93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лев Толстой и Тула: связующие нити

Прогуляться по старинному городу и узнать больше о писателе через места его жизни и творчества

«Мой адрес всегда: Тула» — именно так часто заканчивал письма Л.Н. Толстой своим многочисленным друзьям и знакомым. Миллионы людей во всем мире знают и любят Ясную Поляну, родину писателя. Но нельзя забывать, что его творческая и общественная деятельность были связаны ещё и с самой Тулой. Я покажу вам здания в городе, не раз видавшие Толстого, и познакомлю с многогранной личностью великого человека.