России и индивидуальных экскурсий посетили множество.

Прогулка с Игорем очень понравилось- живо, доходчиво, без загруженности историческими фактами и датами. Городок небольшой, маршрут оптимальный. Рекомендую.

Ю Юлия Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Прекрасная экскурсия, очень интересная и насыщенная событиями, находками, фактами. Мы были увлечены все время экскурсии, слушая и погружаясь в историю древнего города, рассказанную с любовью. Спасибо огромное! Мы приедем еще)))

А Анна Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому читать дальше вовлечены в беседу, были заинтересованы. Взрослым тоже было интересно, даже очень! После экскурсии, проведенной в предзакатном Торжке, какая-то волна счастья на всех накатила! Вайб Торжка совершенно уникальный, хоть город еще и не полностью "расцвел"! Спасибо огромное Игорю!!! Всем буду рекомендовать однозначно, к посещению такая экскурсия обязательна. Совершенно потрясающая прогулка с Игорем по Торжку!!! Подростки 12 лет в восторге, Игорь с ними на одной волне, дети были

И Ирина Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Очень интересная экскурсия, взгляд археолога, немного необычно. Но мы любители старины. Однозначно рекомендую.

м мария Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому читать дальше что удалось прикоснуться к частичкам истории собственноручно, узнать о раскопах и понять как это проходит. Было очень живо и познавательно, благодарим Игоря и советуем всем! Очень интересная и необычная экскурсия, узнали много историй про город, которые не услышишь на обычной экскурсии, а ещё так здорово,

К Константин Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Игорь - великолепный рассказчик, прекрасный гид, большой патриот своего города. Интересный собеседник, профессиональный археолог. Будем рекомендовать его своим друзьям, которые после наших рассказов поедут в Торжок.

И Ирина Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Большое спасибо Игорю за захватывающую и познавательную экскурсию по Торжку! Узнали много любопытных фактов о городе, энтузиазм экскурсовода заразителен. Слушать было одно удовольствие, время пролетело совершенно незаметно! Всем рекомендую посетить экскурсию!

М Маргарита Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Очень понравилось, рекомендую! Час пролетел совсем незаметно) знала бы, что так будет, договаривалась на два) очень интересная совместная прогулка. Приедем ещё летом обязательно и будем просить Игоря провести нам ещё экскурсию)

К Катя Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому Вдохновляющая экскурсия и чудесный эксперт своего дела Игорь! Было здорово узнать столько нового от увлеченного рассказчика, прогуляться по Торжку, прикоснуться к артефактам. Обязательно вернемся летом:)

Катя и друзья

С Светлана Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому

Игорь археолог читать дальше и знает то, что другие гиды могут не знать. Без него мы бы так и ничего не поняли про город. Самостоятельно там ходить нет смысла.

Но после его рассказа с мы увидели этот город с другой стороны и влюбились в него.

Теперь хотим приехать летом Мы остались в восторге от экскурсии. Игорь знает ответ на любой вопрос,заинтересовал наших детей, за что ему отдельное спасибо)Игорь археолог