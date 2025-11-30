Описание квестаКто самый могущественный мастер в Туле?! Можно ли сделать из города оружейную империю? Да! Но для этого надо найти нужного человека! Среди местных ходит слух, что в Тулу приехал человек из правительства Русского царства. Талантливейший мастер Никита Демидов решает воспользоваться случаем и найти это высокопостательсвенное лицо, чтобы получить от него разрешение на строительство собственного завода оружий. Но кто это - неизвестно никому. Почти никому… Вам предстоит помочь Никите найти нужного человека, а для этого придется разгадать загадки о традициях и героях своего города! Исторические личности подскажут! Перед вами исторический центр оружейной столицы России. Вам предстоит пройтись по старинным местам Тулы, где ещё сохранён дух царских времён: кремль, Казанская набережная, улица Металлистов. Квест подойдёт всем, кто любит историю, легенды и сказки. Сюжет квеста основан на исторических фактах, также присутствует художественный вымысел. Подойдет семьям с детьми, подросткам и молодым людям. Оплатите квест сейчас. Начать игру сможете в любое удобное для вас время!
В любое свободное время
Ответы на вопросы
Что включено
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Место начала и завершения?
Менделеевская улица, 8А
Когда и сколько длится?
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
