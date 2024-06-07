В Вера По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!

М Маргарита По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.

А Александр Автобусная экскурсия на Куликово поле Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.

А Анастасия Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу Прогулялись по центру города, послушали интересный рассказ гида. Все понравилось) рекомендую!

Д Денис «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу Хорошая обзорная экскурсия

Н Наталья Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия Рекомендую

А Алла Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия читать дальше не побежал при пребывании в один день, представление о городе дополнили. Время распределено и послушать не утомиться, и по сторонам оглядеться, и пофотографировать. Рады, что поехали. Спасибо. Были с сыном 12 лет. Режим не утомителен, все комфортно, остановки и информация - интересно. Объехали места, куда сам бы

Д Денис Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу Отличная экскурсия

Ф Фарида Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России» Понравилась экскурсовод Мария. Так получилось, что мы с мужем посетили сразу две экскурсии:1-ая пешеходная по Тульскому Кремлю, а 2-ая-автобусная по Туле. Обе экскурсии понравились. Мария всё подробно рассказала и показала. Остались очень довольны экскурсиями.