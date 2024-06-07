Экскурсии на автобусе в Туле

Найдено 7 экскурсий в категории «На автобусе» в Туле, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
93 отзыва
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000 за человека
Из Тулы - на Куликово поле
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
34 отзыва
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500 за всё до 18 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
580 отзывов
Всем Тула хороша: путешествие по историческим местам города
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Туле, чтобы увидеть её красоты и узнать уникальные истории
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 550 за человека
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Автобусная обзорная экскурсия «Тула - мастерская России»
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
Автобусная экскурсия по Туле: от исторического центра до Ликерка-лофт
Погрузитесь в атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности на комфортабельном автобусе
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000 за человека
Автобусная экскурсия на Куликово поле
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
2 отзыва
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Тульский Калейдоскоп: автобусная экскурсия
  2. Из Тулы - на Куликово поле
  3. По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
  4. Всем Тула хороша: обзорная экскурсия по городу
  5. «У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "На автобусе" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 550 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 767 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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