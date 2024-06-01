Изюминки Тульского края

Экскурсионный тур выходного дня в Туле — это прекрасная возможность провести время в старинном и в то же время современном городе. Вас ждут экскурсии в музеи оружия, самоваров и мастер-класс по изготовлению пряников с чаепитием. Вы пройдетесь по новой набережной, музейному кварталу, посетите кремль, побываете в родовом имении Л. Н. Толстого и проникнетесь духом этих мест
5
3 отзыва
Изюминки Тульского края
Изюминки Тульского края
Изюминки Тульского края
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Музей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружия

Самостоятельное прибытие в гостиницу, вещи можно оставить в камере хранения в гостинице.

Заселение после 14:00 (мы можем заказать вам такси, около 200 руб.)

Встреча в 12:30 у Музея самоваров (Менделеевская, 8).

Обзорная экскурсия «Тула мастеровая».

В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции. Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье. Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши и Подковы Счастья и загадать желание у Тулячка — памятника всем мастеровым людям.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых — богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.

Музей оружия Шлем – старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности. Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

Свободное время на обед и покупку сувениров.

Музей гармони деда Филимона.

В двух минутах ходьбы от Тульского кремля расположено старинное двухэтажное здание, где живут гармони. Далеко за пределы стен разносятся их переливы, да так, что слышно на всю улицу. Если вы загляните к ним в гости, они обязательно вознаградят вас, подарив частичку своей души.

Размещение в гостинице после окончания программы – после 18:00.

Музей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружияМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружияМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружияМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружияМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружияМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружияМузей гармони деда Филимона, обзорная экскурсия «Тула мастеровая», Музей оружия
2 день

Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная Поляна

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом у музея самоваров, посадка в машину (автобус).

Отправление.

Экскурсия в музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека».

Место, где всё выглядит ровно так, как выглядело в тот миг, когда тело Л. Н. Толстого привезли на эту станцию. Даже часы остановились. В этом месте можно сделать не только прекрасные фотографии, но и узнать о железнодорожном транспорте в России начала XX века.

Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»,

Экскурсия предназначена для тех, кто впервые приезжает в Ясную Поляну или хочет освежить свои впечатления от давнего посещения музея. Группа осматривает центральную часть усадьбы «Ясная Поляна», Дом Л. Н. Толстого, в котором прошла большая часть жизни писателя, и выставку во Флигеле Кузминских, посвященную началу творческой деятельности Толстого.

Группе расскажут о спортивных играх в семье Толстых, первой школе во Флигеле Кузминских, хозяйственной деятельности Л. Н. Толстого. Находясь на границе нескольких яснополянских лесов, экскурсанты узнают об их истории, отражении в творчестве Толстого, услышат о том, почему один из них стал местом погребения писателя.

В финале желающие могут самостоятельно посетить могилу Л. Н. Толстого в яснополянском лесу Старый Заказ.

Возвращение в Тулу около 17:00.

Музейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная ПолянаМузейно-вокзальный комплекс «Козлова Засека», Ясная Поляна
3 день

Экскурсия по городу, Тульский кремль, Музей самоваров, мастер-класс и дегустация в Музее пряника

Завтрак в гостинице.

Встреча с экскурсоводом у музея самоваров.

Пешеходная экскурсия по городу.

Посещение кремля.

Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия. Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник». Вы познакомитесь с основными достопримечательностями одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Музей самоваров.

Современный большой музей. Вы узнаете историю самоварного дела в Туле и ознакомитесь с выдающимися мастерами. Вас поразит коллекция самоваров: от миниатюрного до огромного

Музей пряника с мастер-классом по выпечке пряника.

Вы познакомитесь с историей уникального старинного лакомства, пришедшего к нам их глубины веков, пережившего взлеты и падения, потери и возрождение. Вам расскажут о старинных традициях и обрядах. Раскроют секрет изготовления пряника.

Вас ждет дегустация пряника с чаем и сладостями и мастер-класс по выпечке пряника. Вам все красиво упакуют и заберете с собой.

Окончание экскурсии после 17:00.

Очередность экскурсий может быть изменена.

Экскурсия по городу, Тульский кремль, Музей самоваров, мастер-класс и дегустация в Музее пряникаЭкскурсия по городу, Тульский кремль, Музей самоваров, мастер-класс и дегустация в Музее пряникаЭкскурсия по городу, Тульский кремль, Музей самоваров, мастер-класс и дегустация в Музее пряникаЭкскурсия по городу, Тульский кремль, Музей самоваров, мастер-класс и дегустация в Музее пряникаЭкскурсия по городу, Тульский кремль, Музей самоваров, мастер-класс и дегустация в Музее пряника

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в центре Тулы, в пешей доступности от кремля.

Cтоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номерДоп. место
Европейский 2*14 40013 400
Подворье 2*15 40014 400
Черниковский 3*16 70015 700
Тульский Левша 2*17 00016 000
Профит 3*16 50015 600
София 4*17 50016 500
Армения 4*17 50016 500
Центр 4*18 50017 500

Одноместное размещение по запросу.

Размещение в отелях 5* по запросу.

Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 1000 рублей, на дополнительном месте – 1500 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Европейский»

2 ночи

Отель "Европейский" распахнул свои двери в Туле. Этот вариант размещения нацелен на самых взыскательных гостей - ценителей европейского сервиса. Но наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.

Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.

Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.

Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.

Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»Гостиница «Европейский»

Гостиница «Профит»

2 ночи

Отель "Профит" находится в Туле. Здесь оборудована бесплатная парковка, на которой можно оставить личный транспорт. Также имеется возможность проживания с домашними животными, предоставляются услуги прачечной и глажки одежды. На территории отеля доступны банкоматы.

Номерной фонд располагает разнообразными вариантами категорий, в которых установлены все необходимые бытовые приборы и мебель. Уютная атмосфера создается благодаря наличию ковров и стильных штор на окнах. Кроме того, территория оснащена доступом к бесплатному Wi-Fi.

В кафе при отеле подают вкусный завтрак и блюда русской кухни. При желании гостя производится доставка еды и напитков прямо в номер.

Бизнес-клиентам предоставляется возможность арендовать конференц-зал, рассчитанный на 30 посадочных мест. В нем имеется современная техника для проведения презентаций и эргономичная мебель.

Московский железнодорожный вокзал находится в 3 км от "Профита", добраться до него можно на автобусе.

Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»Гостиница «Профит»

Гостиница «София»

2 ночи

Гостиница «София» находится в центральной части города, в шаговой доступности от городских достопримечательностей и торгово-развлекательных комплексов.

Для размещения предлагаются комфортабельные номера, различные по ценовой политике. Каждый из них располагает оформлением в классическом стиле, деревянной мебелью, необходимой техникой и собственной ванной комнатой.

В уютном ресторане отдыхающие могут попробовать блюда как русской, так и европейской кухни. В близлежащих кафе можно также сытно пообедать.

Расстояние до аэропорта составляет - 164 км, а до железнодорожного вокзала - 2,5 км.

Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»Гостиница «София»

Гостиница «Армения»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.

К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.

В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.

В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.

По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Гости могут попариться в турецкой паровой бане.

Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.

Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»Гостиница «Армения»

Гостиница «Центр»

2 ночи

Апарт-отель "Центр" располагается в одном из районов Тулы. Его удобное расположение позволит быстро добраться до многих развлечений и красивых мест города.

Оформление номеров выполнено в классическом стиле. Оснащение: собственная ванная комната с санузлом и душем, телевизор, холодильник и кондиционер. Остановившись в этом месте можно провести отдых с комфортом.

Вблизи имеются торговые автоматы с едой и напитками. Рядом есть кафе и рестораны.

Отдыхающие смогут посетить достопримечательности: театр кукол, Успенский кафедральный собор, музеи, Тульский Кремль.

Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»Гостиница «Центр»

Гостиница «Подворье»

2 ночи

Гостиница «Подворье» расположена в центре Тулы. Гостям с личным транспортом предоставляется парковочное место. На всей территории гостиницы работает Wi-Fi.

Номера, интерьер которых выполнен в классическом стиле, оснащены спальными местами, собственной ванной комнатой, телевизором с плоским экраном, кондиционером и электрическим чайником. Так же в гостинице есть библиотека, торговые автоматы и сувенирный магазин.

По необходимости есть возможность приобрести завтрак за отдельную плату. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.

Есть конференц-зал для проведения мероприятий.

Ближайшие достопримечательности это Тульский Кремль, Площадь Ленина, Казанская набережная, Камерный Драматический театр, Спасская башня, музей Тульские самовары.

Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»Гостиница «Подворье»

Гостиница «Тульский Левша»

2 ночи

Отель «Тульский Левша на набережной» располагается в городе Тула, в шаговой доступности от Театра Юного зрителя. Для отдыхающих предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых выполнен в приятной цветовой гамме. Категории включают в себя удобные кровати, телевизор с кабельным телевидением, а также собственную ванную комнату с душем.

Для постояльцев доступны к пользованию электрический чайник и микроволновая печь. Также поблизости есть продуктовый магазин.

Расстояние до аэропорта составляет - 136,5 км, а до железнодорожного вокзала - 2,4 км.

Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»Гостиница «Тульский Левша»

Отель Черниковский

2 ночи

Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».

В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.

В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.

Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.

Отель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель ЧерниковскийОтель Черниковский

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в выбранном отеле
  • Питание (2 завтрака)
  • Билеты в музеи
Что не входит в цену
  • Билеты до Тулы и обратно
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Тула
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Очередность экскурсий может быть изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
1 июн 2024
Изюминки Тульского края очень понравились. В тур включены все главные достопримечательности, при этом если хочется посмотреть что-то еще, после экскурсий для этого остается достаточно времени. Отдельно стоит отметить экскурсоводов Игоря и Владимира за интересный, познавательный, но при этом легкий для восприятия рассказ о городе и его истории.
Е
2 апр 2024
Очень понравилась программа тура, за 3 дня смогли посетить все основные значимые места и погрузиться в историю города.
М
1 июн 2024
Организатором довольны. На всех этапах поездки с нами поддерживали связь, информируя что, где, когда нас будет ожидать, предоставляли все номера для связи с экскурсоводами. Все было четко, ясно и понятно.

Тур входит в следующие категории Тулы

На автобусеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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