Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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По Торжку — с археологом!

Осознать богатое наследие города, взглянув на его памятники с историко-археологического ракурса

Игорь
Игорь – Гид из Торжока
Наш древний холмистый Торжок не перестает удивлять исследователей прошлого.

В регионе это самый интересный с археологической точки зрения город 🏙️ с огромной неизученной площадью культурного слоя.

Легким и понятным языком я объясню, как раскопки шаг за шагом открывают тайны торжокской земли и помогают проделать путь к хронологии важных исторических событий.
Задать вопросОбычно отвечает за 14 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!

Что вас ожидает

Путешествие в глубь веков
На прогулке 👣 по центру вы узнаете, какие важные артефакты были найдены к настоящему времени и где находятся главные памятники археологии Торжка. Я расскажу о тайнах центральной площади и обнаруженных древнерусских берестяных грамотах, границах Новоторжского кремля, находках в укрепленных валах городища и посадских территориях, кладах и ценных украшениях. А еще вы услышите легенды о подземном ходе и монахе, угадывающем погоду.

Кроме того, в программе будет Площадь революции, где я расскажу о метаморфозах с памятником Ленину. Возле старинной гостиницы поговорим об истории 📖 знаменитого гастрономического символа города — пожарских котлетах. А также не обойдем вниманием Борисоглебский монастырь, где я подробно расскажу о структуре комплекса, и Старовознесенскую церковь «без гвоздя».

Организационные детали

  • Одевайтесь теплее. Торжок стоит на холмах, поэтому ветра у нас частые и сильные.
  • Перемещаться во время экскурсии 🧭 мы можем пешком или на вашем личном транспорте
Начало и место завершения
🚩 на Площади 9 января
По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!
По Торжку — с археологом!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Здравствуйте. Я с удовольствием познакомлю Вас с Торжком, городом, в котором я родился и живу. Моя экскурсия откроет для Вас не только богатую историю города, но и Торжок археологический, удивительные факты, места нахождения берестяных грамот, разнообразные находки и ещё множество интересных легенд. Я работал в Всероссийском историко-этнографическом музее, Музее золотного шитья, на данный момент являюсь сотрудником Института археологии. Экскурсия будет интересна как взрослым так и детям.
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Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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