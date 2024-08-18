Экскурсии Торжка об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Торжке, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
По Торжку пешком и на автомобиле
На машине
34 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
По Торжку пешком и на автомобиле: архитектурное и духовное путешествие
Погрузитесь в мир старинного Торжка, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю, полную открытий и вдохновения
3 окт в 08:00
4 окт в 14:00
12 000 за всё до 7 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Пешая
186 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Торжок: на перекрестке дорог и эпох
Торжок - город с богатой историей и множеством достопримечательностей. Путешествие по древним монастырям, усадьбам и купеческим кварталам
Начало: улица Дзержинского, 71
17 сен в 14:00
19 сен в 14:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Здравствуй, Торжок
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Торжок
Погулять по старинному уездному городу и прикоснуться к его богатой истории
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    18 августа 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Великолепная экскурсия. Наш гид и организатор Павел замечательно и очень интересно провёл экскурсию. Огромное спасибо.
  • Е
    Елена
    17 августа 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Павел - удивительный гид. Мне кажется, можно дать еще одно название экскурсии: река времени. Банально звучит, но, глядя на Тверцу,
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    столетиями несущую свои воды через древний город, перед нашими глазами прошла сама история Торжка, знавшего и периоды расцвета, и периоды упадка. Мы как-будто увидели его жителей: мастеровых, купцов, дворян, крестьян, извозчиков… И даже обветшалось некогда прекрасного путевого дворца императрицы, храмов не портит эту картину. Потому что только подтверждает истину, что все меняется. Но конечно очень хочется, чтобы Торжок, обладающий исключительным туристическим потенциалом, смог в наше время раскрыть его,и главное, чтобы нашлись на это средства. Хочу добавить, чтобы не сложилось впечатление, будто в городе ничего не делается для этого. Реставрация идет, город живой, туристы приезжают. И экскурсии Павла, надеюсь, будут все более востребованы, потому что всегда радостно общаться с человеком, так искренне любящим город и стремящимся узнать его еще нераскрытые тайны.

  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Торжок: на перекрестке дорог и эпох
    Потрясающе провели время с Павлом, почти 3 часа пролетели на одном дыхании!!! Сделали для себя много открытий, особенно про Н.
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    А. Львова, посмотрели прекрасные памятники культуры и истории, посмеялись, походили, погрустили от заброшенности некоторых мест - в целом, большой спектр эмоций и огромная благодарность Павлу за любовь к своему делу, городу, истории и желании этим поделиться!

    Потрясающе провели время с Павлом, почти 3 часа пролетели на одном дыхании!!! Сделали для себя многоПотрясающе провели время с Павлом, почти 3 часа пролетели на одном дыхании!!! Сделали для себя многоПотрясающе провели время с Павлом, почти 3 часа пролетели на одном дыхании!!! Сделали для себя многоПотрясающе провели время с Павлом, почти 3 часа пролетели на одном дыхании!!! Сделали для себя много
  • В
    Вера
    2 ноября 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Очарованы Торжком и его окрестностями в аспекте творчества архитектора Николая Львова во время рассказа и показа этих сокровищ экскурсоводом Любовью!!!
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    Кроме того, что Любовь великолепно ориентируется в сложнейших архитектурных теоретических тонкостях, блестяще владеет многоплановым историческим материалом, но еще удивительно приятный и легкий человек в общении. К большому своему сожалению, мы опаздали к началу экскурсии на час и вместо, того, чтобы услышать правомерное недовольство услышали очень доброжелательное начало экскурсии с вопросами что бы нам хотелось посмотреть и услышать. То есть вся экскурсия была пролностью заточена на наши интересы и архитектурно-исторические пристрастия. И, наконец, хотя с этого нужно было,конечно, начать Любовь - красавица!

  • И
    Ирина
    18 августа 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Экскурсоводу БРАВО!!! Если бы большинство гидов по России были такие,как Любовь,то подавляющее большинство туристов с заграницы переключились бы на нашу
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    страну. С первых минут стало понятно,что Любовь очень любит то,чем занимается. С этих самых первых минут мы начали получать огромное количество безумно интересной информации из разных областей,но все по теме нашей поездки☺️☺️☺️. она очень увлеченный и разносторонний человек. Сама поездка была очень грамотно спланирована. Мы увидели и усадьбу и весь Торжок. Помимо основного маршрута заехали к могиле Анны Керн. По дороге узнали много интересного об этой женщине и не только о ней. Слушали открыв рты. И в самом старинном и уютном Торжке все успели. Даже отведали очень вкусных Пожарских котлет и поработал золотошвеями. И лично я,благодаря Любе, открыла для себя такую незаурядную личность,как архитектор-палладианец Львов Николай Александрович. Люба,ещё раз огромное спасибо за этой день.

  • А
    Артём
    9 мая 2022
    По Торжку пешком и на автомобиле
    Прекрасная экскурсия с замечательным экскурсоводом! Очень интересно, глубоко и познавательно. Огромная благодарность Любе за интересный рассказ и интересно проведённый день в Торжке. Хочется вернуться и ещё больше услышать и увидеть.

Ответы на вопросы от путешественников по Торжку в категории «История и архитектура»

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  1. По Торжку пешком и на автомобиле
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  3. Здравствуй, Торжок
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  1. Борисоглебский мужской монастырь
  2. Самое главное
  3. Тверецкая набережная
  4. Река Тверца
  5. Набережная
  6. Спасо-Преображенский собор
  7. Воскресенский девичий монастырь
  8. Почтовая улица-лестница
  9. Памятник Н. А. Львову
Сколько стоит экскурсия по Торжку в сентябре 2024
Сейчас в Торжке в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 220 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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