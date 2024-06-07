1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Путешествие по Туле: от кузнечного дела до колеса обозрения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Тулы, открыв историю мастерства, военные традиции и городские легенды
Начало: У музея Оружия
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2.5 часа
По Туле - на автобусе и пешком: глубокое погружение в историю
Познайте Тулу с новой стороны: от города-крепости до мастеров и оружейников. Три остановки и пешая прогулка вокруг кремля
Начало: Ул. Советская, внутри туристского центра, рядом с ...
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 100₽ за человека
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в Туле: яркие снимки на фоне достопримечательностей
Прогулка по Туле с профессиональным фотографом: живые снимки на фоне исторических и современных мест. Идеально для семей и друзей
Начало: У скульптуры «Тульский пряник»
Завтра в 12:00
16 июня в 12:00
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Ремесленная Тула: от кузнецов до оружейников
Погрузитесь в историю Тулы, прогуливаясь по Кузнецкой слободе и оружейным заводам. Узнайте о ремеслах и знаменитых тульских мастерах
Начало: У памятника Демидову
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
3 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера7 июня 2024экскурсия очень понравилась (кратко и объемно о значимых и интересных местах города). к сожалению, экскурсовод не представился, но видно, что он - человек, знающий и любящий свой город и его историю, отвечал на все возникающие вопросы. спасибо за экскурсию!
- ННаталья5 июня 2024Благодарим Марию за приятное знакомство с городом и его историей. Живое общение, с учётом пожеланий, в комфортном темпе, с юмором и забавными зарисовками ❤️
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Галина - нам очень повезло с ней, позитивный, знающий, увлеченный своим делом человек. На все наши дополнительные вопросы отвечала развернуто, чувствуется, что Галина обладает большими знаниями, совершенствуется в своей профессии. Мы остались очень довольны. Рекомендуем однозначно!
- ААнастасия2 июня 2024Спасибо Ирине за прогулку и чудесные фотографии! Идеальный формат! А Ирина просто невероятная ❤
- ММаргарита2 июня 2024Прекрасная организация, все чётко. Отличный экскурсовод Артём- историк и преподаватель, донесет свои знания до любого слушателя. Интересно, познавательно, с юмором.
- ММарина30 мая 2024Ирина прекрасный человек, поддержит разговор, расскажет информацию про Тулу и пришлет отличные снимки 😻 Я в полном восторге, от полученных снимков, Ирина превзошла все мои ожидания, рекомендую ☺️
- ААнастасия30 мая 2024Замечательный фотограф!!! Подскажет куда встать, посмотреть и положить руку. Маршрут выбран хороший. Прекрасный рассказчик и собеседник. Фотографии получили быстро. Остались самые теплые воспоминания, обязательно вернемся на фотопрогулку!!! Творческих успехов Ирина!!!
- ССветлана28 мая 2024От лица коллектива народного танца "Узоры" выражаю большую благодарность Татьяне за экскурсию по Туле! Татьяна - не только настоящий профессионал
- ТТатьяна24 мая 2024Отличная экскурсия. Несмотря на серенькую погоду получили большое удовольствие от прогулки с экскурсоводом. Действительно узнали о разных гранях Тулы, гид Мария очень интересно рассказывает.
- ННаталья20 мая 2024Добрый день! 20 мая 2024 были с подругами,в составе 5 человек,на экскурсии «Ремесленная Тула». Хотим поблагодарить экскурсовода Николая,профессионала своего дела,который
Ответы на вопросы от путешественников по Туле в категории «Военные»
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