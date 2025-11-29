1 день

Итальянская сырная ферма с дегустация. Экскурсия по Торжку. Встреча Нового года

07:30 Сбор группы: г. Москва, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:45 Отправление в с. Медное.

Отправляемся на Итальянскую сырную ферму La Fattoria Little Italy — старейшее агротуристическое предприятие России, основанное в 1999 году.

На протяжении более чем 20 лет здесь изготавливаются натуральные продукты по старинным итальянским рецептам, передающиеся из поколения в поколение в семье владельцев Мацца, которая с большим удовольствием знакомит гостей с культурой полезного питания «по-итальянски».

Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy» с дегустацией 8 видов натуральных сыров (буррата, бутирро, моццарелла, рикотта и др.).

И традиционным итальянским обедом (меню ориентировочное, ресторан оставляет за собой право на внесение в него изменений):

первое блюдо: Лазанья «алла болоньезе» (макаронные листы «лазанья», говядина, сыр моццарелла, помидор, специи);

(макаронные листы «лазанья», говядина, сыр моццарелла, помидор, специи); второе блюдо: Польпетта (говядина, сыр пармизанино, сыр провола, соус, специи), гарнир;

(говядина, сыр пармизанино, сыр провола, соус, специи), гарнир; десерт: Два итальянских фермерских десерта;

минеральная вода, свежевыпеченный хлеб и чай.

Отправление в г. Торжок.

Обзорная экскурсия по г. Торжку с посещением Борисоглебского монастыря. Торжок — старинный город, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия.



В программе:

монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе;

основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе; Введенская церковь XVII века;

XVII века; одной из знаковых является Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом;

первое упоминание о которой связано с 1653 годом; памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому;

Спасо-Преображенский собор;

прогулка по Торговой площади и набережной реки Тверцы.

В ходе экскурсии расскажем про самую популярную гостиницу XIX века – гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый – от Пушкина до Аксакова – считал своим долгом их попробовать. Вкусная и интересная страница истории города.

Отправление в г. Валдай.

Размещение.

Базовое размещение: Гостиница «Амакс Валдайские зори 3*», г. Валдай.

21:00 Подготовка к встрече Нового года.

Праздничный «Велком» на 1 этаже ресторана.

22:00-03:00 Новогодний банкет в ресторане «Crystals».

В программе:

ведущий — Евгений Минин;

вокальная группа «Меломан»;

дискотека, конкурсы, розыгрыш сертификата на проживание;

соблюдение дресс-кода приветствуется;

во время мероприятия работает фотограф;

праздничный салют в 01:00.

