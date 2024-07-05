Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Авторский тур в Туле

Вдохновиться фантастическими пейзажами, созданными тандемом природы и человека

Отдохнём 3 дня у рукотворного водоёма в окружении песчаных гор. Вдохновимся пейзажами с бирюзово-голубыми озёрами и золотистыми возвышенностями в лучах солнца.

Отправимся в странствие по затоплённым карьерам на надувных лодках, увидим панораму с Романцевских гор. Кондуки — любимое место фотографов, художников и всех творческих людей. Прокатимся на сапах, накупаемся и напаримся с вениками в походной бане. Дополним наш отдых на природе шашлыками и уютными посиделками у жаркого костра.

Инструкторы выдадут палатки, спальники и коврики для сна, всё снаряжение для лагеря, позаботятся о вкусной еде и досуге, обучат туристическим навыкам.
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Кондуки: сплав на рафтах по голубым озёрам, прогулка на гору, катание на сапах и баня
Ближайшие даты:
5
июл
12
июл
19
июл

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Если вы берёте свои спальники, коврики и палатку, сообщите, пожалуйста, об этом инструктору.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.

Проживание. В туристических палатках. Предоставляем двухместные, трёхместные и четырёхместные апартаменты с ковриками для сна и спальниками. О пожеланиях необходимо сообщить организатору минимум за 3 дня до похода.

Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. Меню на каждый день составляет организатор, учитывая индивидуальные особенности: аллергии, вегетарианство. Просьба заранее сообщить организатору, если вы не можете есть какой-то продукт.
На завтрак каши на молоке с маслом, бутерброды с сыром и колбасой, яичница или омлет, сосиски, хлеб, сладости, чай и кофе со сливками, сахар. Вариация на обеды: плов на говядине, щи мясные, борщ мясной со сметаной, хлеб, сладости, чай и кофе со сливками. Пример ужина: шашлык из свинины и курицы по 500 г на человека, свежие овощи и зелень, отварной картофель с маслом и укропом, шампиньоны гриль по 100 г на человека, хлеб, приправы, соусы, сладости, чай и кофе со сливками.

Дети. Возраст по согласованию. Для детей до 8 лет стоимость тура составляет 10 500 руб.

Сложность. Поход под силу городскому жителю и рекомендован для новичков и семей с детьми. Опыт не обязателен. Дети могут не грести. Треккинг на вершину горы лёгкий. Сплав и пешая часть маршрута составят не более 4 часов. Остальное время выделено на отдых, баню, купание, игры, рыбалку, катание на сапах, обучение туристическим навыкам, посиделки у костра. Будет организован походный туалет.

Программа тура по дням

1 день

Заезд в палаточный лагерь

Встречаемся в 18:00-19:00 часов в палаточном лагере на берегу озера в Кондуках. Памятку о том, как удобнее добраться до места встречи своим ходом и на машине, вам пришлёт инструктор в общем чате.

Размещаемся по палаткам. Каждому будет выдан спальник и коврик для сна. В 20:00 собираемся вместе ужинать у костра.

Заезд в палаточный лагерьЗаезд в палаточный лагерь
2 день

Сплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костра

Завтракаем в 09:00, знакомимся и готовимся к сплаву. После инструктажа распределяемся по большим надувным лодкам и отправляемся в увлекательное странствие по голубым озёрам в окружении песчаных гор. В действительности бирюзовый водоём — затоплённые карьеры площадью не менее 1 гектара. А возвышенности являются искусственной насыпью. Почувствуем себя в фантастическом фильме и сделаем много эффектных фотографий.

После сплава прогуляемся по Романцевским горам и поднимемся на одну из вершин. Осмотрим Кондуки с высоты и вернёмся в палаточный лагерь на горячий обед (15:00).

Во второй половине дня купаемся, загораем, стреляем в тире, катаемся на сапах. Желающие смогут научиться туристическим навыкам, вязать узлы, половить рыбу. С 18:00 будет готова походная баня. Попаримся с вениками и завершим насыщенный день шашлыком, посиделками у костра и песнями.

Сплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костраСплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костраСплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костраСплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костраСплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костраСплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костраСплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костраСплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костраСплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костра
3 день

Отдых у озера и поиск вдохновения в Кондуках

Просыпаемся на свежем воздухе. Заботливый инструктор приготовит для вас завтрак к 09:00.

До обеда продолжим отдыхать на берегу озера. Каждый выберет себе занятие по душе: купание, катание на сапах, активные игры, стрельба в тире, рыбалка, прогулки, обучение правильной колке дров и разведению костра. Можно организовать фотосессии и найти вдохновение для картины в окружающих ландшафтах.

После 15:00 разъезжаемся по домам.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда общегруппового снаряжения: рафтов, вёсел, спасжилетов, котлов, тента, столов, стульев, походного туалета и всего необходимого для полевой жизни
  • Аренда личного снаряжения: палаток, спальников, ковриков для сна
  • Катание на сапсёрфах
  • Заброска и выброска снаряжения на маршрут и обратно
  • 3-разовое походное питание и питьевая вода (с ужина 1-го дня по обед 3-го дня)
  • Приготовление еды инструктором-поваром
  • Походная баня с вениками
  • Прогулка на вершину горы
  • Дрова
  • Вывоз мусора
  • Пневматический тир
  • Аптечка первой необходимой помощи
  • Работа инструкторов-проводников по водному туризму и обучение туристическим навыкам
  • Поход проводится в группе от 12 человек
Что не входит в цену
  • Проезд до палаточного лагеря у озера и обратно
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки"), Тульская область, палаточный лагерь 53.868900, 38.396102, 18:00-19:00
Завершение: Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки"), Тульская область, палаточный лагерь 53.868900, 38.396102, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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