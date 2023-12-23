Вы получите общее представление о прошлом Тулы и увидите её знаковые памятники. Узнаете, как из города-крепости она превратилась в город мастеров и оружейников. Услышите о знаменитых династиях, пройдёте по следам Льва Толстого и вдохновитесь на самостоятельную прогулку по музейному кварталу или возрождённой набережной. Будет три остановки с выходом и пешая экскурсия вокруг кремля.

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Описание

Что вас ожидает

Военные страницы истории. Вы проедете по проспекту Ленина до площади Победы, где проходил передний край обороны осенью 1941 года. Возле мемориала гид расскажет, какой ценой отстояли город и за что Туле присвоили высокое звание «Город-герой».

По следам Толстого и не только. Путешествие во времени превратит проспект Ленина в улицу Киевскую. Вы услышите, где находилась Киевская застава, где дворяне обсуждали отмену крепостного права и чем знаменит театр им. М. Горького. А также узнаете, какие дома посещал Лев Толстой и увидите тот самый, в котором он встретил прообраз Анны Карениной.

Кузнецкая или Оружейная слободы. Далее вы отправитесь в Заречье, в районы, где с 16 века зарождалось и развивалось производство тульского оружия.

Рассмотрите памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и промышленнику Никите Демидову. Вам покажут храм Сергия Радонежского, оригинальный памятник тёще и главные заводы, которыми гордится город.

Гид расскажет о нравах Кузнецкой слободы, знаменитых тульских династиях оружейников, пряничников и самоварщиков. Объяснит, кто такие «казюки». А возле скульптуры «Тульское чаепитие» вы сможете сфотографироваться на фоне главных местных символов.

Тульский кремль. Вы прогуляетесь вдоль стен и башен, увидите Успенский собор с колокольней. И узнаете, как город-крепость, защищавший южные рубежи государства в 16-17 веках, превратился в город мастеров и оружейников.

Также в программе новая набережная, Кремлёвский сад, Крестовоздвиженская площадь. И отдельный рассказ будет о старейшей купеческой улице Пятницкой (ныне Металлистов), где сейчас находится музейный квартал.

Организационные детали