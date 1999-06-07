Гиды В. – Гид из Тулы

Обзорная экскурсия ⛳ по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе.



Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках.



А главное — изучим город 🏙️ и его главные архитектурные достояния.