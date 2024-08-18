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столетиями несущую свои воды через древний город, перед нашими глазами прошла сама история Торжка, знавшего и периоды расцвета, и периоды упадка. Мы как-будто увидели его жителей: мастеровых, купцов, дворян, крестьян, извозчиков… И даже обветшалось некогда прекрасного путевого дворца императрицы, храмов не портит эту картину. Потому что только подтверждает истину, что все меняется. Но конечно очень хочется, чтобы Торжок, обладающий исключительным туристическим потенциалом, смог в наше время раскрыть его,и главное, чтобы нашлись на это средства. Хочу добавить, чтобы не сложилось впечатление, будто в городе ничего не делается для этого. Реставрация идет, город живой, туристы приезжают. И экскурсии Павла, надеюсь, будут все более востребованы, потому что всегда радостно общаться с человеком, так искренне любящим город и стремящимся узнать его еще нераскрытые тайны.