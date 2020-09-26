2 отзыва оставили туристы

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О Туле — с интересом и любовью!

Взглянуть на городские символы в исторической перспективе и пройти по знаковым местам Тулы

5
2 отзыва
Ольга
Ольга – представитель из Тулы
Вы узнаете, как зарождалась слава города мастеров-оружейников и поймете, как много в Туле связано с кузнечным наследием.

Услышите о заре знаменитой династии российских предпринимателей — Демидовых.

А также познакомитесь с кварталами старинной купеческой застройки, выясните, в чем особенность Тульского кремля, и откроете современные проекты города.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 4 100 ₽ за экскурсию

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О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Слава тульских мастеров
Начнем с зарождения города, когда в середине 12 века у слияния рек Тулицы и Упы поселились племена вятичей. Вы узнаете, как те гордые, смелые, трудолюбивые и смекалистые люди прославились мастерством изготовления оружия. Как передавали его из поколения в поколение, оттачивая искусство. И как поразили московского царя Василия III, повелевшего в конце 16 века поселить лучших оружейников в отдельной Кузнецкой слободе. Послушаете гимн города и поймете, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье. При желании, посетите Музей оружия «Шлем» и увидите старинный Оружейный завод. А также сможете сделать фотографии 📸 у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

О династии Демидовых
Отдельно поговорим о происхождении знаменитого рода богатейших российских предпринимателей. Я расскажу, как простой оружейный кузнец получил дворянство из рук самого Петра Великого и как положил начало династии именитых заводчиков и землевладельцев. Также я покажу некрополь Демидовых и памятник основателю рода.

Дух тульской старины
Не обойдем вниманием купеческие улочки — вы увидите сохранившиеся дома 19 века, заглянете в усадьбу Сальниковых — ныне современный квартал с кафе, Музеем игрушки и тульским Цветным бульваром. Прогуляетесь 👣 по Казанской набережной и познакомитесь с историей 📖 памятника 16 века — Тульского кремля: выясните, чем он похож на итальянские дворцовые ансамбли и что отличает его от большинства русских средневековых крепостей. А также осмотрите старейший православный храм Тулы — Благовещенский собор 17 века.

Кроме того, вы узнаете, как Тула обзавелась Буквальным конем и где разместили почти настоящую грибную полянку. Оцените впервые осуществленный в России проект — онлайн-портал в Москву. А завершится экскурсия ⛳ у колеса обозрения, с которого вы сможете оценить городские панорамы с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в музеи 🖼 оплачиваются дополнительно: Музей оружия — 450 руб. /взрослого, пенсионеры и студенты — 300 руб., школьники бесплатно, экскурсия в музее — 1250/группу до 5 человек; Кремль — 80 руб. /взрослого, 60 руб. /школьника; колесо обозрения — 250 руб. /человека
  • Позаботьтесь о комфортной обуви и одежде для прогулки
Начало и место завершения
🚩 на ул. Менделеевская
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!
О Туле — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я аккредитованный экскурсовод Тульского кремля. Также организую экскурсии по Туле и Ясной поляне. Работаю с удовольствием, многие путешественники стали моими друзьями. Экскурсии провожу вместе с командой гидов-единомышленников. С нетерпением ждем встреч!
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2 отзыва оставили туристы

26 сентября 2020
Мы с мужем были в Туле впервые и проездом. Поэтому обзорная экскурсия Трипстера «О Туле – с интересом и любовью» оказалась хорошим способом получить впечатление об этом многоликом городе и попробовать почувствовать его настроения и ритмы. Гид Светлана отлично справилась со своей задачей, в легкой и непринужденной форме погрузила нас в исторический контекст и современность своего родного города. Особый колорит нашей экскурсии добавил тот факт, что она проходила в День тульского оружейника. Экскурсия оставила благоприятное впечатление и захотелось вернуться в это гостеприимный город.
21 сентября 2020
Отличная экскурсия от профессионала своего дела. Рекомендую

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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