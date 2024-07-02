1 день

Обзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль - памятник оборонного зодчества». Экскурсия в Тульский государственный музей оружия

Сбор группы с 07:45 на платформе станции метро Аннино, у последнего вагона из центра под табличкой с названием тура.

Выезд из Москвы в 08:00.

Ожидание опоздавших не более 5 минут.

Тула впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. Расположенные на территории города объекты культурного наследия представляют собой большую ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. На территории Тулы имеется более 300 объектов культурного наследия: это памятники архитектуры и градостроительства, истории, произведения монументального искусства, археологии.

Визитной карточкой города является Тульский кремль, древнейшее сооружение города, памятник архитектуры XVI века.

Обзорная экскурсия по территории кремля «Тульский кремль – памятник оборонного зодчества». 2020 год - год 500-летия Тульского кремля.

Вы познакомитесь с архитектурными памятниками кремля: стены, башни, Успенский и Богоявленский соборы, соборная колокольня, восстановленная в 2014 г., и расположенный в ней действующий храм Дмитрия Донского.

Обед в кафе города.

Свободное время для покупки сувениров, гостинцев и самостоятельной прогулки по Казанской набережной и улице Металлистов.

Возрожденная улица Металлистов – один из символов праздника 500-летия кремля. Блистающая всеми красками старинного очарования, она сохранила в себе дух того времени, когда еще называлась Пятницкой.

Тула - оружейная столица России.

Экскурсия в Тульский государственный музей оружия — один из старейших музеев России.

Постоянная экспозиция тульского государственного музея оружия «История стрелкового и холодного оружия с XIV века до современности»

Инновационный подход к представлению уникальной коллекции оружия! Для посетителей:

подлинные музейные экспонаты в формате 3D;

погружение в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах;

мультимедийные технологии – «виртуальные» рассказчики, электронное описание предметов, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры, компьютерные развивающие игры и многое другое…;

уникальный дизайн новой постоянной экспозиции;

поражающие воображение интерьер и атмосфера музея.

Размещение в отеле "Bon Voyage" 4* г. Тула (резервный отель "Тулица").