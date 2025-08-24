Вас ждёт увлекательная рыбалка в море! Вы получите снасти для ловли ставриды — улов гарантирован. Во время отдыха можно попить чай, а ваш улов сразу приготовят на борту.
Всё необходимое снаряжение предоставляется — берите только отличное настроение! Отдых, рыбалка и новые навыки гарантированы.
Всё необходимое снаряжение предоставляется — берите только отличное настроение! Отдых, рыбалка и новые навыки гарантированы.
Описание водной прогулкиЧто вас ожидает: Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова. Во время рыбной ловли допускается умеренное чаепитие. В процессе ваш улов приготавливается для дегустации непосредственно на борту. Обратите внимание — в случае чрезмерного волнения удочки сматываются, судно ускоренным темпом перемещается к месту стоянки (где не качает). Также во время рыбалки производится вылов морепродуктов (мидий) вручную, которые после очистки и термообработки употребляются в пищу В ходе нашего плавания вы научитесь основам, отдохнете и наловите рыбы. Все снасти имеются на борту, от вас требуется только хорошее настроение! Организационные детали:• Рыбалка проводится при благоприятной погоде.
• На борту есть спасательное оборудование, также можно укрыться пледом. Важная информация:
- Обратите внимание! Туристы самостоятельно добираются из Туапсе до места начала прогулки. Организатор может предоставить трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере. Если он вам нужен, сообщите об этом после бронирования.
- В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 4-х лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты.
- В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы.
- Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется.
- Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Аренда катера
- Услуги капитана
- Снасти для рыбалки
- Приготовление улова (если выловлено достаточно)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере
Что не входит в цену
- Трансфер из Туапсе
- Еда
- Напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Туристы самостоятельно добираются из Туапсе до места начала прогулки. Организатор может предоставить трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере. Если он вам нужен, сообщите об этом после бронирования
- В одном заказе возможно приобрести не более 1 бесплатного билета для ребенка до 4-х лет. Если с вами несколько детей этого возраста, то на них приобретаются взрослые билеты
- В теплое время года находиться на борту можно только без обуви. В более прохладную погоду мы выдадим вам бахилы
- Обилие пищи и алкоголя не рекомендуется
- Если вы не уверены в надежности своего вестибулярного аппарата, не наедайтесь сильно или примите таблетку не позднее чем за 20 минут до отплытия
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
24 авг 2025
Всё было круто! Рыбу поймали,пожарили и съели, искупались и встретили дельфинов,программа максимум выполнена, спасибо организаторам и отдельный респект, супер капитану Маше! ✌️👌
Е
Елена
20 авг 2025
Очень понравилось, ВСЁ… Капитан Михаил умничка👍пожарил, нам рыбку… Видели дельфинов 🐬. Полный восторг 👍👍👍
Р
Розалия
19 авг 2025
Т
Татьяна
15 авг 2025
h
hi+79172
27 июл 2025
A
Anatol
18 июл 2025
Рыбалка не получилась, к прогулка норм. .
Ф
Фарук
18 июл 2025
Ю
Юлия
12 июл 2025
Отличная рыбалка, прекрасный капитан,все очень понравилось. Увидели дельфинов, словили пару рыбок и искупались в открытом море. Спасибо огромное за такое чудестное время провождение.
Е
Елена
8 июл 2025
Экскурсия была незабываемой. Море, солнце отличная компания! Капитану Марии большое спасибо, за отличную рыбалку, за красивые виды и за очень чуткое отношение к экскурсантам! Всё было просто супер!
C
Clemente
16 мая 2025
Рыбалка очень понравилась. Капитан очень приятный,приветливый и весёлый. Без улова никто не остался,пойманной рыбе радовались как дети. А когда видели дельфинов,все были в восторге. Если бы было ещё время,обязательно съездили бы снова. Всем рекомендую,не пожалеете,даже те кто не любит рыбалку.
А
Алла
10 мая 2025
Очень классная экскурсия была. Поймали много рыбы и сразу пожарили и съели. Под большим впечатлением, спасибо!
К
Кирилл
19 мар 2025
Девушка капитан сделала эту рыбалку. Крутое времяпрепровождение вам здесь будет обеспечено) Это и рыбалка, и прогулка в море, и дельфины, и самолеты прямо над вами, крышесносные виды и капля экстрима на волнах
К
Кристина
7 янв 2025
Хочу выразить огромную благодарность компании и персонально капитану Илье, рыбалка была потрясающей! Как известно, в Сочи много не добросовестных людей и мы боялись, что опять «нарвемся», но нет, рыбалка превзошла
И
Ирина
13 окт 2024
Добрый день, потенциальные туристы! На этой неделе погода в Адлере позволила выехать нашей большой семейной группой (11 чел.) на морскую рыбалку с капитаном Климом. Можем всем рекомендовать этого находчивого, компетентного
А
Артур
3 сен 2024
Отлично! Организация на высшем уровне, всё чётко и слаженно. Капитан и команда профессионалы своего дела, знают своё дело и любят его. Рыбалка удалась, поймали много рыбы, даже больше, чем ожидали. Всем советую!
Входит в следующие категории Туапсе
Похожие экскурсии из Туапсе
-
10%
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1890 ₽
2100 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно 19:30 и 21:00
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда яхты в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Расписание: Ежедневно с 6:00 до 21:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.