День Победы в Туле

Экскурсионный тур на День победы в Туле – это прекрасная возможность узнать, почему Тула носит имя города-героя, как туляки не пустили фашистов в Москву, понять, почему Тулу называют «Оружейной столицей». Вас ждут экскурсии в музеи оружия, гармони, Тульских пряников. Интересная программа в Музее Обороны, интерактив об истории Тульского оружейного ремесла. Вы пройдетесь по новой набережной, музейному кварталу, посетите Кремль.
Программа тура по дням

1 день

Музей обороны. Музей Тульского пряника

11:00 Встреча на ж/д вокзале.

11:20 Встреча у музея самоваров.

Посадка в автобус.

Музей обороны.

Музей обороны Тулы – единственный музей в регионе, где так масштабно показана героическая оборона Тулы, которая вошла в историю Великой Отечественной войны как одна из ярких и знаменательных страниц.

В экспозиции представлено свыше 60 программно-аппаратных комплексов, позволяющих каждому посетителю найти для себя интересное и важное.

Электронные энциклопедии раскрывают для знатоков и любителей военной истории не только период обороны города, но и историю края в годы войны, а различные интерактивные программы дают возможность в игровой форме узнать, что было в санитарной сумке и посылке на фронт, что такое коктейль Молотова и чем обогревались туляки в суровую зиму 1941 года.

Посетители музея увидят более 1000 подлинных предметов военного времени.

Обед в центре города.

Музей Тульского пряника – первый пряничный музей в России, открытый при кондитерской фабрике «Старая Тула» еще в 1996 году.

Экскурсоводы проведут для вас увлекательную экскурсию и погрузят в эпоху пряничных мастеров 19-го века.

Расскажут об истории тульского печатного пряника, как складывалась история производства фабрики «Старая Тула» и формировались традиции.

Вы увидите уникальную экспозицию, собранную десятилетиями.

Почувствуете, как интересно прикоснуться к истории давно минувших лет, посмотрев старинные фотографии и оригинальные документы.

Созданную, словно произведение искусства талантливыми мастерами, пряничную и конфетную упаковку, в которой продавали свои лучшие товары именитые тульские пряничники.

Прочитать по пряникам, словно по страницам летописи, богатую историю нашей страны!

После интересной экскурсии, будет и чаепитие со сладостями и фото на память!

17:30 Окончание программы.

Трансфер в гостиницу.

Заселение (самостоятельно по фамилии).

Музей обороны. Музей Тульского пряникаМузей обороны. Музей Тульского пряникаМузей обороны. Музей Тульского пряника
2 день

День Победы. Экскурсия «Тула Мастеровая». Музей оружия Шлем

10:00-13:00 В этот день вы самостоятельно сможете посмотреть парад, поучаствовать в мероприятиях ко Дню Победы.

13:45 Встреча с гидом у музея оружия у памятника Демидову.

Экскурсия "Тула Мастеровая" (30 минут пешеходная).

В начале XVI века Тула в составе Московского государства выполняла оборонительные функции.

Вы поймёте, почему говорят, что из названий тульских улиц можно собрать ружье.

Увидите старинный Оружейный завод и сможете сделать фотографии у Левши, Петра 1 и Подковы Счастья.

Вы узнаете о происхождении знаменитого рода Демидовых – богатейших российских предпринимателей, вы увидите некрополь и памятник основателю рода.

Музей оружия Шлем – старейший музей оружия в России с богатейшей коллекций, рассказывающий об истории оружия с периода Средних Веков до Современности.

Вас ждет увлекательная экскурсия, дополненная многочисленными интерактивными площадками, современными мультимедийными устройствами, виртуальными тренажерами и многое другое.

Окончание программы после 16:30.

Свободное время.

Вы можете принять участие в мероприятиях на территории музея оружия и в музейном квартале.

День Победы. Экскурсия «Тула Мастеровая». Музей оружия ШлемДень Победы. Экскурсия «Тула Мастеровая». Музей оружия ШлемДень Победы. Экскурсия «Тула Мастеровая». Музей оружия ШлемДень Победы. Экскурсия «Тула Мастеровая». Музей оружия ШлемДень Победы. Экскурсия «Тула Мастеровая». Музей оружия Шлем
3 день

История Тульского оружейного ремесла. Тульский Кремль. Музей гармони

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения.

10:00 Встреча у музейной студии «Тулячок» (Красноармейский проспект, д. 3).

Программа «История Тульского оружейного ремесла».

На интерактивной программе вы познакомитесь с историей оружейного дела в Туле, узнаете как технология производства оружия связана с тульскими улицами.

На мастер-классе изобретете средневековый порох, научитесь распознавать железную руду.

Так же поучаствует в забавных играх тульских мастеров прошлого, и, наконец, услышите о самых ярких конструкторах оружия, известных во всем мире — Сурнин и Мосин, Токарев и Макаров, Грязев и Шипунов и многие другие.

Пешеходная экскурсия по центру города.

Кремль Тула – старинный русский город, столетиями служивший обороне Московского государства, а затем ставший крупнейшим в стране производителем оружия.

Мы предлагаем гостям прогуляться по кварталам Старого города – вы сможете увидеть Тулу почти такой же, какой её видели Ушинский, Толстой, Салтыков-Щедрин, Успенский.

Вы прогуляетесь по Кремлёвскому саду и набережной, открытой в сентябре 2018 года, познакомитесь с одной из красивейших улиц Тулы – ул. Металлистов, недавно ставшей пешеходной, сделаете фото у памятника «Тульский пряник».

Вы увидите основные достопримечательности одного из древнейших городов России, узнаете о самых знаменитых туляках, о прошлом и о том, чем сейчас живет наш город.

Посещение Тульского Кремля.

Обед в центре города.

Музей гармони деда Филимона с праздничной программой, посвящённой Дню Победы.

15.00 Окончание программы.

Самостоятельное отправление на ж/д вокзал.

История Тульского оружейного ремесла. Тульский Кремль. Музей гармониИстория Тульского оружейного ремесла. Тульский Кремль. Музей гармониИстория Тульского оружейного ремесла. Тульский Кремль. Музей гармониИстория Тульского оружейного ремесла. Тульский Кремль. Музей гармониИстория Тульского оружейного ремесла. Тульский Кремль. Музей гармониИстория Тульского оружейного ремесла. Тульский Кремль. Музей гармони
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Тулы.

Cтоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номерДоп. место
Гостиница 2* 18 40017 400
Гостиница 3* 20 00019 000
Гостиница 4*22 30021 300

Одноместное размещение по запросу.

Размещение в отелях 5* по запросу.

Скидка детям до 14 лет: на основном месте – 500 рублей, на дополнительном месте – 1000 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Европейский» 2* или аналогичная

2 ночи

Отель распахнул свои двери в Туле.

Наряду с комфортом, здесь представлена достаточно демократичная цена.

Для внутренней отделки жилых помещений выбран классический стиль интерьера. Каждый номер располагает удобными спальными местами, телевизорам, холодильником и индивидуальной ванной комнатой.

Проживающие по своему усмотрению выбирают тариф - завтрак может быть включен в стоимость, а может быть заказан отдельно. Кафе и рестораны центрального района также к услугам проживающих.

Расположение гостиницы позволяет отдохнуть от шума и суеты, но тем не менее дорога до основных достопримечательностей, развлекательных объектов города, вокзалов - не более 7-10 минут.

Гостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичнаяГостиница «Европейский» 2* или аналогичная
Гостиница «Армения» 4* или аналогичная

2 ночи

Этот отель расположен в центре Тулы, всего в 2 минутах ходьбы от Кремля и Успенского собора.

К услугам гостей отеля «Армения» бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн и сауна.

Светлые номера оформлены в классическом стиле в теплых тонах и оснащены кондиционером.

В числе удобств каждого номера — телевизор с плоским экраном, мини-бар и собственная ванная комната.

В ресторане «Армения» готовят блюда кавказской, русской и европейской кухни.

По утрам для гостей накрывают завтрак «шведский стол».

Гости могут попариться в турецкой паровой бане.

Центральный железнодорожный вокзал Тулы находится в 10 минутах езды от отеля «Армения», а автовокзал Тулы — в 10 минутах езды.

Гостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичнаяГостиница «Армения» 4* или аналогичная
Отель «Черниковский» 3* или аналогичная

2 ночи

Отель «Черниковский» расположен в прекрасном городе Тула. Недалеко располагается «Тульский кремль».

В отеле несколько категорий проживания, в каждой из которых: удобные спальные места с чистым постельным бельем, комплект полотенец, телевизор.

В номере присутствует: чайная станция с посудой и электрическим чайником, холодильник. Более того, недалеко от отеля располагается ресторан «Шарден», где можно вкусно поесть.

Рядом с отелем присутствует огромное количество достопримечательностей города: «Исторический музей», «Казанская набережная» и «Кремлёвский сад». Расстояние до железнодорожного вокзала - 2,5 км, до аэропорта «Калуга» - 89,8 км.

Отель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичнаяОтель «Черниковский» 3* или аналогичная
Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание 2 ночи в выбранной категории отеля
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Билеты в музеи
  • Транспорт на 1 день
Что не входит в цену
  • Билеты до г. Тулы и обратно
  • Личные расходы
  • Ужины
Место начала и завершения?
Тула
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможны ли изменения в программе?

Очередность экскурсий может быть изменена.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
В
Виктория
20 янв 2025
Организатору - высокая оценка. Учтено все, до мелочей.

