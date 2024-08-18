7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
3 окт в 08:00
4 окт в 14:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
17 сен в 14:00
19 сен в 14:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Торжок
Погулять по старинному уездному городу и прикоснуться к его богатой истории
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр18 августа 2024Великолепная экскурсия. Наш гид и организатор Павел замечательно и очень интересно провёл экскурсию. Огромное спасибо.
- ЕЕлена17 августа 2024Павел - удивительный гид. Мне кажется, можно дать еще одно название экскурсии: река времени. Банально звучит, но, глядя на Тверцу,
- ООльга12 августа 2024Потрясающе провели время с Павлом, почти 3 часа пролетели на одном дыхании!!! Сделали для себя много открытий, особенно про Н.
- ВВера2 ноября 2022Очарованы Торжком и его окрестностями в аспекте творчества архитектора Николая Львова во время рассказа и показа этих сокровищ экскурсоводом Любовью!!!
- ИИрина18 августа 2022Экскурсоводу БРАВО!!! Если бы большинство гидов по России были такие,как Любовь,то подавляющее большинство туристов с заграницы переключились бы на нашу
- ААртём9 мая 2022Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Очень интересно, глубоко и познавательно. Огромная благодарность Любе за интересный рассказ и интересно проведённый день в Торжке. Хочется вернуться и ещё больше услышать и увидеть.
Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «История и архитектура»
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