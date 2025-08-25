Насладитесь романтикой открытого моря и посмотрите на прекрасную природу Кавказа. Вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи и других зданий курорта. В летнее время сможете искупаться в открытом море, где вода идеально чистая и прозрачная. А еще во время морской прогулки можно встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью.
Описание водной прогулкиРомантическая прогулка на парусной яхте с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов. В летнее время обязательное купание в чистейшей морской воде. Интересный рассказ о яхтенной жизни и местных развлечениях. За отдельную плату флотские байки. Важная информация:
- Обратите внимание! Туристы самостоятельно добираются из Туапсе до места начала прогулки. Организатор может предоставить трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере. Если он вам нужен, сообщите об этом после бронирования.
- Обязательно наличие документа, удостоверяющего личность или его фотографии.
- Запрещено проносить на борт красное вино и красящие фрукты.
- На борту находимся без обуви.
- Желательно переодеться в купальники заблаговременно.
- Купание за бортом допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности (спасательные круги, жилеты).
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Панорама Олимпийского парка и Кавказских гор
- Черное море
- Дельфины в естественной среде обитания
Что включено
- Аренда яхты
- Услуги капитана
- Купание за бортом
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере
Что не входит в цену
- Трансфер из Туапсе
- Питание
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 245 отзывов
а
артем
25 авг 2025
Все было супер! Рекомендую!!!
М
Мария
11 авг 2025
Прогулка очень понравилась. Капитан Клим - само спокойствие и вежливость. Очень внимательное отношение к безопасности на воде (полагаю политика организатора в целом). На яхте было 8 человек отдыхающих, что очень комфортно, не сидишь на голове у соседа. Яхта чистая, ухоженная. Организатор на связи. Вечером накануне и в день прогулки прислали напоминание и контактное лицо на причале. Рекомендуем vlasovsail!
Р
Руслан
10 авг 2025
Классная прогулка, искупались, дельфинов увидели, ходили под парусом. Все супер.
М
Максим
8 авг 2025
Все круто. очень понравилось. Капитан судна профессионал. Рекомендую
П
Павел
8 авг 2025
К сожалению дельфинов мы увидели лишь из далека, но прогулка оказалась не менее запоминающейся Огромное спасибо нашему капитану Климу, за то настроение, которое он задал, за отличный плейлист и отдельно за потрясающие истории, экскурсы и факты о море, яхтах и морском деле!) Было крайне атмосферно! И конечно, спасибо организатору, за возможность в этом поучаствовать
В
Виктория
7 авг 2025
Очень хорошая увлекательная поездка. Капитан Клим вообще отдельная тема)))) мало того, что профи своего дела, так еще и великолепный экскурсовод))))) столько интересного рассказал. Поплавали в чистейшей воде.
Н
Наталья
3 авг 2025
Доброе время всем! В июле выходили в море на яхте Алисия с капитаном Константином. Специально подобрали раннее время выхода (7.30), чтобы увидеть дельфинов. Путешествие получилось замечательное. А капитану Константину отдельная благодарность за интересные рассказы и беседы. С погодой нам повезло, дельфинов увидели, насладились замечательной музыкой и морем.
О
Оксана
1 авг 2025
Самый лучший капитан! все супер! очень понравилось яхта класс!
М
Максим
1 авг 2025
Прогулка на яхте была потрясающей. Увидели дельфинов, покупались, посмотрели на город с моря. Клим интересно рассказывал, была приятная музыка. Спасибо организатору.
Е
Евгений
29 июл 2025
Все прошло шикарно Мы выбрали раннюю экскурсию в 7:30, увидели дельфинов. Капитан был Клим.
Т
Татьяна
29 июл 2025
Отлтчное путешествие,капитан супер. но ксли хотите увидеть дельфинчиков лучше ехать в первой половине дня в 8-13
О
Олеся
28 июл 2025
Прогулка понравилось, большое спасибо за интересные истории капитану. Жаль не разрешили искупаться)) дельфинов не увидели)))
Т
Татьяна
26 июл 2025
Недавно побывала на морской прогулке на паруснике по Чёрному морю – и это было просто незабываемо! Всё прошло идеально: ласковое солнце, свежий бриз и потрясающие виды. А самое яркое впечатление
С
Сергей
25 июл 2025
Классно, спасибо огромное, нам очень понравилось, приедем ещё)))
Т
Татьяна
19 июл 2025
Спасибо огромное вам за экскурсию, мы в восторге. Была с дочками впервые на морской прогулке и теперь очень жалею, что раньше этого не испытала. Погода прекрасная, море лазурное, музыка, замечательный, вежливый и тактичный капитан Олег! Теперь хотим посетить морскую прогулку на закате, обязательно это сделаем с вашей компанией!
