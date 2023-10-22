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и память всех воинов. Маршрут, на мой взгляд, не из лёгких, но как, наверное, и любой поход в горы для людей физически подготовленных. Если учесть, что бойцы шли не так на легке, как мы, а с оружием, которое тоже даёт вес, то про себя поняла, что слабак я. Поход сопровождался рассказом о боях в этих местах. Природа завораживает там и запах свой, какой-то особенный, не такой, как в наших лесах. Алексей позаботился о нас взяв с собой спрей от кровососущих насекомых и палки для хотьбы, которые очень пригодились на пути. Большое ему спасибо! На привале Алексей угощал нас травяным чаем. Спуск для меня оказался сложнее, чем подъем. Синяк на пальце до сих пор напоминает о спуске☺. Алексей предупреждал, что нужно взять одежду запасную, чтобы потом переодеться. Взять мы её взяли, но переодели потом, после спуска, только младшего сына, остальные решили не переодевать и очень об этом пожалели, так как вернулись в гостиницу с клещами на теле, а младший-умничка, что переоделся, без них. Про клещей Алексей тоже предупреждал. Большое ему спасибо за грамотный маршрут и заботу!