а артем Все было супер! Рекомендую!!!

М Мария Прогулка очень понравилась. Капитан Клим - само спокойствие и вежливость. Очень внимательное отношение к безопасности на воде (полагаю политика организатора в целом). На яхте было 8 человек отдыхающих, что очень комфортно, не сидишь на голове у соседа. Яхта чистая, ухоженная. Организатор на связи. Вечером накануне и в день прогулки прислали напоминание и контактное лицо на причале. Рекомендуем vlasovsail!

Р Руслан Классная прогулка, искупались, дельфинов увидели, ходили под парусом. Все супер.

М Максим Все круто. очень понравилось. Капитан судна профессионал. Рекомендую

П Павел К сожалению дельфинов мы увидели лишь из далека, но прогулка оказалась не менее запоминающейся Огромное спасибо нашему капитану Климу, за то настроение, которое он задал, за отличный плейлист и отдельно за потрясающие истории, экскурсы и факты о море, яхтах и морском деле!) Было крайне атмосферно! И конечно, спасибо организатору, за возможность в этом поучаствовать

В Виктория Очень хорошая увлекательная поездка. Капитан Клим вообще отдельная тема)))) мало того, что профи своего дела, так еще и великолепный экскурсовод))))) столько интересного рассказал. Поплавали в чистейшей воде.

Н Наталья Доброе время всем! В июле выходили в море на яхте Алисия с капитаном Константином. Специально подобрали раннее время выхода (7.30), чтобы увидеть дельфинов. Путешествие получилось замечательное. А капитану Константину отдельная благодарность за интересные рассказы и беседы. С погодой нам повезло, дельфинов увидели, насладились замечательной музыкой и морем.

О Оксана Самый лучший капитан! все супер! очень понравилось яхта класс!

М Максим Прогулка на яхте была потрясающей. Увидели дельфинов, покупались, посмотрели на город с моря. Клим интересно рассказывал, была приятная музыка. Спасибо организатору.

Е Евгений Все прошло шикарно Мы выбрали раннюю экскурсию в 7:30, увидели дельфинов. Капитан был Клим.

Т Татьяна Отлтчное путешествие,капитан супер. но ксли хотите увидеть дельфинчиков лучше ехать в первой половине дня в 8-13

О Олеся Прогулка понравилось, большое спасибо за интересные истории капитану. Жаль не разрешили искупаться)) дельфинов не увидели)))

Т Татьяна читать дальше – мы увидели дельфинов! Они резвились рядом с лодкой, и это было по-настоящему волшебно. Отдельное спасибо капитану – он был очень вежливым, общительным и профессиональным. Чувствовалось, что он любит своё дело и заботится о комфорте гостей. После остановки мы смогли поплавать в чистейшем море – вода была невероятно тёплой и прозрачной. Однозначно рекомендую эту прогулку всем, кто хочет получить море удовольствия и прекрасные воспоминания! 🌊⛵😊 Недавно побывала на морской прогулке на паруснике по Чёрному морю – и это было просто незабываемо! Всё прошло идеально: ласковое солнце, свежий бриз и потрясающие виды. А самое яркое впечатление

С Сергей Классно, спасибо огромное, нам очень понравилось, приедем ещё)))