Александра проводит ещё 6 экскурсий

Предания Кузнецкой слободы Первая часть нашей прогулки пройдет по улочкам и переулкам одного из старейших тульских районов — Кузнецкой слободы. Мы рассмотрим уникальные деревянные постройки и расшифруем названия улиц, поговорим о зарождении в Туле оружейного ремесла и заказах русских воевод. У легендарного музея Оружия вы встретите охраняющих его «Стальных стражей», а еще узнаете, как оценить стоимость реактивной системы залпового огня «Смерч» в пряниках. Поговорим и о главной оружейной династии Тулы: вы заглянете в храм, построенный на средства старшего сына Никиты Демидова и узнаете, как род Демидовых стал одной из богатейших семей Российской империи.
Оружейная слава Тулы Из Кузнецкой слободы мы переместимся к тульским оружейным заводам и разберемся в истории 📖 промышленной визитной карточки города. Вы узнаете, почему именно Тулу Петр I выбрал для постройки Первого Оружейного завода, увидите бронзовые скульптуры у «проходных» Тульского машиностроительного завода. А после посетите деревянный храм, возведенный без единого гвоздя.
Организационные детали
Авторскую экскурсию ⛳ для вас проведет один гидов нашей команды
Протяжённость пешеходного маршрута — примерно 2 километра, дополнительных расходов не предполагается
Начало и место завершения
🚩 у памятника Демидову
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!