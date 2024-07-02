Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы

Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч
Калейдоскоп вкусов и палитра впечатлений ждут Вас в насыщенном экскурсионном туре в Тулу! Приглашаем узнать историю тульского пряника и попробовать сделать его своими руками.

“Это лакомство, по форме — сувенир, а
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еще открытка, поздравление, оформленное в лучших национальных традициях.

Его дарят с самыми добрыми чувствами, поэтому тульский пряник — это частичка нашей души”, — говорят о прянике в Туле.

Ещё заглянем в роскошное здание Дворянского собрания и восхитимся величием Тульского кремля! И, конечно, посетим главный музей Тулы - Государственный музей оружия.

5
3 отзыва
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Для друзей у Тулы пряник, для врагов у Тулы меч. Автобусный тур из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружия

Сбор группы с 07:45 на платформе станции метро Аннино, у последнего вагона из центра под табличкой с названием тура.

Выезд из Москвы в 08:00.

Ожидание опоздавших не более 5 минут.

Тула впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. Расположенные на территории города объекты культурного наследия представляют собой большую ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. На территории Тулы имеется более 300 объектов культурного наследия: это памятники архитектуры и градостроительства, истории, произведения монументального искусства, археологии.

Визитной карточкой города является Тульский кремль, древнейшее сооружение города, памятник архитектуры XVI века.

Обзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль – памятник оборонного зодчества». 2020 год - год 500-летия Тульского кремля.

Вы познакомитесь с архитектурными памятниками кремля: стены, башни, Успенский и Богоявленский соборы, соборная колокольня, восстановленная в 2014 г., и расположенный в ней действующий храм Дмитрия Донского.

Обед в кафе города.

Свободное время для покупки сувениров, гостинцев и самостоятельной прогулки по Казанской набережной и улице Металлистов.

Возрожденная улица Металлистов – один из символов праздника 500-летия кремля. Блистающая всеми красками старинного очарования, она сохранила в себе дух того времени, когда еще называлась Пятницкой.

Тула - оружейная столица России.

Экскурсия в Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев России.

Постоянная экспозиция тульского государственного музея оружия «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности»

Инновационный подход к представлению уникальной коллекции оружия! Для посетителей:

  • подлинные музейные экспонаты в формате 3D;
  • погружение в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах;
  • мультимедийные технологии – «виртуальные» рассказчики, электронное описание предметов, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры, компьютерные развивающие игры и многое другое…;
  • уникальный дизайн новой постоянной экспозиции;
  • поражающие воображение интерьер и атмосфера музея.

Размещение в отеле "Bon Voyage" 4* г. Тула (резервный отель "Тулица").

Обзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружияОбзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружия
2 день

Экскурсия в дом-музей В. Вересаева. Кондитерская фабрика «Медовые традиции», мастер-класс

Завтрак в отеле шведский стол.

Освобождение номеров, отправление на экскурсионную программу.

Экскурсия в дом-музей В. Вересаева.

Дом-музей В. В. Вересаева открылся 15 января 1992 года. Размещённая в нём экспозиция посвящена жизни и творчеству Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) – писателя, литературного критика и пушкиниста (1867 – 1945 гг.). Писатель родился в Туле, в семье врача.

Сладкий, медовый и всегда узнаваемый Тульский пряник – лучший подарок для взрослых и детей!

В этот день мы посетим кондитерскую фабрику "Медовые традиции".

Приглашаем вас на интерактивный мастер-класс.

Здесь Вы узнаете все о Тульском прянике - легенды и истории, секреты изготовления и многое другое! А также сделаете своими руками настоящий Тульский сувенирный пряник именно тем способом, которым его делали более 300 лет назад и так, как его делают в настоящее время. Мы устроим для Вас чаепитие с настоящими Тульскими пряниками и ароматным чаем.

Обед в ресторане "Дворянское Собрание".

Концерт-экскурсия «Дом Дворянского собрания»

В 2013 году дом Дворянского собрания по распоряжению Правительства Тульской области перешел в ведение Тульской областной филармонии. В 2014 году были проведены масштабные ремонтно-реставрационные работы здания. И сейчас, как и почти два столетия назад, здесь происходят самые значимые события культурной, общественной и политической жизни.

По окончании программы отъезд в Москву.

Возвращение к ст. м. Аннино ориентировочно в 20:00.

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Экскурсия в дом-музей В. Вересаева. Кондитерская фабрика «Медовые традиции», мастер-классЭкскурсия в дом-музей В. Вересаева. Кондитерская фабрика «Медовые традиции», мастер-классЭкскурсия в дом-музей В. Вересаева. Кондитерская фабрика «Медовые традиции», мастер-классЭкскурсия в дом-музей В. Вересаева. Кондитерская фабрика «Медовые традиции», мастер-классЭкскурсия в дом-музей В. Вересаева. Кондитерская фабрика «Медовые традиции», мастер-классЭкскурсия в дом-музей В. Вересаева. Кондитерская фабрика «Медовые традиции», мастер-класс

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Тулы.

Стоимость тура на 1 взрослого в рублях:

Бон Вояж 4* (Тула), Завтрак "шведский стол", тариф “Стандартный”:

Даты заездовДвухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный
10.08.24134001340016700
05.10.24134001340016700
16.11.24134001340016700

Скидка детям до 14 лет: 450 руб.

Размещение в трёхместном номере под запрос.

Варианты проживания

Бон Вояж 4

1 ночь

Отель Бон Вояж корпус 1 находится в Туле. Для гостей на автомобиле предусмотрено место на парковке. Пользование Wi-Fi бесплатно для гостей.

К услугам гостей двухместные номера с возможностью организации дополнительного места. Номера оборудованы необходимой мебелью, чайной станцией, техникой и сейфом для хранения ценных вещей. Постельное белье и полотенца предоставляются. В ванной комнате есть туалетные принадлежности и средства гигиены. За отдельную плату можно воспользоваться услугами прачечной.

Утром подаётся завтрак в формате «шведский стол». Также гости могут заказать еду и напитки в номер. На первом этаже расположен ресторан.

Для проведения деловых мероприятий имеется два конференц-зала на 35 и 100 мест. Персонал поможет в организации кофе-брейков и деловых обедов.

В 200-х м остановка общественного транспорта. Расстояние до железнодорожного вокзала 4,3 км, до автовокзала — 1,1 км.

Бон Вояж 4Бон Вояж 4Бон Вояж 4Бон Вояж 4Бон Вояж 4Бон Вояж 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в двухместном номере в отеле 1 ночь
  • Питание (1 завтрак, 2 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание (включая билеты в музеи и услуги гида - сопровождающего)
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Проезд до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время в пути и продолжительность экскурсий являются ориентировочными и зависят от многих факторов, на которые компания не может влиять: пробки и аварийные ситуации на дорогах, ухудшение погодных условий, проведение ремонтных работ по трассе следования и т. п.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества предоставляемых услуг. Возможно изменение последовательности проведения экскурсий и замена некоторых экскурсий на равноценные по причинам: ухудшения погодных условий; сокращения продолжительности светового дня в осенне-весенний и зимний периоды и т. п.

При количестве туристов в группе более 19 человек предоставляется автобус туркласса марки Neoplan, Setra, Yutong, Mercedes, Man, ShenLong или аналог. Рассадка в автобусе фиксированная.

При количестве туристов в группе менее 17 человек предоставляется микроавтобус Mersedes Sprinter, Ford Transit или аналог. Предварительная рассадка в микроавтобусе может отличаться.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 июл 2024
Прекрасно, хорошая насыщенная программа, даже хотелось чуть больше времени уделить осмотру некоторых достопримечательностей.
И
11 июн 2024
8-9.06.2024г. Тула.
Впечатлений море. Бесконечно благодарна за организацию. Все настолько комфортно, что поездка прошла легко и увлекательно. Прекрасный гид, экскурсовод и сопровождающий наша Татьяна ⭐ чудесная красивая женщина!
Прекрасный отель, его расположение,
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чистота, кухня, тишина, все достойно.
Про сами экскурсии в музеи, дворянское собрание, мастер-класс по прянику, все настолько неожиданно, удивительно и красиво, что еще долго буду вспоминать, делиться впечатлениями и улыбаться.
Я в восторге от Тулы, от туляков, от красоты их талантов и доброты:)

С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.

Тур входит в следующие категории Тулы

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе туры

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