Л Лариса Прогулка была замечательная, море было немного неспокойное, дул приятный ветерок, и, как сказал наш капитан - нам повезло, мы шли под парусом, только немного с временем ошиблись, если хотите успеть пофоткаться на фоне заката, то выбирайте время пораньше на 18.00. А так, нам всё понравилось, капитан очень приветливый парень, во время прогулки играла приятная музыка. Спасибо за прогулку!

В Виктория Очень понравилась прогулка, потрясающе красивая яхта, очень красиво было на закате,все организовано, капитан производит хорошее впечатление и сразу ему доверяешь. Супер,рекомендуем очень сильно!

П Полина Несмотря на немного не спокойное море прогулка выдалась отличной. Нашим капитаном был Клим, чему мы были рады, тк много хорошего прочитали про него. Парень умеет расположить к себе. Прогулкой остались довольны и с радостью повторили бы её.

М Максим Эмоции самые отличные! Отдельно спасибо Константину,капитану яхты Алиса! Всем рекомендую,останетесь довольны! Огромное спасибо

К Кристина Все прошло отлично! Морская прогулка очень понравилась!

К Кристина Чудесные виды, капитан подвел яхту прямо к дельфинам, смотрели на них на расстоянии вытянутой руки! Отличная музыка, приятная беседа с капитаном о море. Спасибо за отличный вечер!

И Ирина Отлично провели время, рекомендую. Увидели красивый закат, дельфинов. Отличная яхта, замечательный капитан. Очень комфортная обстановка на яхте, можно открыть шампанское (даже дают бокалы). Отличное завершение романтического путешествия в Сочи.

О Ольга Всё понравилось🫶👍 было здорово красиво

Н Николай Было круто,погода позволила идти на парусе ребенок счастлив, замечательный вид на закате. Рекомендую!!!