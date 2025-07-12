Мои заказы

Экскурсии по воде в Туапсе

Найдено 5 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Туапсе, цены от 1890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Треккинг по каньону реки Бешенка
Пешая
7 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Треккинг по двум каньонам реки Бешенка в Туапсе
Исследуйте два уникальных каньона реки Бешенка: один тенистый и спокойный, другой светлый и бурный. Погрузитесь в дикую природу Туапсинского района
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
17 000 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка на парусной яхте в Адлере
На яхте
1.5 часа
-
10%
249 отзывов
Водная прогулка
Прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«А еще во время морской прогулки можно встретить дельфинов и понаблюдать за их жизнью»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Завтра в 07:30
31 авг в 07:30
1890 ₽2100 ₽ за человека
Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере
На яхте
1.5 часа
17 отзывов
Водная прогулка
Вечерняя прогулка на парусной яхте в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вас ждет вечерняя прогулка на парусной яхте с опытным капитаном»
Расписание: Ежедневно 19:30 и 21:00
Завтра в 19:30
31 авг в 19:30
2500 ₽ за человека
Групповая морская рыбалка в Адлере
3 часа
-
5%
45 отзывов
Водная прогулка
Групповая морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
2850 ₽3000 ₽ за человека
Аренда яхты в Адлере
На яхте
1 час
46 отзывов
Водная прогулка
Аренда яхты в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
«Под белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения»
Расписание: Ежедневно с 6:00 до 21:00
Завтра в 06:00
31 авг в 06:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Айдар
    12 июля 2025
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Прекрасные впечатления на ближайшие пару месяцев точно 😃. Ходили на второй каньон (не оборудованный) местами страшно, но Вячеслав подсказывал и
    читать дальше

    поддерживал) Отдельное спасибо за чай и мëд) Классные рассказы по геологии и в целом общение) Рекомендую всем! Любителям активного отдыха и приключений особенно понравится)

  • S
    Svetlana
    12 мая 2025
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Красивейший маршрут. Ходили 22 апреля, по воде тоже пришлось походить, но в основном лазить по камням. Иногда страшно, но с
    читать дальше

    гидом как раз уверен на маршруте. Вячеслав профессионал своего дела, с детства в горах, знает много локаций. Берите в такие походы АКВАШУЗЫ и тогда поход будет в радость.

  • Т
    Татьяна
    20 августа 2024
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Очень классно. Безумно красивые места. Кристально чистая вода. Искупалась в каждой из купелей.
    Гиду Вячеславу огромное спасибо. Поддерживал, подсказывал куда наступить,
    читать дальше

    как подержаться, в сложных (для нас) местах. На привале напоил вкусным чаем с мёдом и баранками)
    Приятное общение, непринужденные беседы. Отличный парень!
    Получила большое удовольствие от похода
    Уставшая,но счастливая))!!!

  • С
    Сергей
    28 июля 2024
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Все очень хорошо прошло. Вячеслав забрал нас из гостиницы и вернул обратно. Маршрут очень интересный и красивый. Впечатления только положительные.
  • М
    Мария
    13 июля 2024
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Спасибо большое за экскурсию и компанию! Каньон поражает своей красотой! Отдельное спасибо Вячеславу за сопровождение, интересную информацию о местных природных достопримечательностях, за вкусный чай на берегу каньона и красивые фото! Обязательно вернемся и обратимся к вам еще раз!
  • В
    Владимир
    17 октября 2023
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Место однозначно рекомендуем тем, кто любит красоты природы. Идешь по реально узкому каньону достаточно полноводной даже осенью реки Маршрут хорошо
    читать дальше

    оборудован средствами страховки при проходе сложных мест, но в то же время не превращен в гламурную прогулку по металлическим трапам. Оптимальная обувь - кеды или что-то подобное с плоской резиновой нескользкой подошвой. Старайтесь приезжать туда не в выходные. Есть места для купания. Надеемся, что с гидом Вячеславом мы повидаем и другие интересные места региона, т. к. у него в запасе много интересных и нестандартных маршрутов.
    Ирина и Владимир, Воронеж

  • О
    Ольга
    21 августа 2023
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Прекрасный и интересный поход, мы получили яркие, незабываемые эмоции и искреннее удовольствие от общения с Вячеславом, нашим гидом! Живописные красоты
    читать дальше

    природы, веселый и непринужденный диалог, полезная и бодрящая прогулка по каньону и его окрестностям! Отдельного восхищения заслуживает кристально чистая вода горной реки Букепки в каньоне и купание в ней. В продолжение всей экскурсии Вячеслав внимательно указывал нам на все особенности ландшафта и увлекательно рассказывал о местах, по которым мы проходим, делясь собственным опытом и историями своих походов. Так что все замечательно! Вячеславу желаем профессионального успеха и благодарных туристов, однозначно будем рекомендовать путешествие друзьям и знакомым!

  • В
    Владислав
    18 августа 2023
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Отличный маршрут. Виды захватывающие дух. Вячеслав идеальный проводник. Мы первый раз в поход в горы, двое детей, но всё прошло легко и очень увлекательно. Понравилось очень. Всём рекомендую
  • С
    Светлана
    11 июля 2023
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    3 июля 2023 ходили с Вячеславом на экскурсию по каньонам реки Бешенки. Двое взрослых, двое детей 12 и 15 лет.
    читать дальше

    В восторге вся семья! Вячеслав - чудесный рассказчик, было очень приятно беседовать, такое ощущение, что он знает все). Сама экскурсия длилась около 7 часов, в конце ощущалась приятная усталость. Каньон - непередаваемый красоты, сделали замечательные фото! Кое-где преодолевали путь вброд, где-то по скале, искупались в горной ледяной реке, поэтому это такое прекрасное небольшое приключение не только для детей, но и для нас, взрослых! Теперь обязательно, как будем в этих краях, свяжемся с Вячеславом и отправимся в другие походы! А их у него множество! Очень благодарны ему, трекинг получился замечательным, мы полны впечатлений!

  • А
    Анастасия
    9 ноября 2022
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Очень понравилось путешествие по каньонам реки Бешенка под руководством гида Вячеслава.
    Экскурсия оказалась не для слабаков, но благодаря Вячеславу я справилась
    читать дальше

    со всеми сложными препятствиями. Мы добрались до живописного места-водопада в виде сердца, пофотографировались там и устроили на пикник с вкусняшками и горячим чаем. Рекомендую тем, кто хочет сбросить лишний килограмм и насладиться красивыми пейзажами!

  • Н
    Наталья
    10 августа 2022
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Путешествовали компанией 4взр и 3 детей. Выбрали сложный маршрут и остались в полном восторге! Было и весело, и трудно и
    читать дальше

    страшно, но Вячеслав к каждому нашёл подход. В итоге все преодолели и добрались до 4-го уровня сложности! После купаний в горных водопадах отогрелись вкуснейшим чаем! Очень круто, рекомендуем! Масса впечатлений и эмоций!

  • В
    Виктория
    9 августа 2022
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Всем привет!
    Недавно я со своими друзьями ходила в поход по каньонам реки Бешенки и очень хочу поделиться с вами нашими
    читать дальше

    эмоциями.
    Это то место, куда должен съездить каждый, особенно если вы проживаете в районе Туапсе или Небуга. В течение экскурсии вы увидите не просто красоту природы, вы почувствуете свободу и даже лёгкую дикость. Самостоятельно обойти весь каньон и посмотреть на водопады будет сложно. Туда нужно идти исключительно с Вячеславом, потому что это самый лучший инструктор в мире, который не просто проведёт вас по тропе, будет страховать и поддерживать, он готова ради вас проплыть по водопаду вверх, чтобы удостовериться в вашей безопасности, а потом ещё и вас туда затащит, а также он очень открыт и обаятелен, готов рассказать как историю каньона, так и свою собственную, что очень располагает и вызывает доверие. Он поможет сделать красивые фотографии, накормит печеньем и сварит для вас вкусный чай.
    Путь не самый лёгкий, но все зависит от вас, вы сможете повернуть обратно в любой момент, если вы понимаете, что дальше пройти сложно. Будет мокро и скользко, возможно страшно и холодно, но после вы будете ещё долго рассказывать своим родителям и друзьям о таком событии, эмоции переполнят вас полностью (если честно, я готова ещё раз отдать деньги и пройти этот путь заново, оно того стоит)
    Так что не бойтесь, вам не нужно будет идти 7 часов где-то по лесу среди насекомых, вам придётся ползать по скалам, лазить по канату, ходить по реке в кроссовках и возможно искупаться в самом водопаде. Возьмите с собой второй комплект одежды, купальник и еду. Желаю всем удачи и ничего не бойтесь. Такое вы будете помнить до конца жизни.

    Огромное спасибо Вячеславу за его труд и профессионализм, без него поход не вышел бы таким замечательным.

  • М
    Мария
    3 августа 2022
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Очень понравилось. Два следующих дня ходила без задних ног, но это того стоило. Для тех кто хочет чего-то нового, пройти
    читать дальше

    по тропам не вытоптанным толпами туристов.
    Прошлись по двум каньонам искупались практически во всех доступных чашах до которых смогли добраться с прозрачной бирюзовой водой. Несмотря на то, что в этот день стояла удушающая жара, в каньоне прохладно, вода бодрит, деревья дают приятную полутень. Поэтому можно идти даже в летний зной.
    Теперь о нашем сопровождающем Славе. Действительно профессионал. Шли группой из трёх человек я и два мальчика 10 и 13 лет. Тринадцатилетнего укачало (у него часто это бывает) в дороге и настроение было ужасное, совсем никуда не хотел идти. Принимался два раза саботировать наше путешествие. И Слава нашёл к нему подход (хватило ж человеку терпения🤯). В общем, теперь пересказывает истории Славы, не без доли восхищения(🤘🏻 Особенно). Младший сын вообще в восторге от всего. Сказал, что это пока лучший его поход, хотя мы часто ходим в походы (в том числе и в горы). Слава очень интересный рассказчик, с хорошим чувством юмора. Мы узнали очень много нового. Ну и, конечно, постоянный контроль и страховка с его стороны, позволили мне преодолеть даже страх высоты.
    Фото, конечно, не могут передать той атмосферы и красоты.

  • С
    Светлана
    23 сентября 2021
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Старт похода. Идём по пересеченной местности. Крутые подъёмы и спуски. С нами мама с надорваным миниском, друг с защимлением мышц
    читать дальше

    спины и тётушка 71 года… Моя единственная мысль - куда я всех притащила 😖 Но я даже не догадывалась, что это все цветочки. Все самое крутое впереди 😳 Заказывая экскурсию с пометкой "можно детям и неподготовленным", я ни разу не ожидала поход босиком по камням по колено в воде, отвесные скалы, скользкие камни, заныривания в ледяную воду, уходящую из под ног землю (благо есть стальной трос вдоль горы) и умопомрачительные виды 😍Было страшно, было мокро, было холодно (зачастую, одновременно), но я как человек, рождённый и выросший горах, могу смело сказать, что это уровень! Затраченные усилия стоят и процесса, и результата. Потрясающие виды и красота, доступная лишь тем, кто готов бросить вызов. И ничего бы этого не было без нашего гида. Вячеслав страховал каждого, убеждался, что все в тайминге, и держал все под контролем. Поход дополнили очень увлекательные и познавательные рассказы обо всем, о чем бы ни спросил каждый, а также заботливо приготовленный горячий чай с вкусняшками. Атмосфера риска, драйва, вызова, взаимоподдержки и дружелюбия… Равнодушным не остался ни один из путников. Славе привет и спасибо за впечатления 🤗

  • А
    Анатолий
    18 сентября 2021
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Огромная благодарность Вячеславу за экскурсию. Мы суженой получили неописуемое удовольствие от похода. Красивые каньоны, живописная река, определенный экстрим передвижения, шикарные
    читать дальше

    виды окружающей природы - все это в комплексе даёт набор незабываемых впечатлений. Про Вячеслава можно сказать одно - человек на своём месте. Знающий и любящий свой край, тактичный, вежливый, готовый в любую минуту придти на помощь. Рекомендуем всем данную экскурсию. Любовь, Анатолий.

  • П
    Петр
    22 августа 2021
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Замечательная экскурсия, очень красивые виды! Спасибо Вячеславу за страховку и моральную поддержку! Отдельно спасибо за горячий чай с печеньем в горных условиях! Вячеслав, желаем тебе здоровья и успеха!
  • Н
    Наташа
    19 августа 2021
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Огромное спасибо гиду от всего нашего коллектива! Весьма разношерстного: в группе был ребенок девяти лет, девушка без горного опыта вообще,
    читать дальше

    девушка с травмой колена и два пейзажных фотографа, которые еще всех тормозили. Но Вячеслав при таких данных провел нас так, что удовольствие получили все! И, главное, все получили от прогулки то, что хотели.

    Хочу с удовольствием отметить, что с самого начала у нас возникло ощущение, что если мы со Славой не друзья, то, как минимум, хорошие знакомые. С ним было очень комфортно! На протяжении самого маршрута части участников он показывал, откуда лучше сделать фото, а части - как лучше пройти. Каньон оборудованный, но иногда проще пройти по воде, и он на каждом участке рассказывал, где и как лучше. Самых неопытных он страховал, вплоть до того, что рассказывал, как повернуться и куда поставить ногу. Это - ценно!

    Отдельно хочу отметить ну просто нереальную красоту этих мест. Ни одно фото не передаст красоты скал, чистоту воды. Если вы смотрите фото и думаете:"о! какая она прозрачная, какой красивый голубой цвет", так вот, в живую она еще более прозрачная, а в некоторых ванных еще более голубая! Вы удивитесь, но там настолько чистая вода в некоторых ванных, что, кажется, там по колено. Вот, рукой до камешков на дне можно дотянуться. А нет. Слава сказал, с головой:))))

    Однозначно, если вы отдыхаете в этих краях, то вот в этот каньон надо идти в первую очередь. Ну и конечно, с этим гидом.

    Мы вот например теперь точно знаем, что когда снова (а это будет скоро), поедем в эти края, обязательно пойдем со Славой. И Вам советуем.

  • Е
    Евгений
    14 августа 2021
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Великолепная организация похода. Выбрали дикий маршрут. Поднялись на 3 водопада. И это при том что с погодой не сильно повезло, шёл дождь. Вячеслав грамотно руководил. Подсказывал где лучше поставить ногу или зацепиться рукой. Впечатлений масса. Кайфа и драйва море. Советую.
  • А
    Анна
    2 августа 2021
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Очень красивые места, фото получились замечательные! В нашей компании были дети -6 и 12 лет, но они отлично справились, получше
    читать дальше

    взрослых:-)
    Гид страховал детей, шли в комфортном темпе, никто никого не торопил, любовались окрестными видами.
    На привале был чай с печеньками от гида.
    Единственное по возможности лучше планировать поход в будни-мы пошли в субботу, и желаемого уединения с природой не получилось.

  • С
    Светлана
    13 июля 2021
    Треккинг по каньону реки Бешенка
    Вячеслав очень внимательный водитель и проводник. В трудных местах поддерживал, помогал а на привале напоил вкусным чаем со сладостями. Обязательно возьмите обувь чтобы ходить по воде. Места очень красивые. Спасибо Вячеславу! Рекомендуем!

