Игорь проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Путешествие в глубь веков

На прогулке 👣 по центру вы узнаете, какие важные артефакты были найдены к настоящему времени и где находятся главные памятники археологии Торжка. Я расскажу о тайнах центральной площади и обнаруженных древнерусских берестяных грамотах, границах Новоторжского кремля, находках в укрепленных валах городища и посадских территориях, кладах и ценных украшениях. А еще вы услышите легенды о подземном ходе и монахе, угадывающем погоду.

Кроме того, в программе будет Площадь революции, где я расскажу о метаморфозах с памятником Ленину. Возле старинной гостиницы поговорим об истории 📖 знаменитого гастрономического символа города — пожарских котлетах. А также не обойдем вниманием Борисоглебский монастырь, где я подробно расскажу о структуре комплекса, и Старовознесенскую церковь «без гвоздя».

Организационные детали