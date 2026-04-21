Описание тура
Экскурсионный тур выходного дня в Туле это прекрасная возможность провести время в нашем старинном и современном городе. Вас ждут экскурсии в музеи оружия, самоваров и экскурсия в музей пряников с мастер классом по изготовлению пряников с чаепитием. Пройдетесь по новой набережной, музейному кварталу, посетите Кремль. Примите участие в интерактивной программе Филимоновское чудо с мастер классом. Вы побываете в родовом имение Л. Н. Толстого, Козлова засека, проникнитесь духом этих мест.
Программа тура по дням
Музей самоваров. Современный большой музей. Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами. Вас поразит коллекция самоваров: от миниатюрного до огромного
Обзорная экскурсия Тула мастеровая пешеходная. В начале Xvi века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье. Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.
Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.
Музей оружия Шлем старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности. Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.
Ясная поляна и Козлова засека
Экскурсия в музейно-вокзальный комплекс Козлова Засека. место, где всё выглядит ровно так, как выглядело в тот миг, когда тело Л. Н. Толстого привезли на эту станцию. Даже часы остановились. В этом месте можно сделать не только прекрасные фотографии, но и узнать о железнодорожном транспорте в России начала Xx века.
Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого Ясная Поляна
Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея. Группа осматривает центральную часть усадьбы Ясная Поляна, Дом Л. Н. Толстого, в котором прошла большая часть жизни писателя.
В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.
Интерактивная программа Филимоновское чудо Приглашаем на нашу интерактивную программу с мастер классом в музейной студии Тулячок, посвященную истории Филимоновской игрушки. Филимоновская игрушка- это яркий представитель народного художественного промысла чудная, самобытная, с искрящимися узорами. Глиняная свистулька очаровывает! Вы узнаете подробности, как появилась игрушка, какие были игрушки, их особенности и применения. На мастер классе вы распишите игрушку яркими красками и заберете с собой.
Пешеходная экскурсия по городу.Посещение Кремля. 1.5 часа пешеходная. Тула старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский. Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника Тульский пряник. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.
Музей пряника. Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями +мастер класс по выпечке пряника. Вам все красиво упакуют и заберете с собой/ Музей пряника с мастер классом по выпечке пряника. Вы познакомитесь с историей уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника.
Варианты проживания
Что включено
- Проживание
- Питание (Завтраки)
- Входные билеты
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Проезд до Тулы
- Обеды и ужины
- Сувениры
Пожелания к путешественнику
