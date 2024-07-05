Отдохнём 3 дня у рукотворного водоёма в окружении песчаных гор. Вдохновимся пейзажами с бирюзово-голубыми озёрами и золотистыми возвышенностями в лучах солнца. Отправимся в странствие по затоплённым карьерам на надувных лодках, увидим панораму с Романцевских гор. Кондуки — любимое место фотографов, художников и всех творческих людей. Прокатимся на сапах, накупаемся и напаримся с вениками в походной бане. Дополним наш отдых на природе шашлыками и уютными посиделками у жаркого костра. Инструкторы выдадут палатки, спальники и коврики для сна, всё снаряжение для лагеря, позаботятся о вкусной еде и досуге, обучат туристическим навыкам.

Описание

Организационные детали

Обязательно взять с собой: удобную одежду по погоде со сменным комплектом, желательно закрывающую основные участки тела (на воде могут быть комары, слепни), головной убор от солнца, дождевик, тёплую куртку и штаны, шерстяные носки, спортивную обувь (без каблука и не сапоги), полотенце, перчатки (для гребцов), крем от комаров и антизагарный, налобный фонарик, свою миску, ложку и кружку. Подробнее про личное снаряжение инструктор расскажет в общем чате после бронирования места.

Если вы берёте свои спальники, коврики и палатку, сообщите, пожалуйста, об этом инструктору.

Запрещено употребление алкоголя и курение на борту. Вечером спиртное в адекватном количестве допустимо.

Ваше участие в заготовке дров и приготовлении еды на костре по желанию.