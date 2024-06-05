Обзорные и познавательные экскурсии Тулы

Найдено 24 экскурсии в категории «Обзорные» в Туле, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
121 отзыв
Сборная пешеходная экскурсия по сердцу Тулы: от кремля до пряничных королей
Откройте для себя волшебство Тулы: кремль, памятники и дома пряничных королей ждут вас в этой уникальной пешеходной экскурсии
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Вы прогуляетесь по старинным купеческим улочкам и увидите главные достопримечательности — кремль, памятник Левше, Благовещенскую церковь»
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
550 за человека
Тула для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
664 отзыва
Тула для всей семьи: путешествие по историческим местам с детьми
Приглашаем на семейную экскурсию по Туле: исторический центр, Кремль и набережная ждут вас и ваших детей
Начало: На Менделеевской улице
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 500 за всё до 7 чел.
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
93 отзыва
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
«В пути вы узнаете, как Тула стала столицей самоваров и пряников, познакомитесь с династиями купцов и промышленников»
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000 за человека
Хороша ты, Тульская земля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Хороша ты, Тульская земля: путешествие по историческому сердцу
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновленные вековыми традициями
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
«А в Кремлёвском саду познакомитесь с военной историей города, увидите его основных защитников и главного врага, и узнаете о том, как Тула получила гордое звание города-героя»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тула - город героев и мастеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
297 отзывов
Тула: историческое путешествие по городу героев и мастеров
Познакомьтесь с уникальным городом Тула, его богатой историей, культурным наследием и знаменитыми самоварами на индивидуальной экскурсии
Начало: В исторической части города
«Вы познакомитесь с ярчайшими достопримечательностями старинного города Тулы:»
Завтра в 11:30
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
193 отзыва
Популярное предложение
Тула - первое знакомство: Исторический центр, кремль и знаковые храмы
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир тульских достопримечательностей
«Знакомство с историческим центром»
10 июня в 15:00
11 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Тульская азбука - авторская экскурсия по центру города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Тульская азбука - погружение в историю и культуру Тулы
Проведите 3 часа в увлекательном путешествии по Туле с экспертом-краеведом. Узнайте уникальные истории и секреты города
Начало: Площадь В.И. Ленина
«За 3 часа вы познакомитесь с Тульской крепостью и Успенским монастырем, прогуляетесь по Кремлевскому саду и старинным улочкам музейного квартала»
11 июня в 13:00
12 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
О Туле - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
141 отзыв
О Туле - с интересом и любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с историей Тулы, узнайте о знаменитых оружейниках, династии Демидовых и прогуляйтесь по старинным купеческим улочкам
Начало: На ул. Менделеевская
«Прогуляетесь по Казанской набережной и познакомитесь с историей памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей»
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тульский кремль: путешествие в Средние века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
79 отзывов
Увлекательное путешествие по Тульскому кремлю с профессиональным гидом
Погрузитесь в атмосферу Средневековья и раскройте тайны Тульского кремля с опытным гидом. Узнайте интересные факты и насладитесь архитектурой
Начало: У музея Самоваров
«А я стану вашим дружелюбным проводником, который поможет не пропустить главное и прочувствовать тульский колорит»
Сегодня в 17:30
Завтра в 15:30
3 500 за всё до 5 чел.
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
32 отзыва
Сборная вечерняя пешеходная экскурсия по историческому Туле
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Тулы, насладитесь красотой исторических мест и узнайте уникальные истории города
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
«Также вы увидите памятник Мосину, дома пряничных королей Гречихина и Белолипецкого, разгадаете значение букв «Тульской азбуки», познакомитесь с главными тульскими заводами и узнаете, где зарождалась история знаменитого тульского оружия»
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
650 за человека
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Здравствуй, Тула
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
36 отзывов
Здравствуй, Тула: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности в одной экскурсии
Начало: На ул. Менделеевская
«Далее отыщете памятники Тульскому чаепитию и Блохе, расшифруете особенности стиля стимпанк и познакомитесь с современными городскими пространствами: «Искра» и «Ликерка лофт»»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 500 за всё до 6 чел.
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Истории только для взрослых: легенды старой и новой Тулы
Познакомиться с городом через судьбы его жителей - интересные и сложные, увлекательные и роковые
Начало: У памятника Никите Демидову
«На моей обзорной экскурсии вас ждут рассказы о легендарных событиях и людях»
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
4 270 за всё до 5 чел.
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
580 отзывов
Всем Тула хороша: путешествие по историческим местам города
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Туле, чтобы увидеть её красоты и узнать уникальные истории
«Загадаете желание у Тульского городового и познакомитесь с музейным кварталом»
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 550 за человека
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
«Автобусная обзорная экскурсия по оружейной столице — это прекрасная возможность познакомиться со всеми знаковыми местами города»
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
Автобусная экскурсия по Туле: от исторического центра до Ликерка-лофт
Погрузитесь в атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности на комфортабельном автобусе
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000 за человека
Обзорная экскурсия в Туле
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Эксклюзивная обзорная экскурсия по историческим местам Тулы
Прогулка по центральным улочкам Тулы раскроет страницы истории и культурные традиции знаменитого города
Начало: По договорённости
«- Познакомитесь с тульским посадом, старым городом XVI и XVII века, побываете в чудесной Благовещенской церкви 1692 года»
Расписание: По запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Тула - первое знакомство, индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
72 отзыва
Тула - первое знакомство | Индивидуальная экскурсия с гидом
Вас ждет увлекательное путешествие по Туле, где каждый уголок скрывает свою историю и красоту
Начало: Площадь Ленина
«Обзорная экскурсия по историческому центру Тулы • Узнаете историю города мастеров»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300 за всё до 8 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по центру с посещением Тульского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле: от кремля до исторического центра
Погрузитесь в историю Тулы, пройдитесь по историческому центру и Казанской набережной, узнайте о культурном наследии города
Начало: По согласованию с гидом
«Главной достопримечательностью города является Тульский кремль, построенный по указанию князя Василия III в начале XVI столетия»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 800 за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Туле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
Познакомьтесь с Тулой в увлекательной пешеходной прогулке по её знаковым местам и памятникам
Начало: По договорённости с гидом
«Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 300 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Туле на транспорте туриста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Обзорная экскурсия по Туле: от кремля до кулинарных традиций
Погрузитесь в богатую историю Тулы, её архитектурные шедевры и кулинарные изыски. Экскурсия на транспорте туриста откроет город с новой стороны
Начало: По договорённости с гидом
«Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе»
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
«Тула - мастерская России» с мультимедийной экскурсией в Музее Станка
Начало: По согласованию с гидом
«В рамках обзорной экскурсии по Туле вы сможете погрузиться в атмосферу минувших эпох и познакомиться с развитием города от его основания до нашего времени»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 10 чел.
Тула - от средневековья до современности с дегустацией русской кухни XIV-XV
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Тула: путешествие от средневековья до наших дней с дегустацией традиционных блюд
Приглашаем на уникальное путешествие по Туле, где история встречается с кулинарными традициями. Откройте для себя вкус средневековья
Начало: По согласованию с гидом
«Обзорная экскурсия по городским улочкам погрузит вас в атмосферу Тулы минувших эпох»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен
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    удачно, узнаешь факты и историю про Тулу разных времен и эпох. Была после 1,5 часов сна, и все равно слушала со вниманием и была довольна. Задали доп. вопрос в конце, получили исчерпывающий и точный ответ) Спасибо Анастасии и организаторам!

  • A
    Alla
    3 июня 2024
    Тула - первое знакомство
    Экскурсия просто замечательная! Благодаря Игорю получилось не только ознакомиться с городом и выдающимся жителями Тулы, но и погрузиться в атмосферу
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    оружейной, самоварной, пряничной и не только столицы России, посетить древние храмы, прогуляться по Тульскому Кремлю и туристическому кварталу. Порадовало абсолютно все - и обширные знания, и умение увлекательно и без занудства рассказать об основных вехах истории города, и внимательность экскурсовода - экскурсия началась от гостиницы, в которой мы остановились. В целом, 5 баллов из 10!

  • н
    наталья
    3 июня 2024
    Тула - город героев и мастеров
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, что было полной неожиданностью, потому что даже не могли представить, что промышленная Тула окажется таким
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    интересным для туристов городом! Спасибо экскурсоводу Елене за очень интересную экскурсию и ответы на все наши вопросы, даже не связанные с материалом экскурсии (пиво действительно оказалось прекрасным!;)) Благодаря Елене одной точкой на карте потрясающих путешествий стало больше!))) спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.
    Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Тула для всей семьи
    Спасибо большое Марии за проведенную экскурсию, все очень понравилось. Экскурсия прошла как встреча добрых друзей, свободно, непринуждённо. Было интересно слушать рассказ об истории города и её современных реалиях. Приедем ещё!!!! Влюбили в город!!!!
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Тула для всей семьи
    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую экскурсию на одном дыхании.
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    Интересные факты и лёгкая подача материала очень нас порадовали. Татьяна держала наше внимание до конца, экскурсия прошла на драйве и позитиве. Для детей квест стал хорошим завершением, ещё и победили и получили пряники в подарок. Спасибо! Однозначно рекомендуем гида!

    Экскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовуюЭкскурсия 31.05 "Тула для всей семьи" с гидом Татьяной. Образованная и доброжелательная Татьяна провела 2х часовую
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Тула - первое знакомство
    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания и настроения, понравилось и
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    взрослым и сыну 9 лет, интересные истории из жизни города и его жителей. Единственный момент, при планировании покупок сувениров и пряников во время прогулки учитывайте время работы магазинчиков на территории Кремля. На неделе в 19ч все закрываются, а некоторые и в 18ч. Мы этот момент не учли, во время экскурсии не пошли, а потом уже не успели. Это нас не расстроило, нашли другие места на улице Металлистов. Рекомендую самостоятельно посетить музей Оружия, а потом от улицы Металлистов планировать прогулку, там много кафе и ресторанчиков. Очень приятное место для отдыха: чисто, уютно, спокойно. Спасибо Игорю за знакомство с историей и современностью Тулы!

    Замечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожеланияЗамечательная и познавательная прогулка в очень комфортном формате и темпе. Игорь прекрасный рассказчик, учитывает все пожелания
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
    Была в Туле в новогодние праздники и, не смотря на мороз, решила пойти на данную экскурсию. И в каком же
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    я восторге! К содержанию, не помню имя нашего экскурсовода, но такие вовлеченные и интересные люди попадаются не всегда, хотелось слушать бесконечно. Экскурсию очень рекомендую!!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы
  2. Тула для всей семьи
  3. Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
  4. Хороша ты, Тульская земля
  5. Все грани Тулы за три часа
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Обзорные" можно забронировать 24 экскурсии от 550 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 2832 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Изучение достопримечательностей города Тулы нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Туле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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