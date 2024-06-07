В Вера По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!

Н Наталья Все грани Тулы за три часа Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️

Г Галина Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!

А Анастасия Дружеская фотопрогулка по центру Тулы Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤

М Маргарита По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.

М Марина Дружеская фотопрогулка по центру Тулы Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻 Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️

А Анастасия Дружеская фотопрогулка по центру Тулы Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник. Фотографии получили быстро. Остались самые теплые воспоминания, обязательно вернемся на фотопрогулку!!! Творческих успехов Ирина!!!

С Светлана Все грани Тулы за три часа читать дальше своего дела, но и очень искренний позитивный человек, влюблённый в свой город! Экскурсия была построена грамотно, с учетом всех наших пожеланий. Несмотря на длительность в 3 часа, благодаря прекрасной подаче материала, экскурсия прошла легко. СПАСИБО! От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна - не только настоящий профессионал

Т Татьяна Все грани Тулы за три часа Отличная экскурсия. Несмотря на серенькую погоду получили большое удовольствие от прогулки с экскурсоводом. Действительно узнали о разных гранях Тулы, гид Мария очень интересно рассказывает.