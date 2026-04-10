Александра проводит ещё 6 экскурсий

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время прогулка по историческим районам Тулы будет особенно приятной и комфортной.

Оружейное дело - третий символ Тулы наравне с пряниками и самоварами, без которого невозможно представить город. На нашей авторской прогулке вы в этом убедитесь: пройдем от Кузнецкой слободы до металлургических заводов, поговорим о зарождении кузнечного ремесла в древнем городе, откроем историю оружейников Демидовых и рецепт успеха тульских мастеров

Описание экскурсии

Предания Кузнецкой слободы

Первая часть нашей прогулки пройдет по улочкам и переулкам одного из старейших тульских районов — Кузнецкой слободы. Мы рассмотрим уникальные деревянные постройки и расшифруем названия улиц, поговорим о зарождении в Туле оружейного ремесла и заказах русских воевод. У легендарного музея Оружия (только внешний осмотр) вы встретите охраняющих его «Стальных стражей», а еще узнаете, как оценить стоимость реактивной системы залпового огня «Смерч» в пряниках. Поговорим и о главной оружейной династии Тулы: вы заглянете в храм, построенный на средства старшего сына Никиты Демидова и узнаете, как род Демидовых стал одной из богатейших семей Российской империи.

Оружейная слава Тулы

Из Кузнецкой слободы мы переместимся к тульским оружейным заводам и разберемся в истории промышленной визитной карточки города. Вы узнаете, почему именно Тулу Петр I выбрал для постройки Первого Оружейного завода, увидите бронзовые скульптуры у «проходных» Тульского машиностроительного завода. А после посетите деревянный храм, возведенный без единого гвоздя.

Организационные детали