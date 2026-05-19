Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по Туле — городу разнообразия, где каждый найдёт что-то себе по душе.



Мы с головой окунёмся в историю: поговорим о военных конфликтах, оружейном производстве, кулинарии, самоварах и, конечно, знаменитых пряниках. А главное — изучим город и его главные архитектурные достояния. 5 34 отзыва

Gidy Gorode Ваш гид в Туле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6450 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 34 отзыва 2 часа 1-5 человек На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждет на экскурсии - Мы прогуляемся по историческому центру города, удивимся величественной архитектуре Тульского кремля, возведенного в XVI веке. - Пройдем по аллеям Кремлевского сквера, своими глазами увидим уникальный парковый ансамбль. - Посетим святыни Свято-Успенского кафедрального собора и Благовещенской церкви. - Пройдем по старинным улочкам Тулы к купеческим особнякам, хранителям тайн и артефактов дворянского быта XVIII—XIX веков. - Продолжим экскурсию в Кузнецкой слободе, центре тульского оружейного производства. Здесь мы увидим памятник Левше, а также Петру I (авторства Роберта Баха). Сделаем фото на фоне Тульского музея оружия. Оно примечательно тем, что напоминает самый настоящий шлем. - Почтим память легендарной дворянской династии Демидовых. Посетим их родовое гнездо, а ныне — мемориальный музейный комплекс, включающий в себя некрополь в Николо-Зарецкой церкви. Важная информация! Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Тульский кремль

Кремлевский сквер

Свято-Успенский кафедральный собор

Благовещенская церковь

Старинные улочки Тулы

Кузнецкая слобода

Родовое гнездо Демидовых Что включено Экскурсионное сопровождение Что не входит в цену Транспортное обслуживание не включено в стоимость.

Экскурсия проводится на транспорте туристов.

Личные расходы (сувениры, напитки и др.) Место начала и завершения? По договорённости с гидом Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.