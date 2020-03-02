93 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Большое путешествие в Ясную Поляну
Окунуться в мир Толстого и его произведений
Ясная Поляна — родовое имение Льва Толстого. Здесь он родился, прожил большую часть жизни, здесь он похоронен. Здесь был его любимый дом, гнездо его семьи и рода. На экскурсии вы узнаете, как события, окружение, природа Тульского края отражались на станицах произведений писателя. Познакомитесь с историей усадьбы, сложившейся в 18-19 веках, насладитесь красотой парка и зеркальной гладью Большого пруда, побываете на могиле писателя. А расположенная в 5 км от усадьбы железнодорожная станция Козлова Засека дополнит образ жизни начала XXвека.