Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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Тула — первое знакомство

История и главные достопримечательности города на насыщенной обзорной экскурсии

Наталья
Наталья – представитель из Тулы
Вы посетите кремль, погуляете по старинным улицам и увидите колоритные площади, дома и дворики.

Раскроете, с какими важными событиями связан центр города и какие известные люди в нем бывали.

Кроме того, отыщете сохранившиеся особняки 18-19 веков, услышите местные легенды и посетите знаковые тульские храмы.
Задать вопросОбычно отвечает за 13 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 600 ₽ за экскурсию

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Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство

Что вас ожидает

Знакомство с историческим центром
Вы исследуете Тульский кремль, несколько веков защищавший южные рубежи страны. Рассмотрите памятники Левше и Петру I, погуляете по живописной Казанской набережной и оцените центральную площадь города. А также осмотрите Свято-Успенский Кафедральный собор, Благовещенскую церковь ⛪ и некрополь древнего рода Демидовых в Николо-Зарецком храме.

Прошлое и настоящее города
Тула славится многовековой насыщенной историей 📖. Вы узнаете, как и когда появился город 🏙️, кто в нем жил и какие события происходили здесь на протяжении столетий. Услышите о расцвете оружейного дела и о людях, своими руками ковавших оружие для русской армии. Раскроете, благодаря кому Тула получила звание «города-героя», и сфотографируете самый большой местный пряник.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство
Тула — первое знакомство

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Наталья, и я представляю команду гидов, любящих Тулу и знающих о ней самые интересные факты. Ждем вас в гости!
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Наталья проводит ещё 5 экскурсий

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