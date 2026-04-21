Мои заказы

Изюминки Тульского края

Экскурсионный тур выходного дня в Туле - это прекрасная возможность провести
Изюминки Тульского краяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Изюминки Тульского краяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Изюминки Тульского краяФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Экскурсионный тур выходного дня в Туле это прекрасная возможность провести время в нашем старинном и современном городе. Вас ждут экскурсии в музеи оружия, самоваров и экскурсия в музей пряников с мастер классом по изготовлению пряников с чаепитием. Пройдетесь по новой набережной, музейному кварталу, посетите Кремль. Примите участие в интерактивной программе Филимоновское чудо с мастер классом. Вы побываете в родовом имение Л. Н. Толстого, Козлова засека, проникнитесь духом этих мест.

Программа тура по дням

1 день

Пешеходный

  • Музей самоваров. Современный большой музей. Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами. Вас поразит коллекция самоваров: от миниатюрного до огромного

  • Обзорная экскурсия Тула мастеровая пешеходная. В начале Xvi века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье. Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.

  • Музей оружия Шлем старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности. Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

ПешеходныйПешеходныйПешеходный
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Ясная поляна и Козлова засека

  • Экскурсия в музейно-вокзальный комплекс Козлова Засека. место, где всё выглядит ровно так, как выглядело в тот миг, когда тело Л. Н. Толстого привезли на эту станцию. Даже часы остановились. В этом месте можно сделать не только прекрасные фотографии, но и узнать о железнодорожном транспорте в России начала Xx века.

    .

  • Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого Ясная Поляна

Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея. Группа осматривает центральную часть усадьбы Ясная Поляна, Дом Л. Н. Толстого, в котором прошла большая часть жизни писателя.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Ясная поляна и Козлова засекаЯсная поляна и Козлова засека
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Пешеходный

  • Интерактивная программа Филимоновское чудо Приглашаем на нашу интерактивную программу с мастер классом в музейной студии Тулячок, посвященную истории Филимоновской игрушки. Филимоновская игрушка- это яркий представитель народного художественного промысла чудная, самобытная, с искрящимися узорами. Глиняная свистулька очаровывает! Вы узнаете подробности, как появилась игрушка, какие были игрушки, их особенности и применения. На мастер классе вы распишите игрушку яркими красками и заберете с собой.

  • Пешеходная экскурсия по городу.Посещение Кремля. 1.5 часа пешеходная. Тула старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский. Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника Тульский пряник. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

  • Музей пряника. Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями +мастер класс по выпечке пряника. Вам все красиво упакуют и заберете с собой/ Музей пряника с мастер классом по выпечке пряника. Вы познакомитесь с историей уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника.

ПешеходныйПешеходный
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание (Завтраки)
  • Входные билеты
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Проезд до Тулы
  • Обеды и ужины
  • Сувениры
Пожелания к путешественнику

легкий

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Валентина
Валентина — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я директор туроператорской компании в Туле. Мы работаем с 2007 года и за это время провели огромное количество туров по Туле и области. У нас аккредитованные гиды,которые увлечены своей работой
читать дальшеуменьшить

и могут рассказать интересные факты из истории Тульского края. У нас комфортный транспорт, рассчитанный на группу от 6 до 50 человек. Размещаем мы своих гостей в комфортных и не дорогих гостиницах в центре города, а кормим в лучших ресторанах. Приезжайте! Я знаю, как сделать вашу поездку в Тулу незабываемой. До встречи

Тур входит в следующие категории Тулы

Похожие туры на «Изюминки Тульского края»

Тульские выходные
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Тульские выходные
Начало: Россия, Москва
12 июн в 10:00
27 июн в 10:00
17 490 ₽ за человека
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
На автобусе
2 дня
3 отзыва
«Провинция, ты тем и хороша». Автобусный тур в Тульскую область из Москвы
Начало: Москва
4 июл в 10:00
22 авг в 10:00
от 16 300 ₽ за человека
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
4 отзыва
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
20 июн в 10:00
8 авг в 10:00
от 18 500 ₽ за человека
Изюминки Тульского края
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Изюминки Тульского края
Начало: Тула
12 июн в 10:00
10 июл в 10:00
от 22 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Туле
Все туры из Тулы
от 18 850 ₽ за человека