Мы прогуляемся по историческому центру города, удивимся величественной архитектуре Тульского кремля, возведенного в XVI веке.
Пройдем по аллеям Кремлевского сквера, своими глазами увидим уникальный парковый ансамбль.
Посетим святыни Свято-Успенского кафедрального собора и Благовещенской церкви.
Пройдем по старинным улочкам Тулы к купеческим особнякам, хранителям тайн и артефактов дворянского быта XVIII—XIX веков.
Продолжим экскурсию ⛳ в Кузнецкой слободе, центре тульского оружейного производства. Здесь мы увидим памятник Левше, а также Петру I (авторства Роберта Баха). Сделаем фото на фоне Тульского музея оружия. Оно примечательно тем, что напоминает самый настоящий шлем.
Почтим память легендарной дворянской династии Демидовых. Посетим их родовое гнездо, а ныне — мемориальный музейный комплекс, включающий в себя некрополь в Николо-Зарецкой церкви.
Что входит
Экскурсионное сопровождение
Что не входит
Транспорт (2000 руб)
Личные расходы (сувениры, напитки и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с гидом
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.