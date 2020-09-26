2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Слава тульских мастеров

Начнем с зарождения города, когда в середине 12 века у слияния рек Тулицы и Упы поселились племена вятичей. Вы узнаете, как те гордые, смелые, трудолюбивые и смекалистые люди прославились мастерством изготовления оружия. Как передавали его из поколения в поколение, оттачивая искусство. И как поразили московского царя Василия III, повелевшего в конце 16 века поселить лучших оружейников в отдельной Кузнецкой слободе. Послушаете гимн города и поймете, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье. При желании, посетите Музей оружия «Шлем» и увидите старинный Оружейный завод. А также сможете сделать фотографии 📸 у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

О династии Демидовых

Отдельно поговорим о происхождении знаменитого рода богатейших российских предпринимателей. Я расскажу, как простой оружейный кузнец получил дворянство из рук самого Петра Великого и как положил начало династии именитых заводчиков и землевладельцев. Также я покажу некрополь Демидовых и памятник основателю рода.

Дух тульской старины

Не обойдем вниманием купеческие улочки — вы увидите сохранившиеся дома 19 века, заглянете в усадьбу Сальниковых — ныне современный квартал с кафе, Музеем игрушки и тульским Цветным бульваром. Прогуляетесь 👣 по Казанской набережной и познакомитесь с историей 📖 памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей. А также осмотрите старейший православный храм Тулы — Благовещенский собор 17 века.

Кроме того, вы узнаете, как Тула обзавелась Буквальным конем и где разместили почти настоящую грибную полянку. Оцените впервые осуществленный в России проект — онлайн-портал в Москву. А завершится экскурсия ⛳ у колеса обозрения, с которого вы сможете оценить городские панорамы с высоты птичьего полета.

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