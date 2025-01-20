Программа тура по дням
Музей обороны. Музей Тульского пряника
11:00 Встреча на ж/д вокзале.
11:20 Встреча у музея самоваров.
Посадка в автобус.
Музей обороны.
Музей обороны Тулы – единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона Тулы, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц.
В экспозиции представлено свыше 60 программно-аппаратных комплексов, позволяющих каждому посетителю найти для себя интересное и важное.
Электронные энциклопедии раскрывают для знатоков и любителей военной истории не только период обороны города, но и историю края в годы войны, а различные интерактивные программы дают возможность в игровой форме узнать, что было в санитарной сумке и посылке на фронт, что такое коктейль Молотова и чем обогревались туляки в суровую зиму 1941 года.
Посетители музея увидят более 1000 подлинных предметов военного времени.
Обед в центре города.
Музей Тульского пряника – первый пряничный музей в России, открытый при кондитерской фабрике «Старая Тула» еще в 1996 году.
Экскурсоводы проведут для вас увлекательную экскурсию и погрузят в эпоху пряничных мастеров 19-го века.
Расскажут об истории тульского печатного пряника, как складывалась история производства фабрики «Старая Тула» и формировались традиции.
Вы увидите уникальную экспозицию, собранную десятилетиями.
Почувствуете, как интересно прикоснуться к истории давно минувших лет, посмотрев старинные фотографии и оригинальные документы.
Созданную, словно произведение искусства талантливыми мастерами, пряничную и конфетную упаковку, в которой продавали свои лучшие товары именитые тульские пряничники.
Прочитать по пряникам, словно по страницам летописи, богатую историю нашей страны!
После интересной экскурсии, будет и чаепитие со сладостями и фото на память!
17:30 Окончание программы.
Трансфер в гостиницу.
Заселение (самостоятельно по фамилии).
День Победы. Экскурсия «Тула Мастеровая». Музей оружия Шлем
10:00-13:00 В этот день вы самостоятельно сможете посмотреть парад, поучаствовать в мероприятиях ко Дню Победы.
13:45 Встреча с гидом у музея оружия у памятника Демидову.
Экскурсия "Тула Мастеровая" (30 минут пешеходная).
В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции.
Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.
Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши, Петра 1 и Подковы Счастья.
Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых – богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.
Музей оружия Шлем – старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности.
Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.
Окончание программы после 16:30.
Свободное время.
Вы можете принять участие в мероприятиях на территории музея оружия и в музейном квартале.
История Тульского оружейного ремесла. Тульский Кремль. Музей гармони
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Вещи можно оставить в камере хранения.
10:00 Встреча у музейной студии «Тулячок» (Красноармейский проспект, д. 3).
Программа «История Тульского оружейного ремесла».
На интерактивной программе вы познакомитесь с историей оружейного дела в Туле, узнаете как технология производства оружия связана с тульскими улицами.
На мастер-классе изобретете средневековый порох, научитесь распознавать железную руду.
Так же поучаствует в забавных играх тульских мастеров прошлого, и, наконец, услышите о самых ярких конструкторах оружия, известных во всем мире — Сурнин и Мосин, Токарев и Макаров, Грязев и Шипунов и многие другие.
Пешеходная экскурсия по центру города.
Кремль Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.
Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.
Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».
Вы увидите основные достопримечательности одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.
Посещение Тульского Кремля.
Обед в центре города.
Музей гармони деда Филимона с праздничной программой, посвящённой Дню Победы.
15.00 Окончание программы.
Самостоятельное отправление на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице Тулы.
Cтоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|Доп. место
|Гостиница 2*
|18 400
|17 400
|Гостиница 3*
|20 000
|19 000
|Гостиница 4*
|22 300
|21 300
Одноместное размещение по запросу.
Размещение в отелях 5* по запросу.
Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – 1000 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Европейский» 2* или аналогичная
Отель распахнул свои двери в Туле.
Наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.
Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.
Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.
Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.
Гостиница «Армения» 4* или аналогичная
Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.
К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.
Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.
В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.
В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.
По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».
Гости могут попариться в турецкой паровой бане.
Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.
Отель «Черниковский» 3* или аналогичная
Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».
В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.
В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.
Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание 2 ночи в выбранной категории отеля
- Питание (2 завтрака, 2 обеда)
- Билеты в музеи
- Транспорт на 1 день
Что не входит в цену
- Билеты до г. Тулы и обратно
- Личные расходы
- Ужины
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Возможны ли изменения в программе?
Очередность экскурсий может быть изменена.