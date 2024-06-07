Военные экскурсии в Туле

Найдено 4 экскурсии в категории «Военные» в Туле, цены от 1 100 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все грани Тулы за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
Мини-группа
2.5 часа
21 отзыв
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100 за человека
Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей
Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Начало: У скульптуры «Тульский пряник»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
70005 600 за всё до 4 чел.
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
11 отзывов
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    7 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
    Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
    Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
  • М
    Маргарита
    2 июня 2024
    По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
    Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
    Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻 Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️
    Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
    Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник. Фотографии получили быстро. Остались самые теплые воспоминания, обязательно вернемся на фотопрогулку!!! Творческих успехов Ирина!!!
    Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседникЗамечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседникЗамечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Все грани Тулы за три часа
    От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна - не только настоящий профессионал
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    своего дела, но и очень искренний позитивный человек, влюблённый в свой город! Экскурсия была построена грамотно, с учетом всех наших пожеланий. Несмотря на длительность в 3 часа, благодаря прекрасной подаче материала, экскурсия прошла легко. СПАСИБО!

    От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна -
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Все грани Тулы за три часа
    Отличная экскурсия. Несмотря на серенькую погоду получили большое удовольствие от прогулки с экскурсоводом. Действительно узнали о разных гранях Тулы, гид Мария очень интересно рассказывает.
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
    Добрый день! 20 мая 2024 были с подругами,в составе 5 человек,на экскурсии «Ремесленная Тула». Хотим поблагодарить экскурсовода Николая,профессионала своего дела,который
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    провёл замечательную и интересную экскурсию,погрузив нас в историческую и ремесленную Тулу. Нам все очень понравилось. Спасибо Вам,Николай,мы получили колоссальное удовольствие!!! Будем рекомендовать Вас,своим близким и друзьям. Всех Вам благ!

Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Военные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Туле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Все грани Тулы за три часа
  2. По Туле - на автобусе и пешком: групповая обзорная экскурсия
  3. Дружеская фотопрогулка по центру Тулы
  4. Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Какие места ещё посмотреть в Туле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Тульский Кремль
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Успенский Собор
  5. Кремль
  6. Памятник тульскому прянику
  7. Музей Оружия
  8. Богоявленский собор
  9. Храм Сергия Радонежского
  10. Станция «Козлова Засека»
Сколько стоит экскурсия по Туле в июне 2024
Сейчас в Туле в категории "Военные" можно забронировать 4 экскурсии от 1 100 до 5 600 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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