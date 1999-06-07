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Обзорная экскурсия по Туле

5
3 отзыва
Гиды В.
Гиды В. – Гид из Тулы
Обзорная экскурсия ⛳ по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе.

Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках.

А главное — изучим город 🏙️ и его главные архитектурные достояния.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле

Что вы увидите

  • Тульский кремль
  • Кремлевский сквер
  • Свято-Успенский кафедральный собор
  • Благовещенская церковь
  • Старинные улочки Тулы
  • Кузнецкая слобода
  • Родовое гнездо Демидовых
Что вас ждет на экскурсии
  • Мы прогуляемся по историческому центру города, удивимся величественной архитектуре Тульского кремля, возведенного в XVI веке.
  • Пройдем по аллеям Кремлевского сквера, своими глазами увидим уникальный парковый ансамбль.
  • Посетим святыни Свято-Успенского кафедрального собора и Благовещенской церкви.
  • Пройдем по старинным улочкам Тулы к купеческим особнякам, хранителям тайн и артефактов дворянского быта XVIII—XIX веков.
  • Продолжим экскурсию ⛳ в Кузнецкой слободе, центре тульского оружейного производства. Здесь мы увидим памятник Левше, а также Петру I (авторства Роберта Баха). Сделаем фото на фоне Тульского музея оружия. Оно примечательно тем, что напоминает самый настоящий шлем.
  • Почтим память легендарной дворянской династии Демидовых. Посетим их родовое гнездо, а ныне — мемориальный музейный комплекс, включающий в себя некрополь в Николо-Зарецкой церкви.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Транспорт (2000 руб)
  • Личные расходы (сувениры, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле
Обзорная экскурсия по Туле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гиды В.
Гиды В.
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3 отзыва оставили туристы

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