1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Туле: от самоваров до Льва Толстого
Тула - город мастеров и ремесленников. Присоединяйтесь к автобусной экскурсии и узнайте историю самоваров и пряников
Начало: У музея Самоваров
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Из Тулы - на Куликово поле: индивидуальная экскурсия
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Тульскому краю, узнайте о Куликовской битве и насладитесь чаепитием в музее Купеческого быта
Начало: Менделевская, д. 8
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 18 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Групповая
2 часа
Всем Тула хороша: путешествие по историческим местам города
Присоединяйтесь к нам в путешествие по Туле, чтобы увидеть её красоты и узнать уникальные истории
Расписание: По субботам, воскресеньям и праздникам
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 550₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
«У нас в Туле»: автобусная экскурсия по городу
Начало: Ул. Демонстрации, д. 1А/1
Расписание: По субботам в 12.00 и 15:00 По воскресеньям в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Автобусная экскурсия по Туле: от исторического центра до Ликерка-лофт
Погрузитесь в атмосферу Тулы, открывая её исторические и современные достопримечательности на комфортабельном автобусе
Начало: Ул. Менделеевская, д. 8
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 16:00
15 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Автобусная экскурсия на Куликово поле
Начало: Тула, ул. Демонстрации, 1А/1
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ААлександр29 мая 2024Всё хорошо организовано, но не надо ехать в Себово. Мне эта матронушка по-барабану, лучше бы я провёл время в музее Куликова поля. А то там галопом пришлось бежать. Мы ехали на Куликово поле, а не за святой водой.
- ААнастасия26 мая 2024Прогулялись по центру города, послушали интересный рассказ гида. Все понравилось) рекомендую!
- ДДенис20 мая 2024Хорошая обзорная экскурсия
- ННаталья19 мая 2024Рекомендую
- ААлла19 мая 2024Были с сыном 12 лет. Режим не утомителен, все комфортно, остановки и информация - интересно. Объехали места, куда сам бы
- ДДенис19 мая 2024Отличная экскурсия
- ФФарида19 мая 2024Понравилась экскурсовод Мария. Так получилось, что мы с мужем посетили сразу две экскурсии:1-ая пешеходная по Тульскому Кремлю, а 2-ая-автобусная по Туле. Обе экскурсии понравились. Мария всё подробно рассказала и показала. Остались очень довольны экскурсиями.
- ММария19 мая 2024Отличная обзорная экскурсия. Как раз для того, чтобы осмотреться и наметить план дальнейшего времяпрепровождения в городе.
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «На автобусе»
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