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Культура города мастеров

Компас
Компас – Гид из Тулы
Культура города мастеров
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  • 👥Групповая
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия

  • 2 590 ₽ за человека

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Культура города мастеров
Культура города мастеров

Что вы увидите

  • Кремль
  • Историческая часть Тулы
  • Тульский музей изобразительных искусств
  • Новое здания Экзотариума в ЦПКиО
Обзорная экскурсия ⛳ по центральной улице Тулы. Кремль, Белый дом, Успенский и Богоявленский соборы, Площадь Ленина, памятник Прянику, Здание тульского академического театра драмы, Дом дворянского собрания, памятник Л. Н. Толстому, Ликёрка Лофт.
Посещение Тульского музея изобразительных искусств
Посещение Нового здания Экзотариума в ЦПКиО
Что входит
  • Услуги гида-экскурсовода
  • входные билеты
Что не входит
    Начало
    🚩 пл. Ленина, Тула
    Место завершения
    🏁 ЦПКиО им.Белоусова, корп.10, Тула
    Культура города мастеров
    Культура города мастеров
    Культура города мастеров

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    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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    Компас
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