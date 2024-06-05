1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Вы прогуляетесь по старинным купеческим улочкам и увидите главные достопримечательности — кремль, памятник Левше, Благовещенскую церковь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
«В пути вы узнаете, как Тула стала столицей самоваров и пряников, познакомитесь с династиями купцов и промышленников»
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«А в Кремлёвском саду познакомитесь с военной историей города, увидите его основных защитников и главного врага, и узнаете о том, как Тула получила гордое звание города-героя»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
«Вы познакомитесь с ярчайшими достопримечательностями старинного города Тулы:»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
«Знакомство с историческим центром»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
«За 3 часа вы познакомитесь с Тульской крепостью и Успенским монастырем, прогуляетесь по Кремлевскому саду и старинным улочкам музейного квартала»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
«Прогуляетесь по Казанской набережной и познакомитесь с историей памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
«А я стану вашим дружелюбным проводником, который поможет не пропустить главное и прочувствовать тульский колорит»
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Также вы увидите памятник Мосину, дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, разгадаете значение букв «Тульской азбуки», познакомитесь с главными тульскими заводами и узнаете, где зарождалась история знаменитого тульского оружия»
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
650₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
«Далее отыщете памятники Тульскому чаепитию и Блохе, расшифруете особенности стиля стимпанк и познакомитесь с современными городскими пространствами: «Искра» и «Ликерка лофт»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
«На моей обзорной экскурсии вас ждут рассказы о легендарных событиях и людях»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Всем Тула хороша: путешествие по историческим местам города
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Туле, чтобы увидеть её красоты и узнать уникальные истории
«Загадаете желание у Тульского городового и познакомитесь с музейным кварталом»
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 550₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
«Автобусная обзорная экскурсия по оружейной столице — это прекрасная возможность познакомиться со всеми знаковыми местами города»
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Туле: от исторического центра до Ликерка-лофт
Погрузитесь в атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности на комфортабельном автобусе
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
«- Познакомитесь с тульским посадом, старым городом XVI и XVII века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
«Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы • Узнаете историю города мастеров»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в историю Тулы, пройдитесь по историческому центру и Казанской набережной, узнайте о культурном наследии города
Начало: По согласованию с гидом
«Главной достопримечательностью города является Тульский кремль, построенный по указанию князя Василия III в начале XVI столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомьтесь с Тулой в увлекательной пешеходной прогулке по её знаковым местам и памятникам
Начало: По договорённости с гидом
«Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
«Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
«В рамках обзорной экскурсии по Туле вы сможете погрузиться в атмосферу минувших эпох и познакомиться с развитием города от его основания до нашего времени»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тула: путешествие от средневековья до наших дней с дегустацией традиционных блюд
Приглашаем на уникальное путешествие по Туле, где история встречается с кулинарными традициями. Откройте для себя вкус средневековья
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия по городским улочкам погрузит вас в атмосферу Тулы минувших эпох»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
- ССветлана4 июня 2024Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
- AAlla3 июня 2024Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
- ннаталья3 июня 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
- ДДмитрий2 июня 2024Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ААлександра1 июня 2024Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
- ННадежда31 мая 2024Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
- ЮЮлия31 мая 2024Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
- ООльга30 мая 2024Была в Туле в новогодние праздники и, не смотря на мороз, решила пойти на данную экскурсию. И в каком же
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Обзорные" можно забронировать 24 экскурсии от 550 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 2832 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Тулы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Туле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024