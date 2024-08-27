Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале Киселева: живописные виды и дикие пляжи
Готовы сменить пляжные сланцы на кроссовки? Отправляйтесь в поход к скале Киселева за вдохновляющими видами, дикими пляжами и атмосферными фотографиями
1 июн в 15:00
2 июн в 15:00
14 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Треккинг по горному массиву Индюк с панорамными видами
Погрузитесь в мир горных приключений на индивидуальной экскурсии по горе Индюк. Три вершины, захватывающие виды и активный треккинг ждут вас
Начало: По договорённости
1 июн в 09:00
2 июн в 09:00
18 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина27 августа 2024Лучшее мероприятие за весь отпуск!!!! Восхитительная природа, куча интересных историй, невообразимые виды и конечно же щепотка экстрима (куда без него).
- ААлександр17 сентября 2023Дневной подъём на гору Индюк с Вячеславом был и динамичен, красив видами и интересен рассказами да и всё было действительно прекрасно в этом походе.
- ННаталия18 августа 2022Незабываемый поход! Это настоящее приключение, господа!
Да, было не совсем легко, но поверьте, оно того стоит. Если вы в хорошей
