Обзорная экскурсия ⛳ по центральной улице Тулы. Кремль, Белый дом, Успенский и Богоявленский соборы, Площадь Ленина, памятник Прянику, Здание тульского академического театра драмы, Дом дворянского собрания, памятник Л. Н. Толстому, Ликёрка Лофт.
Посещение Тульского музея изобразительных искусств
Посещение Нового здания Экзотариума в ЦПКиО
Что входит
Услуги гида-экскурсовода
входные билеты
Что не входит
Начало
🚩 пл. Ленина, Тула
Место завершения
🏁 ЦПКиО им.Белоусова, корп.10, Тула
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