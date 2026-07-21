Игорь проводит ещё 1 экскурсию

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Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому

Узнайте тайны древнего Торжка вместе с археологом. Погружение в историю, артефакты и легенды ждут вас на этой уникальной экскурсии
Древний Торжок не перестает удивлять исследователей. Это один из самых интересных городов с археологической точки зрения в регионе.

Экскурсия с археологом позволит вам понять, как формируются культурные слои, для чего нужны
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артефакты и какие тайны скрывает земля.

Во время экскурсии вы сможете подержать в руках вещи из глубины веков, узнать их историю и назначение. Также вы посетите храмы, усадьбы и услышите легенды о Торжке. Узнайте, как жили люди в прошлом и чем живет город сейчас. Одевайтесь теплее, так как Торжок стоит на холмах, и ветра здесь частые и сильные. Перемещаться удобнее на личном транспорте, но возможна и пешая экскурсия с доплатой

5
73 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные артефакты
  • 🏰 Исторические храмы
  • 📜 Легенды и истории
  • 🚗 Удобный формат на личном транспорте
  • 🌟 Профессиональный гид-археолог

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Торжку - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, и вы сможете насладиться прогулками на свежем воздухе. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно отправиться в путешествие, но стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. Зимой и ранней весной, с ноября по апрель, экскурсия возможна, но стоит учитывать холод и снег, что может ограничить комфортность прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому
Древний Торжок: раскопки и открытия на пути к прошлому

Что можно увидеть

  • Храмы
  • Усадьбы

Описание экскурсии

Путешествие в глубь веков

Археология, казалось бы, таинственная и сложная наука. Но на моей экскурсии вы поймете, что не все так трудно и заоблачно. Простыми словами, на примере древнего Торжка, я расскажу вам как формируются культурные слои, для чего нам артефакты, спрятанные в недрах, и какие тайны скрывает земля, по которой мы ходим.

Во время рассказа вы сможете подержать в руках вещи, которые пришли к нам из глубины веков, узнать их назначение и историю. Но только археологией экскурсия не ограничивается. Храмы, усадьбы и легенды — обо всём этом мы тоже обязательно поговорим. Как жили раньше в Торжке, как живут люди сейчас и чем город «дышит».

Организационные детали

По вашему желанию экскурсию можно провести на вашем автомобиле

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Новгородской д. 1а (Здание администрации)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь
Игорь — ваш гид в Торжке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1977 туристов
Здравствуйте. Я с удовольствием познакомлю Вас с Торжком, городом, в котором я родился и живу. Моя экскурсия откроет для Вас не только богатую историю города, но и Торжок археологический, удивительные
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факты, места нахождения берестяных грамот, разнообразные находки и ещё множество интересных легенд. Я работал в Всероссийском историко-этнографическом музее, Музее золотного шитья, на данный момент являюсь сотрудником Института археологии. Экскурсия будет интересна как взрослым так и детям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 73 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
72
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2
1
И
Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность! Прекрасно владеет материалом, знает много местных легенд, историй и сумел заинтересовать наших детей. Раньше
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на экскурсиях они плохо слушали и теряли интерес к происходящему, а с Игорем у них была буря эмоций, задавали много вопросов, ждали новый артефакт из «секретного» шопера. Экскурсовод впечатлил и нас взрослых, мы узнали много нового и слушали с большим вниманием. Рекомендую всем, кто хочет прогуляться с новотором Игорем по Торжку – не пожалеете!

Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность!
Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность!
Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность!
Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность!
Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность!
Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность!
Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность!
Спасибо нашему гиду Игорю за прекрасно проведённое время! Прежде всего, хочу отметить его профессионализм и внимательность!
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Анастасия
Очень понравилась экскурсия. Игорь -замечательный рассказчик и знаток своего дела. Ребенку очень понравилась возможность подержать в руках древности. Узнали очень много нового. Обязательно приедем еще раз в этот уютный и красивый городок. Спасибо Игорю за замечательную экскурсию)
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О
Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о городе и архитектуре, от историй древности и артефактов, от загадок и от комфортного маршрута!
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Огромное спасибо не только за организацию, но и о заботу о путешественниках - это и рекомендации по одежде, и удобный темп прогулки, и рекомендации по локациям, и ответы на наши нескончаемые вопросы. Игорь, спасибо вам еще раз огромнейшее! С удовольствием вернемся в летний период, ведь вы влюбляете в ваш город и в историю 🫶

Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о
Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о
Великолепная экскурсия! Игорь заинтересовал как детей, так и взрослых, мы в полном восторге от рассказов о
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И
Очень понравилась экскурсия! Туристам было от 9 до 65 лет, всё доступно, с юмором, масса интересных вопросов по археологии, на которые было увлекательно искать ответы. Спасибо Игорь, удачи и процветания!
Вне программы посетили музей Пояса, очень рекомендуем!
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Александра
Замечательная экскурсия! Все прошло легко и познавательно! Узнали много увлекательных фактов о Торжке. Игорь - очень харизматичный человек с прекрасным чувством юмора. Интересно преподносит материал, сам археолог, который увлечен своим
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делом и любит свой город. Показал находки, добытые в окрестностях Торжка, порекомендовал еще места для посещения. В общем, спасибо Игорю за интересно проведенное время! Не пожалели, что взяли именно эту экскурсию.

Замечательная экскурсия! Все прошло легко и познавательно! Узнали много увлекательных фактов о Торжке. Игорь - очень
Замечательная экскурсия! Все прошло легко и познавательно! Узнали много увлекательных фактов о Торжке. Игорь - очень
Замечательная экскурсия! Все прошло легко и познавательно! Узнали много увлекательных фактов о Торжке. Игорь - очень
Замечательная экскурсия! Все прошло легко и познавательно! Узнали много увлекательных фактов о Торжке. Игорь - очень
Замечательная экскурсия! Все прошло легко и познавательно! Узнали много увлекательных фактов о Торжке. Игорь - очень
Замечательная экскурсия! Все прошло легко и познавательно! Узнали много увлекательных фактов о Торжке. Игорь - очень
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Мария
Решили не бояться погоды и прогуляться по Торжку в середине октября. Выбрали экскурсию Игоря, чтобы открыть для себя это место с новой стороны - археологической. И не ошиблись! С большим
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интересом углубились в историю Торжка, увидели рабочий процесс раскопок, найденные артефакты. Игорь мастерски ведет экскурсию, было жаль расставаться. В Торжок наверняка приедем еще раз - очень красив и своеобразен!
Нина (68), Валерий (68), Мария (42)

Решили не бояться погоды и прогуляться по Торжку в середине октября. Выбрали экскурсию Игоря, чтобы открыть
Решили не бояться погоды и прогуляться по Торжку в середине октября. Выбрали экскурсию Игоря, чтобы открыть
Решили не бояться погоды и прогуляться по Торжку в середине октября. Выбрали экскурсию Игоря, чтобы открыть
Решили не бояться погоды и прогуляться по Торжку в середине октября. Выбрали экскурсию Игоря, чтобы открыть
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