Александра проводит ещё 6 экскурсий

Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Оружейное дело - третий символ Тулы наравне с пряниками и самоварами, без которого невозможно представить город.
На нашей авторской прогулке вы в этом убедитесь: пройдем от Кузнецкой слободы до металлургических заводов, поговорим о зарождении кузнечного ремесла в древнем городе, откроем историю оружейников Демидовых и рецепт успеха тульских мастеров
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время прогулка по историческим районам Тулы будет особенно приятной и комфортной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кузнецкая слобода
Музей Оружия
Тульский машиностроительный завод
Деревянный храм
Описание экскурсии
Предания Кузнецкой слободы
Первая часть нашей прогулки пройдет по улочкам и переулкам одного из старейших тульских районов — Кузнецкой слободы. Мы рассмотрим уникальные деревянные постройки и расшифруем названия улиц, поговорим о зарождении в Туле оружейного ремесла и заказах русских воевод. У легендарного музея Оружия (только внешний осмотр) вы встретите охраняющих его «Стальных стражей», а еще узнаете, как оценить стоимость реактивной системы залпового огня «Смерч» в пряниках. Поговорим и о главной оружейной династии Тулы: вы заглянете в храм, построенный на средства старшего сына Никиты Демидова и узнаете, как род Демидовых стал одной из богатейших семей Российской империи.
Оружейная слава Тулы
Из Кузнецкой слободы мы переместимся к тульским оружейным заводам и разберемся в истории промышленной визитной карточки города. Вы узнаете, почему именно Тулу Петр I выбрал для постройки Первого Оружейного завода, увидите бронзовые скульптуры у «проходных» Тульского машиностроительного завода. А после посетите деревянный храм, возведенный без единого гвоздя.
Организационные детали
Авторскую экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды
Обратите внимание: экскурсия не предполагает посещение Музея оружия. Вы сможете посетить музей самостоятельно после экскурсии.
Протяжённость пешеходного маршрута — примерно 2 километра, дополнительных расходов не предполагается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Демидову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Туле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 29389 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После читать дальшеуменьшить
окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Затем решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
28
4
1
3
–
2
–
1
–
Наталья
Были на экскурсии 09.04.26 вдвоём с сыном 12 лет. Экскурсия очень интересная, во многом благодаря прекрасному экскурсоводу Гале, которая просто кладезь информации. Очень ценю профессиональный подход в любом деле, очень читать дальшеуменьшить
впечатлило глубокое знания истории, культуры, искусства, полное погружение, при этом лёгкость изложения, приятное общение. Погода была "не лётная", но оно того стоило. Отдельное спасибо за посещение храма, без Гали мы точно бы туда не зашли. И ещё спасибо Гале, что накануне сориентировала нас по основным экскурсионным, прогулочным и гастрономическим локациям Тулы 🌺
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Все прошло отлично, большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
S
Svetlana
спасибо большое гиду Александру за прекрасную экскурсию. Потрясающий рассказчик с энциклопедическими знаниями и прекрасным чувством юмора)
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Большое спасибо нашему экскурсоводу Александру за интересную и познавательную прогулку по ремесленной Туле! Экскурсию прошла "на одном дыхании"!!! Александр - знаток своего дела, и человек влюбленный в свой город! 😁
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Очень интересная экскурсия! Проводила Татьяна - мастер своего дела и большой энтузиаст города! Много интересных фактов, подробно рассказала о зданиях и достопримечательностях. хотите за 1.5 часа понять историю Тулы - вам сюда!
Вам был полезен этот отзыв?
Анна
Большое спасибо за экскурсию. Все понравилось. Спасибо, за то, что в последний момент нашли экскурсовода. 👍👍 все прошло отлично
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Тулы
Похожие экскурсии на «Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников»