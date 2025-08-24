h hi+79615

А Анна Бронировали на два часа, капитан Мария, очень приятная в общении. Прогулка получилась хорошей, спокойной, вдоволь наплавались, ребенок попрыгал. Быстрое оформление, оперативное общение. Рекомендую.

E Elena

Ж Жора Очень понравилось, капитан Игорь высококлассный капитан 🔥

Е Елена

И Ирина Это была замечательная прогулка! Очень аккуратное управление (мы были с 1,5 годовалым ребенком). Встретили стаю дельфинов, старшие дети визжали от восторга! Проводили солнышко, на память остались шикарные фото. Капитан Илья очень интересный собеседник, сразу видно что знает и любит свое дело. Пожалели только что час прогулки пролетел слишком быстро…

О Ольга

K Kris читать дальше и влюбится можно😁 Сама экскурсия, если серьёзно, это релакс, в моей супер активной жизни и бешенном ритме данная экскурсия оказалась зарядом энергии и успокоения. Всё сошлось и погода, и море, и яхта и капитан) спасибо Вам ребята ❤ 15 мая ходили на яхте, капитан Олег🥰яхта shadow, замечательная экскурсия. Все понравилось, летом приедем обязательно 🤗 возьмём в аренду. Капитан это отдельный отзыв 🥰берите лучше страшненьких а то в таких

Ю Юлия Очень в восторге от морской прогулки на яхте Шедоу, капитан Олег всё рассказал, даже немного больше, увидели кучу дельфинов, встретили нереальный закат и остались под большим впечатлением, вернемся ещё не раз🥰

Р Рената На прогулке посчастливилось увидеть дельфинов. Капитан девушка Светлана очень приятная много чего рассказывала интересного получилось интересная экскурсия. Обязательно будем рекомендовать.

К Костя читать дальше том, чтобы сделать мой отдых незабываемым. Алисия подробно ответила на все вопросы, помогла выбрать яхту и организовала всё на высшем уровне. Яхта в отличном состоянии — чистая, ухоженная и полностью оборудованная всем необходимым. Атмосфера на борту – уютная и расслабляющая, будто попадаешь в свой маленький морской мир. Особенно запомнился невероятно вкусный чай (возможно, секрет в морском воздухе? 😊) и спонтанная рыбалка – такие моменты делают путешествие по-настоящему живым! Отдельный респект кэпу Егору – его страсть к морю и увлекательные рассказы добавили крупицу магии в эту прогулку. Недавно мне посчастливилось арендовать яхту у команды Vlasovsail, и это стало одним из самых ярких приключений нашего отдыха. С момента первого контакта с командой я почувствовал их искреннюю заинтересованность в

О Оля Если вы хотите испытать положительные эмоции - вам однозначно сюда!!! 😍 Чудесные ребята,всё четко 🤩 найдут подход к каждому гостю и не оставят равнодушным никого🥰 Помогли организовать великолепный день рождения для мамы,эмоции переполняли и до сих пор пересматривая фото и видео,на душе становится тепло☺️

В Владимир Прекрасный утренний выход в море, с чудесным капитаном Марией. Она любит то, чем занимается. Несмотря на ветер и волны, прогулка оказалась очень красивой и приятно волнительной. Понравилось: Яхта, Капитан, Море, Дельфины

И Инна Для проведения бизнесс встреч и обсуждения всего в тишине на любимой яхте одно удовольствие. Спасибо вам за оформление и настроение которое дарите людям. Рекомендую!