Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Путешествие в глубь веков На прогулке 👣 по центру вы узнаете, какие важные артефакты были найдены к настоящему времени и где находятся главные памятники археологии Торжка. Я расскажу о тайнах центральной площади и обнаруженных древнерусских берестяных грамотах, границах Новоторжского кремля, находках в укрепленных валах городища и посадских территориях, кладах и ценных украшениях. А еще вы услышите легенды о подземном ходе и монахе, угадывающем погоду.
Кроме того, в программе будет Площадь революции, где я расскажу о метаморфозах с памятником Ленину. Возле старинной гостиницы поговорим об истории 📖 знаменитого гастрономического символа города — пожарских котлетах. А также не обойдем вниманием Борисоглебский монастырь, где я подробно расскажу о структуре комплекса, и Старовознесенскую церковь «без гвоздя».
Организационные детали
Одевайтесь теплее. Торжок стоит на холмах, поэтому ветра у нас частые и сильные.
Перемещаться во время экскурсии 🧭 мы можем пешком или на вашем личном транспорте
Начало и место завершения
🚩 на Площади 9 января
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте. Я с удовольствием познакомлю Вас с Торжком, городом, в котором я родился и живу. Моя экскурсия откроет для Вас не только богатую историю города, но и Торжок археологический, удивительные факты, места нахождения берестяных грамот, разнообразные находки и ещё множество интересных легенд. Я работал в Всероссийском историко-этнографическом музее, Музее золотного шитья, на данный момент являюсь сотрудником Института археологии. Экскурсия будет интересна как взрослым так и детям.