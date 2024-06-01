1 день

Музей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружия

Самостоятельное прибытие в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.

Заселение после 14:00 (мы можем заказать вам такси, около 200 руб.)

Встреча в 12:30 у Музея самоваров (Менделеевская, 8).

Обзорная экскурсия «Тула мастеровая».

В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье. Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.

Музей оружия Шлем – старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности. Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

Свободное время на обед и покупку сувениров.

Музей гармони деда Филимона.

В двух минутах ходьбы от Тульского кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони. Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу. Если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.

Размещение в гостинице после окончания программы – после 18:00.