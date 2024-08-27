читать дальше

Не смотря на наш страх высоты, Вячеслав оказал невероятную поддержку, подробно разъяснил все тонкости подъёма, показал на каком участке как следует карабкаться, и как спускаться назад. После подъёма нас ждал вкуснейший чай и множество интересных рассказов. Если вы размышляете над тем, стоил ли идти - однозначно да!!!!! Будьте готовы к крутым подъемам, местами предстоит хвататься за всё, до чего дотянетесь)))