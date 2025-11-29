Программа тура по дням
Итальянская сырная ферма с дегустация. Экскурсия по Торжку. Встреча Нового года
07:30 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
07:45 Отправление в с. Медное.
Отправляемся на Итальянскую сырную ферму La Fattoria Little Italy — старейшее агротуристическое предприятие России, основанное в 1999 году.
На протяжении более чем 20 лет здесь изготавливаются натуральные продукты по старинным итальянским рецептам, передающиеся из поколения в поколение в семье владельцев Мацца, которая с большим удовольствием знакомит гостей с культурой полезного питания «по-итальянски».
Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy» с дегустацией 8 видов натуральных сыров (буррата, бутирро, моццарелла, рикотта и др.).
И традиционным итальянским обедом (меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений):
- первое блюдо: Лазанья «алла болоньезе» (макаронные листы «лазанья», говядина, сыр моццарелла, помидор, специи);
- второе блюдо: Польпетта (говядина, сыр пармизанино, сыр провола, соус, специи), гарнир;
- десерт: Два итальянских фермерских десерта;
- минеральная вода, свежевыпеченный хлеб и чай.
Отправление в г. Торжок.
Обзорная экскурсия по г. Торжку с посещением Борисоглебского монастыря. Торжок — старинный город, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия.
В программе:
- монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе;
- Введенская церковь XVII века;
- одной из знаковых является Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом;
- памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому;
- Спасо-Преображенский собор;
- прогулка по Торговой площади и набережной реки Тверцы.
В ходе экскурсии расскажем про самую популярную гостиницу XIX века – гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый – от Пушкина до Аксакова – считал своим долгом их попробовать. Вкусная и интересная страница истории города.
Отправление в г. Валдай.
Размещение.
Базовое размещение: Гостиница «Амакс Валдайские зори 3*», г. Валдай.
21:00 Подготовка к встрече Нового года.
Праздничный «Велком» на 1 этаже ресторана.
22:00-03:00 Новогодний банкет в ресторане «Crystals».
В программе:
- ведущий — Евгений Минин;
- вокальная группа «Меломан»;
- дискотека, конкурсы, розыгрыш сертификата на проживание;
- соблюдение дресс-кода приветствуется;
- во время мероприятия работает фотограф;
- праздничный салют в 01:00.
Театрализованная экскурсия по г. Великому Новгороду. Праздничный ужин
11:00 Поздний завтрак «Бранч» в ресторане отеля.
Отправление в г. Великий Новгород.
Театрализованная экскурсия по г. Великому Новгороду, первой столице Древней Руси с посадником Сбыслáвом, или посадницей Евфимией, Феофанией и Агафьей Мелисентовной. Послушаете предания стародавние и сказания летописные.
Совершите незабываемое путешествие в новгородское Средневековье!
Знакомство с городом начнется с левой Софийской стороны – Новгородского кремля, считающегося самым древним в России оборонительным сооружением, до наших дней сохранились 9 из 13 башен Кремля.
Полюбуетесь величественным, намоленным Софийским собором (внешний осмотр), это самый древний храм России. Атмосферное место, которое должен увидеть каждый! Узнаете тайну Магдебургских ворот. Увидите знаменитый памятник «Тысячелетие России».
Пройдете на Торговую сторону на Ярославово Дворище, где узнаете о легендарном Новгородском Вече, которое собиралось у Никольского собора 12 века (внешний осмотр), и особенностях местной торговли.
Посещение Мастерской елочной игрушки «Рождественское яблоко» с шоу от стеклодува и мастер-классом по росписи стеклянной игрушки (по желанию за доплату при покупке тура).
В программе:
- знакомство с историей появления первых стеклянных игрушек;
- посещение цеха стеклодувов. Мастер продемонстрирует виртуозное владение ремеслом, своими глазами увидите, как в пламени огня трубка заготовка превращается в шар или игрушку;
- посещение мастерской художников: увидите, как изящными и тонкими взмахами кисти создаётся неповторимый рисунок;
- мастер-класс по росписи новогодних шаров.
Свободное время на посещение сувенирной лавки, где можно приобрести елочные игрушки и игрушки заготовки для росписи и продолжить расписывать игрушки у себя дома.
Возвращение в отель.
20:00-00:00 Праздничный ужин с вокально-инструментальным сопровождением в ресторане гостиницы.
Валдай. Посещение Музея колоколов и Иверского мужского монастыря. Вышний Волочек
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Валдай известен развитым кузнечным и литейным делом: изготовлением знаменитых валдайских ямщицких колокольчиков. Благодаря своей уникальной форме они издают тот самый малиновый звон, прославивший их на весь мир.
Посещение Музея колоколов, отличие которого в том, что экспонаты можно не только смотреть, но и главное – слушать.
Посещение Иверского мужского монастыря (осмотр архитектуры), особой достопримечательности Валдая, расположенной на одном из островов Валдайского озера. Монастырь основан в 1653 году в честь Иверской иконы Божьей Матери.
Это уникальный памятник зодчества, центр изразцового производства, резьбы по дереву и камню.
Обед в кафе города.
Отправление в г. Вышний Волочек. Путевая обзорная экскурсия.
Вышний Волочек — «Тверская Венеция» — славится системой каналов, входящей в состав водного пути, связывающей Каспийское и Балтийское моря. Благодаря этому в 19 веке Вышний Волочек был крупнейшим городом Тверской губернии.
Но и в наши дни он привлекает путешественников. Исторический центр богат на архитектурные и культурные памятники, достойные внимания: Казанский женский монастырь и Богоявленский собор, набережные каналов.
Отправление в г. Москву.
22:30 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (2 человека в номере) — 47 590 руб.
Доплата за одноместное размещение – 6 000 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 6 700 руб. (3 человека в номере).
Возможны изменения цен, уточнять при бронировании.
Варианты проживания
Валдайские зори
Гостиница «Валдайские зори» находится в одноименном городе. Здесь вы сможете провести любой вид досуга: поиграть в бильярд, попеть в караоке, расслабиться в сауне, сходить в ночной клуб.
В каждом номере есть все необходимое для вашего комфортного проживания. В ванной комнате предоставляются предметы личной гигиены, набор полотенец.
В ресторане Вас ждет прекрасное обслуживание. Дружелюбные официанты помогут вам в выборе блюд и напитков.
Ресторан «Crystals» и супермаркет «Магнит» находятся в шаговой доступности. До железнодорожного вокзала расстояние составляет 1,4 км, до аэропорта — 198,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по программе тура: 2 завтрака, 2 обеда, праздничный ужин
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая билеты в музеи и услуги гида-сопровождающего)
- Новогодний банкет
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе: 1 обед, 2 ужина
- Посещение Мастерской елочной игрушки «Рождественское яблоко» - 2 000 руб. (на человека)
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
Присоединение детских групп к туру - под запрос
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные.
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Есть ли скидки на тур?
Скидка на дополнительное место – 6 700 руб. (3 человека в номере).
Какое меню новогоднего банкета?
Меню Новогодней ночи 2026 для взрослого
Холодные закуски:
- мясные деликатесы 1/25/25/25/25/5/10 (язык говяжий, карпаччо из птицы, карбонат, грудинка свиная к/в, оливки, вяленные томаты);
- рыбное плато 1/25/25/25/20 (форель с/с, скумбрия х/к, масляная рыба, тарталетки с творожным сыром и креветками);
- соленья 1/25/25/25/25 (маринованные огурцы и помидоры, квашенная капуста, патиссоны);
- холодец 1/100;
- овощи свежие 1/30/30/30/5 (помидоры черри, перец болгарский, огурец, зелень);
- сырное ассорти 1/25/25/25/30/10 (дорблю, адыгейский сыр, косичка, мед, виноград);
- фруктовая ваза 1/40/40/40/5 (мандарин, виноград, киви, мята).
Салаты:
- оливье Королевский с языком 1/150;
- гнездо глухаря 1/100 (общ).
Горячая закуска:
- запеченные шампиньоны с беконом и сыром 1/100.
Горячее на выбор:
- дорадо с рисом-микс, жаренными кабачками и с соусом «тар-тар» 1/300/120/30/5;
- мясо по-Французски с мексиканской смесью 1/180/120/5;
- шашлычок куриный в беконе с «бейби» картофелем и помидорами черри 1/135/120/5.
Хлебная корзина:
- классический и чесночный багет 1/60.
Десерт:
- торт «Малина-фисташка» 1/110;
Напитки:
- безалкогольный «Мохито» 1/300;
- морс клюквенный 1/500;
- водка 1/50;
- шампанское 1/150;
- вино 1/250.
Меню Новогодней ночи 2026 для детей
Холодная закуска:
- овощная нарезка 1/20/15/25 (помидоры черри, огурец, болгарский перец);
- ассорти колбас 1/60 (три вида с/к колбасы);
- фрукты 1/100 (мандарин, киви, виноград).
Салат на выбор:
- цезарь с курицей 1/150;
- классический оливье 1/150.
Горячая закуска:
- мини-бургер с курицей и картофелем фри, подается с кетчупом 1/100/100/20;
Горячее на выбор:
- куриный шашлычок в беконе с картофелем айдахо, подается с сырнымсоусом 1/135/150/20;
- наггетсы с картофельным пюре, подается с кетчупом 1/90/150/20.
Десерт:
- новогоднее пирожное 1/80;
- подарок от деда Мороза;
Хлебная корзина:
- булочки 2/30.
Напитки:
- молочный коктейль 1/250;
- морс 1/250.
Меню праздничного ужина 1 января 2026
Холодные закуски:
- ассорти колбас 20/20/20 (с/к в ассортименте);
- оливки и Маслины 1/25;
- ассорти канапе 1/20/20/20 (с карбонадом и оливкой, с с/к колбасой и маслиной, с маринованным огурцом и языком);
- круассан с форелью 1/110 (с/с форель, брынза, укроп, майонез);
- брускетты со шпротами 1/100.
Хлебная корзина:
- багеты классический и чесночный 1/60.
Салат:
- цезарь с курицей 1/150.
Горячее на выбор:
- запеченная горбуша со шпинатным соусом с овощами на пару 1/230/50/120 (горбуша стейк, шпинат, сливки, чеснок);
- свиной шашлык с маринованным луком и домашней аджикой с картофелем по-домашнему с чесноком и зеленью 1/180/30/30/150.
Напитки:
- морс клюквенный 1/300;
- вода с лимоном 1/300;
- вино 1/300.