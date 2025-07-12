Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«А еще во время морской прогулки можно встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
1890 ₽
2100 ₽ за человека
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно 19:30 и 21:00
Завтра в 19:30
31 авг в 19:30
2500 ₽ за человека
Водная прогулка
Групповая морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
2850 ₽
3000 ₽ за человека
Водная прогулка
Аренда яхты в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
«Под белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения»
Расписание: Ежедневно с 6:00 до 21:00
Завтра в 06:00
31 авг в 06:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
- ААйдар12 июля 2025Прекрасные впечатления на ближайшие пару месяцев точно 😃. Ходили на второй каньон (не оборудованный) местами страшно, но Вячеслав подсказывал и
- SSvetlana12 мая 2025Красивейший маршрут. Ходили 22 апреля, по воде тоже пришлось походить, но в основном лазить по камням. Иногда страшно, но с
- ТТатьяна20 августа 2024Очень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелей.
Гиду Вячеславу огромное спасибо. Поддерживал, подсказывал куда наступить,
- ССергей28 июля 2024Все очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительные.
- ММария13 июля 2024Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную информацию о местных природных достопримечательностях, за вкусный чай на берегу каньона и красивые фото! Обязательно вернемся и обратимся к вам еще раз!
- ВВладимир17 октября 2023Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
- ООльга21 августа 2023Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
- ВВладислав18 августа 2023Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
- ССветлана11 июля 20233 июля 2023 ходили с Вячеславом на экскурсию по каньонам реки Бешенки. Двое взрослых, двое детей 12 и 15 лет.
- ААнастасия9 ноября 2022Очень понравилось путешествие по каньонам реки Бешенка под руководством гида Вячеслава.
Экскурсия оказалась не для слабаков, но благодаря Вячеславу я справилась
- ННаталья10 августа 2022Путешествовали компанией 4взр и 3 детей. Выбрали сложный маршрут и остались в полном восторге! Было и весело, и трудно и
- ВВиктория9 августа 2022Всем привет!
Недавно я со своими друзьями ходила в поход по каньонам реки Бешенки и очень хочу поделиться с вами нашими
- ММария3 августа 2022Очень понравилось. Два следующих дня ходила без задних ног, но это того стоило. Для тех кто хочет чего-то нового, пройти
- ССветлана23 сентября 2021Старт похода. Идём по пересеченной местности. Крутые подъёмы и спуски. С нами мама с надорваным миниском, друг с защимлением мышц
- ААнатолий18 сентября 2021Огромная благодарность Вячеславу за экскурсию. Мы суженой получили неописуемое удовольствие от похода. Красивые каньоны, живописная река, определенный экстрим передвижения, шикарные
- ППетр22 августа 2021Замечательная экскурсия, очень красивые виды! Спасибо Вячеславу за страховку и моральную поддержку! Отдельно спасибо за горячий чай с печеньем в горных условиях! Вячеслав, желаем тебе здоровья и успеха!
- ННаташа19 августа 2021Огромное спасибо гиду от всего нашего коллектива! Весьма разношерстного: в группе был ребенок девяти лет, девушка без горного опыта вообще,
- ЕЕвгений14 августа 2021Великолепная организация похода. Выбрали дикий маршрут. Поднялись на 3 водопада. И это при том что с погодой не сильно повезло, шёл дождь. Вячеслав грамотно руководил. Подсказывал где лучше поставить ногу или зацепиться рукой. Впечатлений масса. Кайфа и драйва море. Советую.
- ААнна2 августа 2021Очень красивые места, фото получились замечательные! В нашей компании были дети -6 и 12 лет, но они отлично справились, получше
- ССветлана13 июля 2021Вячеслав очень внимательный водитель и проводник. В трудных местах поддерживал, помогал а на привале напоил вкусным чаем со сладостями. Обязательно возьмите обувь чтобы ходить по воде. Места очень красивые. Спасибо Вячеславу! Рекомендуем!
