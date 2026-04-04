Наталья проводит ещё 5 экскурсий

Посетите уникальную экскурсию «Тула - первое знакомство», где вас ждет погружение в атмосферу старинного города.



Вы сможете прогуляться по кремлю, увидеть колоритные площади и дома, а также узнать интересные факты о центре города и его знаменитых жителях.



Откройте для себя сохранившиеся особняки 18-19 веков, услышите местные легенды и насладитесь посещением знаковых тульских храмов. Экскурсия пешеходная и не требует дополнительных расходов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Тула - первое знакомство» - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по историческим улицам и площадям города.

Сейчас август — это идеальное время.