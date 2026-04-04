Наталья проводит ещё 5 экскурсий

📸 Сделаете фото на фоне памятников Левше и Петру I
🏛 Посетите знаковые тульские храмы
🕰 Узнаете о насыщенной истории города
🍪 Сфотографируете самый большой тульский пряник
🗺 Прогуляетесь по живописной Казанской набережной
🏡 Отыщете сохранившиеся особняки 18-19 веков
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии «Тула - первое знакомство» - с мая по сентябрь. В это время можно максимально насладиться прогулками по историческим улицам и площадям города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Тульский кремль
Памятник Левше
Памятник Петру I
Казанская набережная
Центральная площадь
Свято-Успенский Кафедральный собор
Благовещенская церковь
Некрополь Демидовых
Николо-Зарецкий храм
Описание экскурсии
Знакомство с историческим центром
Вы исследуете Тульский кремль, несколько веков защищавший южные рубежи страны. Рассмотрите памятники Левше и Петру I, погуляете по живописной Казанской набережной и оцените центральную площадь города. А также осмотрите Свято-Успенский Кафедральный собор, Благовещенскую церковь и некрополь древнего рода Демидовых в Николо-Зарецком храме.
Прошлое и настоящее города
Тула славится многовековой насыщенной историей. Вы узнаете, как и когда появился город, кто в нем жил и какие события происходили здесь на протяжении столетий. Услышите о расцвете оружейного дела и о людях, своими руками ковавших оружие для русской армии. Раскроете, благодаря кому Тула получила звание «города-героя», и сфотографируете самый большой местный пряник.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5875 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 307 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Пётр
Дата посещения: 4 апр 2026
Первое знакомство с Тулой нам устроил Игорь.Мы в восторге от его невероятной экскурсии!Игорь настоящий профессионал!Полюбили Тулу и,обязательно, вернёмся вновь!
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С
Сергей
Экскурсию вёл Игорь. Хороший рассказчик, очень хорошо знакомый с материалом. Рекомендую
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M
Mariya
Экскурсию для нас проводил гид Игорь. Время пролетело незаметно, несмотря на не очень комфортную погоду (30.06.2026). Очень понравилась подача информации, логика передвижений, тонкий юмор, безусловно глубочайшие знания истории и в целом настроение Игоря. Спасибо большое! Тула забралась в самое сердечко 💖
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Екатерина
Огромное спасибо Ларисе за увлекательное погружение в историю Тулы. Информация преподносилась легко, с юмором и современным сленгом!
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Л
Лидия
у нас была экскурсовод Лариса: великолепный экскурсовод. не смотря на дождь, она не стремилась сократить рассказ. Чувствуется, что Лариса не просто знает, но и любит свой город. С таким воодушевлением, эмоциями, передаваемыми интонацией, Лариса нам ведала историю Тулы. Было рассказано много интересного, что не пишется в интернете. Время пролетело незаметно. Рекомендую однозначно
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Николай
Гид Игорь был великолепен, и детям и взрослым очень понравилось. Коренной Тульчанин, рассказывал очень интересно и древнейшую историю, и историю своей юности.