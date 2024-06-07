А Андрей Гастрономическая экскурсия «Тула торговая» Спасибо большое Елене за экскурсию, рассказ и пряники!) Наши лучшие пожелания и рекомендации! Редко бывают настолько интересующиеся, болеющие своим делом люди. Было очень интересно! Спасибо большое еще раз!)

В Вера Гастрономическая экскурсия «Тула торговая» читать дальше пожелание на будущее - указывайте, пожалуйста, маршрут экскурсии (основные места), т. к. по названию экскурсии не определить (особенно приезжим) где она будет проходить, а посещаемые места в некоторых экскурсиях повторяются. на экскурсии все было интересно и понятно! калач (пробовала калач впервые) - свежий, вкусный, но большой (весь съесть нереально:). единственное

В Вера По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!

С Светлана Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы читать дальше удачно, узнаешь факты и историю про Тулу разных времен и эпох. Была после 1,5 часов сна, и все равно слушала со вниманием и была довольна. Задали доп. вопрос в конце, получили исчерпывающий и точный ответ) Спасибо Анастасии и организаторам! Были на экскурсии с Анастасией 1 июня- очень понравилось! Гид рассказывала очень живо и захватывающе, местами с юмором. Маршрут составлен

Д Дмитрий Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы Отличный экскурсовод. Интересная экскурсия. Добавить разве что можно было зайти внутрь храма на пару минут.

М Маргарита По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.

Е Елена Групповой мастер-класс по изготовлению тульского пряника Мастер класс проходил в очень уютной пекарне, за час мы успели сделать один пряник с нуля, второй уже готовый расписать глазурь и выпить чаю. Все это сопровождалось интересным рассказом Сони, ей большое спасибо! Время пролетело незаметно, очень понравилось!

О Ольга Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы читать дальше я восторге! К содержанию, не помню имя нашего экскурсовода, но такие вовлеченные и интересные люди попадаются не всегда, хотелось слушать бесконечно. Экскурсию очень рекомендую!! Была в Туле в новогодние праздники и, не смотря на мороз, решила пойти на данную экскурсию. И в каком же

В Виктория Сборная пешеходная экскурсия по историческому центру Тулы Гид Анастасия очень интересно рассказывала, с подробностями о городе, жителях. Мы начали своё путешествие с этой обзорной экскурсии и не зря, сразу настроились после неё на прекрасное путешествие. Экскурсия создала нам шикарное настроение, спасибо! Очень советуем!