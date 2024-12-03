мар
Программа тура по дням
Отправление туристического поезда
Самостоятельная посадка в туристический поезд №925/926 по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
22:05 Отправление туристического поезда №925/926 с Киевского вокзала г. Москвы.
Тула
Завтрак в поезде.
09:21 Прибытие туристического поезда на Московский ж/д вокзал г. Тулы.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсии по городу с посещением исторического центра Тулы.
Трансфер на автобусе на ж/д ст. Ясная Поляна (Козлова Засека) с путевой информацией.
Экскурсия по ж/д станции «Козлова Засека».
Обед в кафе с Анковским пирогом по рецепту Софьи Андреевны Толстой на десерт.
Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по заповеднику, посещение дома-музея Л. Н. Толстого и флигеля Кузминских.
Свободное время для самостоятельной прогулки до могилы Льва Толстого и покупки сувениров.
Трансфер в г. Тулу.
Свободное время в центре Тулы для самостоятельной прогулки по территории кремля, пешеходной улице Металлистов, Казанской набережной, посещения торговых рядов, покупки тульских пряников и сувениров.
Трансфер на Московский ж/д вокзал г. Тулы.
20:23 Отправление туристического поезда на ст. Лев Толстой.
Елец
06:00 Прибытие туристического поезда на ж/д ст. Лев Толстой.
07:00 Встреча с гидом на перроне (номер группы указан в вашем ваучере).
Краткая обзорная пешеходная экскурсия по центральной части посёлка.
Угощение стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски». Детям – петушок на палочке.
Экскурсия по экспозиции Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого, который располагается в типовом станционном сооружении конца XIX века – доме начальника станции И. И. Озолина.
Посещение Культурно-образовательного центра Л. Н. Толстого и выставки.
Трансфер в г. Елец с путевой информацией.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елецу с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя – Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).
Посещение Литературно-мемориального музея И. А. Бунина.
Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
16:36 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала г. Елец.
23:56 Прибытие туристического поезда №925/926 на Павелецкий вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
|СВ
|Одноместное размещение
в СВ
|Для взрослого
|35 690
|47 850
|78 500
|Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)
|35 250
|47 390
|–
|Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)
|17 900
|17 900
|–
Выкуп дополнительного места в 4-местном купе – 14 950 руб.
Внимание! Подселение в купе возможно только смешанное (без деления на мужские и женские купе).
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|СВ
2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек
|КУПЕ
2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе- каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).
При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагоне выбранной категории
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе - 14 950 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.