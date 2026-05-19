Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе.
Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках. А главное — изучим город и его главные архитектурные достояния.
Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках. А главное — изучим город и его главные архитектурные достояния.
Описание экскурсииЧто вас ждет на экскурсии - Мы прогуляемся по историческому центру города, удивимся величественной архитектуре Тульского кремля, возведенного в XVI веке. - Пройдем по аллеям Кремлевского сквера, своими глазами увидим уникальный парковый ансамбль. - Посетим святыни Свято-Успенского кафедрального собора и Благовещенской церкви. - Пройдем по старинным улочкам Тулы к купеческим особнякам, хранителям тайн и артефактов дворянского быта XVIII—XIX веков. - Продолжим экскурсию в Кузнецкой слободе, центре тульского оружейного производства. Здесь мы увидим памятник Левше, а также Петру I (авторства Роберта Баха). Сделаем фото на фоне Тульского музея оружия. Оно примечательно тем, что напоминает самый настоящий шлем. - Почтим память легендарной дворянской династии Демидовых. Посетим их родовое гнездо, а ныне — мемориальный музейный комплекс, включающий в себя некрополь в Николо-Зарецкой церкви. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тульский кремль
- Кремлевский сквер
- Свято-Успенский кафедральный собор
- Благовещенская церковь
- Старинные улочки Тулы
- Кузнецкая слобода
- Родовое гнездо Демидовых
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.
- Личные расходы (сувениры, напитки и др.)
Место начала и завершения?
По договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Большое спасибо Татьяне за проведенную экскурсию. Она нас познакомила с городом, рассказала его историю. Два с лишним часа пролетели незаметно в увлекательном рассказе. Татьяна просто влюбила нас в этот небольшой, но замечательный, красивый, уютный город. Мы были в Туле первый раз, а прощались как со старым знакомым. Надеемся вернуться. Огромное спасибо за вашу доброту и внимание.
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Е
Интересный рассказ Татьяны! Очень душевное общение! Скорректировали под наши планы место встречи. Остались довольны всем! Спасибо Татьяне большое, мы чувствовали себя желанными гостями! ❤️
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Э
Все понравилось. Экскурсовод замечательный! Благодарим еще раз!
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И
Константин - великолепный гид! Узнали о Туле, ее истории и значении в истории России много нового.
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
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Н
У нас была обзорная экскурсия(24.02.2024). Ну что сказать? Просто замечательно! Нас было трое,а экскурсовод была Ольга (Ивановна). Всё четко,интересно,доброжелательно. Ольга рассказывала очень интересно,мы так много узнали за два часа,что читая
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Т
Замечательная экскурсия. Все организовано прекрасно, вовремя, экскурсия продолжалась больше положенного времени. Огромное спасибо гиду Константину, рассказ очень насыщенный, живой, интересный, речь доступная (со мной был мой 12-летний сын, все прекрасно уяснил). Мы были впервые в Туле, и, благодаря такой отличной экскурсии, получили довольно полное представление о Туле, ее жизни в прошлом и настоящем и основных достопримечательностях. Очень довольны и благодарны!
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