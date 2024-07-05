Вдохновиться фантастическими пейзажами, созданными тандемом природы и человека
Отправимся в странствие по затоплённым карьерам на надувных лодках, увидим панораму с Романцевских гор. Кондуки — любимое место фотографов, художников и всех творческих людей. Прокатимся на сапах, накупаемся и напаримся с вениками в походной бане. Дополним наш отдых на природе шашлыками и уютными посиделками у жаркого костра.
Инструкторы выдадут палатки, спальники и коврики для сна, всё снаряжение для лагеря, позаботятся о вкусной еде и досуге, обучат туристическим навыкам.
июл
июл
июл
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|13 500 ₽
Описание
Организационные детали
Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.
Если вы берёте свои спальники, коврики и палатку, сообщите, пожалуйста, об этом инструктору.
Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.
Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.
Проживание. В туристических палатках. Предоставляем двухместные, трёхместные и четырёхместные апартаменты с ковриками для сна и спальниками. О пожеланиях необходимо сообщить организатору минимум за 3 дня до похода.
Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. Меню на каждый день составляет организатор, учитывая индивидуальные особенности: аллергии, вегетарианство. Просьба заранее сообщить организатору, если вы не можете есть какой-то продукт.
На завтрак каши на молоке с маслом, бутерброды с сыром и колбасой, яичница или омлет, сосиски, хлеб, сладости, чай и кофе со сливками, сахар. Вариация на обеды: плов на говядине, щи мясные, борщ мясной со сметаной, хлеб, сладости, чай и кофе со сливками. Пример ужина: шашлык из свинины и курицы по 500 г на человека, свежие овощи и зелень, отварной картофель с маслом и укропом, шампиньоны гриль по 100 г на человека, хлеб, приправы, соусы, сладости, чай и кофе со сливками.
Дети. Возраст по согласованию. Для детей до 8 лет стоимость тура составляет 10 500 руб.
Сложность. Поход под силу городскому жителю и рекомендован для новичков и семей с детьми. Опыт не обязателен. Дети могут не грести. Треккинг на вершину горы лёгкий. Сплав и пешая часть маршрута составят не более 4 часов. Остальное время выделено на отдых, баню, купание, игры, рыбалку, катание на сапах, обучение туристическим навыкам, посиделки у костра. Будет организован походный туалет.
Программа тура по дням
Заезд в палаточный лагерь
Встречаемся в 18:00-19:00 часов в палаточном лагере на берегу озера в Кондуках. Памятку о том, как удобнее добраться до места встречи своим ходом и на машине, вам пришлёт инструктор в общем чате.
Размещаемся по палаткам. Каждому будет выдан спальник и коврик для сна. В 20:00 собираемся вместе ужинать у костра.
Сплав по голубым озёрам, прогулка по Романцевским горам, сапы, баня, тир, рыбалка и вечер у костра
Завтракаем в 09:00, знакомимся и готовимся к сплаву. После инструктажа распределяемся по большим надувным лодкам и отправляемся в увлекательное странствие по голубым озёрам в окружении песчаных гор. В действительности бирюзовый водоём — затоплённые карьеры площадью не менее 1 гектара. А возвышенности являются искусственной насыпью. Почувствуем себя в фантастическом фильме и сделаем много эффектных фотографий.
После сплава прогуляемся по Романцевским горам и поднимемся на одну из вершин. Осмотрим Кондуки с высоты и вернёмся в палаточный лагерь на горячий обед (15:00).
Во второй половине дня купаемся, загораем, стреляем в тире, катаемся на сапах. Желающие смогут научиться туристическим навыкам, вязать узлы, половить рыбу. С 18:00 будет готова походная баня. Попаримся с вениками и завершим насыщенный день шашлыком, посиделками у костра и песнями.
Отдых у озера и поиск вдохновения в Кондуках
Просыпаемся на свежем воздухе. Заботливый инструктор приготовит для вас завтрак к 09:00.
До обеда продолжим отдыхать на берегу озера. Каждый выберет себе занятие по душе: купание, катание на сапах, активные игры, стрельба в тире, рыбалка, прогулки, обучение правильной колке дров и разведению костра. Можно организовать фотосессии и найти вдохновение для картины в окружающих ландшафтах.
После 15:00 разъезжаемся по домам.
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Что включено
- Аренда общегруппового снаряжения: рафтов, вёсел, спасжилетов, котлов, тента, столов, стульев, походного туалета и всего необходимого для полевой жизни
- Аренда личного снаряжения: палаток, спальников, ковриков для сна
- Катание на сапсёрфах
- Заброска и выброска снаряжения на маршрут и обратно
- 3-разовое походное питание и питьевая вода (с ужина 1-го дня по обед 3-го дня)
- Приготовление еды инструктором-поваром
- Походная баня с вениками
- Прогулка на вершину горы
- Дрова
- Вывоз мусора
- Пневматический тир
- Аптечка первой необходимой помощи
- Работа инструкторов-проводников по водному туризму и обучение туристическим навыкам
- Поход проводится в группе от 12 человек
Что не входит в цену
- Проезд до палаточного лагеря у озера и обратно
- Личные расходы