Наталья проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Знакомство с историческим центром

Вы исследуете Тульский кремль, несколько веков защищавший южные рубежи страны. Рассмотрите памятники Левше и Петру I, погуляете по живописной Казанской набережной и оцените центральную площадь города. А также осмотрите Свято-Успенский Кафедральный собор, Благовещенскую церковь ⛪ и некрополь древнего рода Демидовых в Николо-Зарецком храме.

Прошлое и настоящее города

Тула славится многовековой насыщенной историей 📖. Вы узнаете, как и когда появился город 🏙️, кто в нем жил и какие события происходили здесь на протяжении столетий. Услышите о расцвете оружейного дела и о людях, своими руками ковавших оружие для русской армии. Раскроете, благодаря кому Тула получила звание «города-героя», и сфотографируете самый большой местный пряник.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.