Описание квеста Кто самый могущественный мастер в Туле?! Можно ли сделать из города оружейную империю? Да! Но для этого надо найти нужного человека! Среди местных ходит слух, что в Тулу приехал человек из правительства Русского царства. Талантливейший мастер Никита Демидов решает воспользоваться случаем и найти это высокопостательсвенное лицо, чтобы получить от него разрешение на строительство собственного завода оружий. Но кто это - неизвестно никому. Почти никому… Вам предстоит помочь Никите найти нужного человека, а для этого придется разгадать загадки о традициях и героях своего города! Исторические личности подскажут! Перед вами исторический центр оружейной столицы России. Вам предстоит пройтись по старинным местам Тулы, где ещё сохранён дух царских времён: кремль, Казанская набережная, улица Металлистов. Квест подойдёт всем, кто любит историю, легенды и сказки. Сюжет квеста основан на исторических фактах, также присутствует художественный вымысел. Подойдет семьям с детьми, подросткам и молодым людям. Оплатите квест сейчас. Начать игру сможете в любое удобное для вас время!

