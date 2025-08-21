Насладитесь романтикой открытого вечернего моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа.
С воды вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи, в летнее время сможете искупаться в открытом море и даже встретить дельфинов в естественной среде обитания. Прочувствуйте расслабляющую атмосферу, спокойствие и умиротворение.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном. Устав от шума курортного города, многолюдности и суеты, мы выйдем в спокойные воды вечернего моря. Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море. В теплое время года вы сможете искупаться в кристально чистой воде вдалеке от берега. Прямо с воды вы увидите Олимпийские парки, арены и другие знаменитые здания, которые были построены к зимней олимпиаде 2014 года. Основная задача — прочувствовать атмосферу и природу, спокойствие и умиротворение, но, при соответствующем настроении, можно неплохо повеселиться: обращайтесь к капитану за соответствующей настроению музыкой. Важная информация:
- Обратите внимание! Туристы самостоятельно добираются из Туапсе до места начала прогулки. Организатор может предоставить трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере. Если он вам нужен, сообщите об этом после бронирования.
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
- Мероприятие рассчитано на ~1.5 часа включая инструктаж и швартовые операции.
- Музыка включается бесплатно и по запросу гостей.
- Вероятность увидеть дельфинов очень велика, но изредка случается что они уходят гулять слишком далеко.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно 19:30 и 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере
Что не входит в цену
- Трансфер из Туапсе
- Питание
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 19:30 и 21:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Раниль
21 авг 2025
Л
Лариса
20 авг 2025
Прогулка была замечательная, море было немного неспокойное, дул приятный ветерок, и, как сказал наш капитан - нам повезло, мы шли под парусом, только немного с временем ошиблись, если хотите успеть пофоткаться на фоне заката, то выбирайте время пораньше на 18.00. А так, нам всё понравилось, капитан очень приветливый парень, во время прогулки играла приятная музыка. Спасибо за прогулку!
В
Виктория
11 авг 2025
Очень понравилась прогулка, потрясающе красивая яхта, очень красиво было на закате,все организовано, капитан производит хорошее впечатление и сразу ему доверяешь. Супер,рекомендуем очень сильно!
В
Вадим
6 авг 2025
П
Полина
1 авг 2025
Несмотря на немного не спокойное море прогулка выдалась отличной. Нашим капитаном был Клим, чему мы были рады, тк много хорошего прочитали про него. Парень умеет расположить к себе. Прогулкой остались довольны и с радостью повторили бы её.
С
Сергей
22 июл 2025
empty string
М
Максим
19 июл 2025
Эмоции самые отличные! Отдельно спасибо Константину,капитану яхты Алиса! Всем рекомендую,останетесь довольны! Огромное спасибо
К
Кристина
3 июл 2025
Все прошло отлично! Морская прогулка очень понравилась!
А
Александр
28 июн 2025
Е
Евгений
28 июн 2025
К
Кристина
19 июн 2025
Чудесные виды, капитан подвел яхту прямо к дельфинам, смотрели на них на расстоянии вытянутой руки! Отличная музыка, приятная беседа с капитаном о море. Спасибо за отличный вечер!
И
Ирина
14 июн 2025
Отлично провели время, рекомендую. Увидели красивый закат, дельфинов. Отличная яхта, замечательный капитан. Очень комфортная обстановка на яхте, можно открыть шампанское (даже дают бокалы). Отличное завершение романтического путешествия в Сочи.
О
Ольга
12 июн 2025
Всё понравилось🫶👍 было здорово красиво
Н
Николай
11 июн 2025
Было круто,погода позволила идти на парусе ребенок счастлив, замечательный вид на закате. Рекомендую!!!
Л
Лидия
3 июн 2025
Очень благодарна капитану за вчерашнюю поездку! Это было очень здорово! И немного экскурсия и фото и дельфины и штурвал - это всё способствовало моей безудержной радости))) и чувствуется, что человек с душой старается, чтобы всё прошло идеально! Спасибо!
