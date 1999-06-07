Александра проводит ещё 6 экскурсий

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Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников

Открыть секрет оружейной славы города и почувствовать тульский колорит на улочках Кузнецкой слободы

Александра
Александра – представитель из Тулы
Оружейное дело — третий символ Тулы наравне с пряниками и самоварами, без которого невозможно представить город 🏙️.

На нашей авторской прогулке 👣 вы в этом убедитесь: мы пройдем от Кузнецкой слободы до металлургических заводов, поговорим о зарождении кузнечного ремесла в древнем городе, откроем историю 📖 оружейников Демидовых и рецепт успеха тульских мастеров.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников

Что вас ожидает

Предания Кузнецкой слободы
Первая часть нашей прогулки пройдет по улочкам и переулкам одного из старейших тульских районов — Кузнецкой слободы. Мы рассмотрим уникальные деревянные постройки и расшифруем названия улиц, поговорим о зарождении в Туле оружейного ремесла и заказах русских воевод. У легендарного музея Оружия вы встретите охраняющих его «Стальных стражей», а еще узнаете, как оценить стоимость реактивной системы залпового огня «Смерч» в пряниках. Поговорим и о главной оружейной династии Тулы: вы заглянете в храм, построенный на средства старшего сына Никиты Демидова и узнаете, как род Демидовых стал одной из богатейших семей Российской империи.

Оружейная слава Тулы
Из Кузнецкой слободы мы переместимся к тульским оружейным заводам и разберемся в истории 📖 промышленной визитной карточки города. Вы узнаете, почему именно Тулу Петр I выбрал для постройки Первого Оружейного завода, увидите бронзовые скульптуры у «проходных» Тульского машиностроительного завода. А после посетите деревянный храм, возведенный без единого гвоздя.

Организационные детали

  • Авторскую экскурсию ⛳ для вас проведет один гидов нашей команды
  • Протяжённость пешеходного маршрута — примерно 2 километра, дополнительных расходов не предполагается
Начало и место завершения
🚩 у памятника Демидову
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александра
Александра
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Александра и на Трипстере я представляю команду гидов-единомышленников. Съездив в 10 лет в первое путешествие в Испанию, я решила, что хочу быть гидом. После окончания Академии Туризма работала гидом-переводчиком в туристической компании. Два года назад решила отправиться в самостоятельное плавание и проводить экскурсии в частном формате. Каждый день у меня рождаются новые идеи интересных маршрутов по Туле и области, которые я с удовольствием реализую, даря путешественникам море позитива и энергии. С нетерпением жду вашего приезда и надеюсь, что смогу влюбить вас в прекрасный город!
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Александра проводит ещё 6 экскурсий

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