93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по городу, где каждый путешественник найдет что-то себе по душе

Екатерина
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Екатерина – представитель гидов
Тула — одно из тех редчайших мест, в котором любой путешественник найдет что-то себе по душе: город славится не только своей военной историей (тульским кремлем XVI века и званием города-героя), но и вкуснейшими печатными пряниками, изумительными самоварами, хроматической гармоникой и, конечно, оружейным производством.

На экскурсии я раскрою смысл старинной поговорки «Тула — щит и арсенал России», удивлю историческим и культурным потенциалом Тульского региона.
3700 ₽
3330 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии93 отзыва
4.86
Тула — город героев и мастеров
Тула — город героев и мастеров

Что вас ожидает

На прогулке по старым улочкам Тулы я расскажу, как выглядел город в различные эпохи и открою главные страницы его истории. Вы узнаете:

  • о периоде позднего Средневековья;
  • о расцвете оружейного дела и о людях, которые своими руками ковали оружие для русской армии;
  • об истории тульской Кузнечной слободы 16 века, о роде богатейших российских предпринимателей Демидовых и знаменитых оружейниках 18-19 веков;
  • о последней крупной крепости России: почему она была построена, какие важные события пережила, каких врагов смогла остановить и почему на протяжении почти 2 веков ни разу не была взята противником;
  • о том, как и благодаря кому Тула получила звание города-героя.

Маршрут

Вы познакомитесь с ярчайшими достопримечательностями старинного города Тулы:

  • историческим центром, Тульским кремлем XVI века, Кремлевским сквером;
  • кафедральным собором;
  • церквями и улицами старого купеческого города XVIII-XIX столетий;
  • жилыми домами и производственными помещениями, связанными с замечательными туляками, торговцами, мастерами-* ремесленниками и рабочими;
  • памятниками Заречной Кузнечной слободы;
  • символами Тульской земли — оружием, самоварами, пряниками и тульской гармоникой;
  • мемориалами города-героя Тулы.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть пешеходной или автомобильной (на вашем транспорте)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Тула — город героев и мастеров
Тула — город героев и мастеров
Тула — город героев и мастеров
Тула — город героев и мастеров
Тула — город героев и мастеров
Тула — город героев и мастеров
Тула — город героев и мастеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Профессиональный гид-экскурсовод, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов (г.Москва). У меня многолетний опыт работы в сфере музейной педагогики. В команде со мной работают коллеги, увлеченные историей и культурой Тульского края, также готовые дарить нашим гостям частичку своей души. Проведение экскурсий в Туле и области с 2005 года — не просто работа, а желание рассказать о малой родине. Ведь «любовь к тому или иному городу обусловлена чувствами, которые в нем пришлось испытать, а не самим городом». До встречи в славной Туле!
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93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Очень понравилась экскурсия. Большое спасибо за развитие культуры экскурсий в городах.
2 марта 2020
Отличная экскурсия, рекомендую всем начать свое знакомство с Тулой именно с этой экскурсии.
29 февраля 2020
Спасибо за экскурсию Татьяне, все понравилось, интересно, моя общая рекомендация всем экскурсоводам, при показе исторических объектов, например, тульского кремля, иметь при себе журнал с старыми фотографиями до реконструкции или древние схемы, можно в один миг посмотреть объект на разных этапах его жизни! Экскурсию рекомендую!
24 февраля 2020
Спасибо Инне за профессионально проведённые два экскурсионных дня.
Мы увидели город совершенно с иной стороны. Очень душевно.
Благодарность Екатерине за организацию экскурсионного маршрута!
С уважением, Комиссаровы
23 февраля 2020
Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ Екатерине!!!!
Показала город со знанием исторического дела и жителя самого города.
Получили много новой интересной информации, как взрослые, так и дети
Всем рекомендую!!!!!
Удачи
26 января 2020
25 января посетили экскурсию с экскурсоводом Татьяной. Были семьёй с детьми - подростками. Отличное впечатление от экскурсии и у детей и у взрослых. Узнали много нового и интересного не только о Туле, но и вообще по истории. После экскурсии складывается совершенно особое отношение к городу, благодаря неформальному подходу к изложению материала. Спасибо Татьяне за прекрасную возможность познакомиться с Тулой.
15 января 2020
Отличная экскурсия! Очень содержательная и интересная. Замечатетельный экскурсовод, доброделательный и чуткий. Спасибо.
13 января 2020
Были на экскурсии 2 января с друзьями. Нашим гидом была Юлия. Отличная экскурсия! Было очень интересно! Юлия, спасибо Вам большое!
12 января 2020
В Туле впервые. Экскурсовод Юлия очень интересно рассказывала о своём родном городе.несмотря на не очень комфортную погоду для пеших прогулок, маршрут был построен очень удачно с возможностью небольших остановок в помещениях
10 января 2020
Большое спасибо Екатерине за интересную и содержательную экскурсию!
Ещё 83 отзыва

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