Индивидуальный тур или аренда яхты в Адлере — отличный вариант досуга.
Программа мероприятия абсолютно гибкая, будь то «погоня за дельфинами», день рождения или предложение руки и сердца — мы сделаем этот день по-настоящему незабываемым!
Описание водной прогулкиПод белыми парусами Прокатиться на белоснежной яхте в Адлере — отличный вариант времяпрепровождения. Морские просторы, белоснежный парус, теплые лучи солнца — мы предлагаем вам отправиться в незабываемое путешествие! Приготовьтесь к увлекательной часовой прогулке. Вам доступны яхты на выбор: класса «базовый», «комфорт» и «премиум». Судна укомплектованы всем необходимым, чтобы ваш отдых прошел без неудобств: спасательное оборудование, трапы для купания, пледы. Вы сможете пронести еду и напитки, а еще включить свою музыку для поддержания приятного настроя! Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту. Важная информация:
- На борт запрещено проносить красное вино и красящие фрукты.
- В нетрезвом виде посещение запрещено.
- Обратите внимание! Туристы самостоятельно добираются из Туапсе до места начала прогулки. Организатор может предоставить трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере. Если он вам нужен, сообщите об этом после бронирования.
- Организатор может незначительно изменить время отправления по предварительному уведомлению гостей в случае форс-мажорной ситуации на воде.
Ежедневно с 6:00 до 21:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Адлер
- Сириус
- Олимпийский парк
- Панорама Кавказских гор
- Абхазия (на горизонте)
Что включено
- Аренда яхты
- Работа капитана
- Купание за бортом (допускается при благоприятном состоянии моря и соблюдении мер безопасности - спасательные круги, жилеты)
- Трансфер от станции «Олимпийская деревня» в Адлере
Что не входит в цену
- Трансфер из Туапсе
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Адлер, Морской бульвар, 1, линия 3 (причал)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 6:00 до 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
hi+79615
24 авг 2025
А
Анна
19 авг 2025
Бронировали на два часа, капитан Мария, очень приятная в общении. Прогулка получилась хорошей, спокойной, вдоволь наплавались, ребенок попрыгал. Быстрое оформление, оперативное общение. Рекомендую.
E
Elena
14 авг 2025
Ж
Жора
12 авг 2025
Очень понравилось, капитан Игорь высококлассный капитан 🔥
Е
Елена
23 июл 2025
И
Ирина
16 июл 2025
Это была замечательная прогулка! Очень аккуратное управление (мы были с 1,5 годовалым ребенком). Встретили стаю дельфинов, старшие дети визжали от восторга! Проводили солнышко, на память остались шикарные фото. Капитан Илья очень интересный собеседник, сразу видно что знает и любит свое дело. Пожалели только что час прогулки пролетел слишком быстро…
О
Ольга
24 июн 2025
K
Kris
15 мая 2025
15 мая ходили на яхте, капитан Олег🥰яхта shadow, замечательная экскурсия. Все понравилось, летом приедем обязательно 🤗 возьмём в аренду. Капитан это отдельный отзыв 🥰берите лучше страшненьких а то в таких
Ю
Юлия
7 мая 2025
Очень в восторге от морской прогулки на яхте Шедоу, капитан Олег всё рассказал, даже немного больше, увидели кучу дельфинов, встретили нереальный закат и остались под большим впечатлением, вернемся ещё не раз🥰
Р
Рената
3 мая 2025
На прогулке посчастливилось увидеть дельфинов. Капитан девушка Светлана очень приятная много чего рассказывала интересного получилось интересная экскурсия. Обязательно будем рекомендовать.
К
Костя
15 апр 2025
Недавно мне посчастливилось арендовать яхту у команды Vlasovsail, и это стало одним из самых ярких приключений нашего отдыха. С момента первого контакта с командой я почувствовал их искреннюю заинтересованность в
О
Оля
17 мар 2025
Если вы хотите испытать положительные эмоции - вам однозначно сюда!!! 😍 Чудесные ребята,всё четко 🤩 найдут подход к каждому гостю и не оставят равнодушным никого🥰 Помогли организовать великолепный день рождения для мамы,эмоции переполняли и до сих пор пересматривая фото и видео,на душе становится тепло☺️
В
Владимир
15 мар 2025
Прекрасный утренний выход в море, с чудесным капитаном Марией. Она любит то, чем занимается. Несмотря на ветер и волны, прогулка оказалась очень красивой и приятно волнительной. Понравилось: Яхта, Капитан, Море, Дельфины
И
Инна
16 дек 2024
Для проведения бизнесс встреч и обсуждения всего в тишине на любимой яхте одно удовольствие. Спасибо вам за оформление и настроение которое дарите людям. Рекомендую!
В
Виталий
17 сен 2024
Все супер, все очень понравилось. Кэп Олег молодец, вежливый гостеприимный!
