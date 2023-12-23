Познакомиться с главными местами города мастеров и оружейной столицы России
Услышите о знаменитых династиях, пройдёте по следам Льва Толстого и вдохновитесь на самостоятельную прогулку по музейному кварталу или возрождённой набережной. Будет три остановки с выходом и пешая экскурсия вокруг кремля.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
|Дети до 12 лет
|600 ₽
Описание
Что вас ожидает
Военные страницы истории. Вы проедете по проспекту Ленина до площади Победы, где проходил передний край обороны осенью 1941 года. Возле мемориала гид расскажет, какой ценой отстояли город и за что Туле присвоили высокое звание «Город-герой».
По следам Толстого и не только. Путешествие во времени превратит проспект Ленина в улицу Киевскую. Вы услышите, где находилась Киевская застава, где дворяне обсуждали отмену крепостного права и чем знаменит театр им. М. Горького. А также узнаете, какие дома посещал Лев Толстой и увидите тот самый, в котором он встретил прообраз Анны Карениной.
Кузнецкая или Оружейная слободы. Далее вы отправитесь в Заречье, в районы, где с 16 века зарождалось и развивалось производство тульского оружия.
Рассмотрите памятники Левше, подковавшему блоху, Петру I, основавшему Тульский оружейный завод, и промышленнику Никите Демидову. Вам покажут храм Сергия Радонежского, оригинальный памятник тёще и главные заводы, которыми гордится город.
Гид расскажет о нравах Кузнецкой слободы, знаменитых тульских династиях оружейников, пряничников и самоварщиков. Объяснит, кто такие «казюки». А возле скульптуры «Тульское чаепитие» вы сможете сфотографироваться на фоне главных местных символов.
Тульский кремль. Вы прогуляетесь вдоль стен и башен, увидите Успенский собор с колокольней. И узнаете, как город-крепость, защищавший южные рубежи государства в 16-17 веках, превратился в город мастеров и оружейников.
Также в программе новая набережная, Кремлёвский сад, Крестовоздвиженская площадь. И отдельный рассказ будет о старейшей купеческой улице Пятницкой (ныне Металлистов), где сейчас находится музейный квартал.
Организационные детали
- Экскурсия автобусно-пешеходная, с прогулкой по историческому центру
- Даже при небольшой группе поездка пройдёт на комфортабельном автобусе Mercedes на 18 мест
- Дополнительных расходов не предвидится
- Порядок показа объектов может меняться по ситуации
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Советской улице
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.