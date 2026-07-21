Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Торжку - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфортность прогулок.

Древний Торжок не перестает удивлять исследователей. Это один из самых интересных городов с археологической точки зрения в регионе.Экскурсия с археологом позволит вам понять, как формируются культурные слои, для чего нужны

артефакты и какие тайны скрывает земля. Во время экскурсии вы сможете подержать в руках вещи из глубины веков, узнать их историю и назначение. Также вы посетите храмы, усадьбы и услышите легенды о Торжке. Узнайте, как жили люди в прошлом и чем живет город сейчас. Одевайтесь теплее, так как Торжок стоит на холмах, и ветра здесь частые и сильные. Перемещаться удобнее на личном транспорте, но возможна и пешая экскурсия с доплатой

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путешествие в глубь веков

Археология, казалось бы, таинственная и сложная наука. Но на моей экскурсии вы поймете, что не все так трудно и заоблачно. Простыми словами, на примере древнего Торжка, я расскажу вам как формируются культурные слои, для чего нам артефакты, спрятанные в недрах, и какие тайны скрывает земля, по которой мы ходим.

Во время рассказа вы сможете подержать в руках вещи, которые пришли к нам из глубины веков, узнать их назначение и историю. Но только археологией экскурсия не ограничивается. Храмы, усадьбы и легенды — обо всём этом мы тоже обязательно поговорим. Как жили раньше в Торжке, как живут люди сейчас и чем город «дышит».

Организационные детали

По вашему желанию экскурсию можно провести на вашем автомобиле