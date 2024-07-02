“Это лакомство, по форме — сувенир, а
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружия
Сбор группы с 07:45 на платформе станции метро Аннино, у последнего вагона из центра под табличкой с названием тура.
Выезд из Москвы в 08:00.
Ожидание опоздавших не более 5 минут.
Тула впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. Расположенные на территории города объекты культурного наследия представляют собой большую ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. На территории Тулы имеется более 300 объектов культурного наследия: это памятники архитектуры и градостроительства, истории, произведения монументального искусства, археологии.
Визитной карточкой города является Тульский кремль, древнейшее сооружение города, памятник архитектуры XVI века.
Обзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль – памятник оборонного зодчества». 2020 год - год 500-летия Тульского кремля.
Вы познакомитесь с архитектурными памятниками кремля: стены, башни, Успенский и Богоявленский соборы, соборная колокольня, восстановленная в 2014 г., и расположенный в ней действующий храм Дмитрия Донского.
Обед в кафе города.
Свободное время для покупки сувениров, гостинцев и самостоятельной прогулки по Казанской набережной и улице Металлистов.
Возрожденная улица Металлистов – один из символов праздника 500-летия кремля. Блистающая всеми красками старинного очарования, она сохранила в себе дух того времени, когда еще называлась Пятницкой.
Тула - оружейная столица России.
Экскурсия в Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев России.
Постоянная экспозиция тульского государственного музея оружия «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности»
Инновационный подход к представлению уникальной коллекции оружия! Для посетителей:
- подлинные музейные экспонаты в формате 3D;
- погружение в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах;
- мультимедийные технологии – «виртуальные» рассказчики, электронное описание предметов, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры, компьютерные развивающие игры и многое другое…;
- уникальный дизайн новой постоянной экспозиции;
- поражающие воображение интерьер и атмосфера музея.
Размещение в отеле "Bon Voyage" 4* г. Тула (резервный отель "Тулица").
Экскурсия в дом-музей В. Вересаева. Кондитерская фабрика «Медовые традиции», мастер-класс
Завтрак в отеле шведский стол.
Освобождение номеров, отправление на экскурсионную программу.
Экскурсия в дом-музей В. Вересаева.
Дом-музей В. В. Вересаева открылся 15 января 1992 года. Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 гг.). Писатель родился в Туле, в семье врача.
Сладкий, медовый и всегда узнаваемый Тульский пряник – лучший подарок для взрослых и детей!
В этот день мы посетим кондитерскую фабрику "Медовые традиции".
Приглашаем вас на интерактивный мастер-класс.
Здесь Вы узнаете все о Тульском прянике - легенды и истории, секреты изготовления и многое другое! А также сделаете своими руками настоящий Тульский сувенирный пряник именно тем способом, которым его делали более 300 лет назад и так, как его делают в настоящее время. Мы устроим для Вас чаепитие с настоящими Тульскими пряниками и ароматным чаем.
Обед в ресторане "Дворянское Собрание".
Концерт-экскурсия «Дом Дворянского собрания»
В 2013 году дом Дворянского собрания по распоряжению Правительства Тульской области перешел в ведение Тульской областной филармонии. В 2014 году были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы здания. И сейчас, как и почти два столетия назад, здесь происходят самые значимые события культурной, общественной и политической жизни.
По окончании программы отъезд в Москву.
Возвращение к ст. м. Аннино ориентировочно в 20:00.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.
Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:
Бон Вояж 4* (Тула), Завтрак "шведский стол", тариф “Стандартный”:
|Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|10.08.24
|13400
|13400
|16700
|05.10.24
|13400
|13400
|16700
|16.11.24
|13400
|13400
|16700
Скидка детям до 14 лет: 450 руб.
Размещение в трёхместном номере под запрос.
Варианты проживания
Бон Вояж 4
Отель Бон Вояж корпус 1 находится в Туле. Для гостей на автомобиле предусмотрено место на парковке. Пользование Wi-Fi бесплатно для гостей.
К услугам гостей двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Номера оборудованы необходимой мебелью, чайной станцией, техникой и сейфом для хранения ценных вещей. Постельное белье и полотенца предоставляются. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и средства гигиены. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.
Утром подаётся завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать еду и напитки в номер. На первом этаже расположен ресторан.
Для проведения деловых мероприятий имеется два конференц-зала на 35 и 100 мест. Персонал поможет в организации кофе-брейков и деловых обедов.
В 200-х м остановка общественного транспорта. Расстояние до железнодорожного вокзала 4,3 км, до автовокзала — 1,1 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
- Питание (1 завтрак, 2 обеда)
- Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Проезд до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.
При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.
При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
Впечатлений море. Бесконечно благодарна за организацию. Все настолько комфортно, что поездка прошла легко и увлекательно. Прекрасный гид, экскурсовод и сопровождающий наша Татьяна ⭐ чудесная красивая женщина!
Прекрасный отель, его расположение,