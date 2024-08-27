Мои заказы

Гора Индюк – экскурсии в Туапсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Гора Индюк» в Туапсе, цены от 14 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Треккинг по каньону реки Бешенка
Пешая
7 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Поход к скале Киселева
Пешая
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале Киселева: живописные виды и дикие пляжи
Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
1 июн в 15:00
2 июн в 15:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
Пешая
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    27 августа 2024
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Лучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепотка экстрима (куда без него).
    читать дальше

    Не смотря на наш страх высоты, Вячеслав оказал невероятную поддержку, подробно разъяснил все тонкости подъёма, показал на каком участке как следует карабкаться, и как спускаться назад. После подъёма нас ждал вкуснейший чай и множество интересных рассказов. Если вы размышляете над тем, стоил ли идти - однозначно да!!!!! Будьте готовы к крутым подъемам, местами предстоит хвататься за всё, до чего дотянетесь)))

  • А
    Александр
    17 сентября 2023
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
  • Н
    Наталия
    18 августа 2022
    Гора Индюк: треккинг и пейзажи с высоты
    Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!
    Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
    читать дальше

    физической форме, обязательно посетите гору Индюк с Вячеславом. .
    Получили море эмоций! Созерцали великолепные природные виды и ландшафты. Здорово!
    Воспоминания останутся на всю жизнь!
    Вячеслав-отличный гид и проводник. С ним надёжно и комфортно. Идеальное владение маршрутом. Подсказывал, помогал, к каждому нашёл подход. Настоящий профессионал своего дела!
    Так держать! Пять звёзд.
    Рекомендую к посещению.

