Д Дмитрий Всё было круто! Рыбу поймали,пожарили и съели, искупались и встретили дельфинов,программа максимум выполнена, спасибо организаторам и отдельный респект, супер капитану Маше! ✌️👌

Е Елена Очень понравилось, ВСЁ… Капитан Михаил умничка👍пожарил, нам рыбку… Видели дельфинов 🐬. Полный восторг 👍👍👍

A Anatol Рыбалка не получилась, к прогулка норм. .

Ю Юлия Отличная рыбалка, прекрасный капитан,все очень понравилось. Увидели дельфинов, словили пару рыбок и искупались в открытом море. Спасибо огромное за такое чудестное время провождение.

Е Елена Экскурсия была незабываемой. Море, солнце отличная компания! Капитану Марии большое спасибо, за отличную рыбалку, за красивые виды и за очень чуткое отношение к экскурсантам! Всё было просто супер!

C Clemente Рыбалка очень понравилась. Капитан очень приятный,приветливый и весёлый. Без улова никто не остался,пойманной рыбе радовались как дети. А когда видели дельфинов,все были в восторге. Если бы было ещё время,обязательно съездили бы снова. Всем рекомендую,не пожалеете,даже те кто не любит рыбалку.

А Алла Очень классная экскурсия была. Поймали много рыбы и сразу пожарили и съели. Под большим впечатлением, спасибо!

К Кирилл Девушка капитан сделала эту рыбалку. Крутое времяпрепровождение вам здесь будет обеспечено) Это и рыбалка, и прогулка в море, и дельфины, и самолеты прямо над вами, крышесносные виды и капля экстрима на волнах

К Кристина читать дальше все ожидания!!! Отличный клев, вокруг много дельфинов, еще и на закате смогли пофотографироваться, это было незабываемое Рождество! Вечером был потоясающий ужин из парной рыбки🔥👍👍👍Сохранила номер и теперь буду всем вас рекомендовать и в следующую поездку приду именню сюда, спасибо!!!!! Хочу выразить огромную благодарность компании и персонально капитану Илье, рыбалка была потрясающей! Как известно, в Сочи много не добросовестных людей и мы боялись, что опять «нарвемся», но нет, рыбалка превзошла

И Ирина читать дальше и чрезвычайно вежливого молодого капитана, который не опоздал на утреннюю встречу (трансфер), достаточно быстро устранил возникшие в процессе рыбалки неполадки в рыболовных снастях, охотно отвечал на вопросы пассажиров и перемещал судно на другие локации, т. к. клева не было. Спасибо большое за прогулку Добрый день, потенциальные туристы! На этой неделе погода в Адлере позволила выехать нашей большой семейной группой (11 чел.) на морскую рыбалку с капитаном Климом. Можем всем рекомендовать этого находчивого, компетентного