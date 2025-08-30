-
10%
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
1890 ₽
2100 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно 19:30 и 21:00
Завтра в 19:30
31 авг в 19:30
2500 ₽ за человека
-
5%
Водная прогулка
Групповая морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
2850 ₽
3000 ₽ за человека
