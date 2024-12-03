3 день

Елец

06:00 Прибытие туристического поезда на ж/д ст. Лев Толстой.

07:00 Встреча с гидом на перроне (номер группы указан в вашем ваучере).

Краткая обзорная пешеходная экскурсия по центральной части посёлка.

Угощение стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски». Детям – петушок на палочке.

Экскурсия по экспозиции Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого, который располагается в типовом станционном сооружении конца XIX века – доме начальника станции И. И. Озолина.

Посещение Культурно-образовательного центра Л. Н. Толстого и выставки.

Трансфер в г. Елец с путевой информацией.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елецу с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя – Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).

Посещение Литературно-мемориального музея И. А. Бунина.

Обед в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

16:36 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала г. Елец.

23:56 Прибытие туристического поезда №925/926 на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.