1 день

Музей обороны. Музей Тульского пряника

11:00 Встреча на ж/д вокзале.

11:20 Встреча у музея самоваров.

Посадка в автобус.

Музей обороны.

Музей обороны Тулы – единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона Тулы, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц.

В экспозиции представлено свыше 60 программно-аппаратных комплексов, позволяющих каждому посетителю найти для себя интересное и важное.

Электронные энциклопедии раскрывают для знатоков и любителей военной истории не только период обороны города, но и историю края в годы войны, а различные интерактивные программы дают возможность в игровой форме узнать, что было в санитарной сумке и посылке на фронт, что такое коктейль Молотова и чем обогревались туляки в суровую зиму 1941 года.

Посетители музея увидят более 1000 подлинных предметов военного времени.

Обед в центре города.

Музей Тульского пряника – первый пряничный музей в России, открытый при кондитерской фабрике «Старая Тула» еще в 1996 году.

Экскурсоводы проведут для вас увлекательную экскурсию и погрузят в эпоху пряничных мастеров 19-го века.

Расскажут об истории тульского печатного пряника, как складывалась история производства фабрики «Старая Тула» и формировались традиции.

Вы увидите уникальную экспозицию, собранную десятилетиями.

Почувствуете, как интересно прикоснуться к истории давно минувших лет, посмотрев старинные фотографии и оригинальные документы.

Созданную, словно произведение искусства талантливыми мастерами, пряничную и конфетную упаковку, в которой продавали свои лучшие товары именитые тульские пряничники.

Прочитать по пряникам, словно по страницам летописи, богатую историю нашей страны!

После интересной экскурсии, будет и чаепитие со сладостями и фото на память!

17:30 Окончание программы.

Трансфер в гостиницу.

Заселение (самостоятельно по фамилии).

