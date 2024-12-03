Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Тулу и Елец

Приглашаем вас совершить круиз по родным местам великих русских писателей – Л. Н. Толстого и И. А. Бунина, узнать интересные истории из их жизни, вдохновиться природой, архитектурой, ощутить неспешный ритм жизни и очарование удивительных русских городов, а также найти параллели с творчеством писателей.
5
3 отзыва
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Тулу и Елец
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Тулу и Елец
Вкус эпохи. Железнодорожный круиз в Тулу и Елец
Ближайшие даты:
21
мар
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление туристического поезда

Самостоятельная посадка в туристический поезд №925/926 по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

22:05 Отправление туристического поезда №925/926 с Киевского вокзала г. Москвы.

Отправление туристического поездаОтправление туристического поезда
2 день

Тула

Завтрак в поезде.

09:21 Прибытие туристического поезда на Московский ж/д вокзал г. Тулы.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в вашем ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсии по городу с посещением исторического центра Тулы.

Трансфер на автобусе на ж/д ст. Ясная Поляна (Козлова Засека) с путевой информацией.

Экскурсия по ж/д станции «Козлова Засека».

Обед в кафе с Анковским пирогом по рецепту Софьи Андреевны Толстой на десерт.

Экскурсия по музею-усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», включающая прогулку по заповеднику, посещение дома-музея Л. Н. Толстого и флигеля Кузминских.

Свободное время для самостоятельной прогулки до могилы Льва Толстого и покупки сувениров.

Трансфер в г. Тулу.

Свободное время в центре Тулы для самостоятельной прогулки по территории кремля, пешеходной улице Металлистов, Казанской набережной, посещения торговых рядов, покупки тульских пряников и сувениров.

Трансфер на Московский ж/д вокзал г. Тулы.

20:23 Отправление туристического поезда на ст. Лев Толстой.

ТулаТулаТулаТулаТула
3 день

Елец

06:00 Прибытие туристического поезда на ж/д ст. Лев Толстой.

07:00 Встреча с гидом на перроне (номер группы указан в вашем ваучере).

Краткая обзорная пешеходная экскурсия по центральной части посёлка.

Угощение стопочкой астаповской настойки, канапе с «бульонкой по-борзовски». Детям – петушок на палочке.

Экскурсия по экспозиции Мемориально-литературного музея Л. Н. Толстого, который располагается в типовом станционном сооружении конца XIX века – доме начальника станции И. И. Озолина.

Посещение Культурно-образовательного центра Л. Н. Толстого и выставки.

Трансфер в г. Елец с путевой информацией.

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по г. Елецу с осмотром Красной площади, кафедрального Вознесенского собора, построенного по проекту создателя Храма Христа Спасителя – Константина Тона, купеческих особнячков, пожарной каланчи, Великокняжеской церкви в стиле «модерн», здания бывшей женской гимназии, памятника художнику Николаю Жукову (автора октябрятской звёздочки с кудрявым Ильичом и пачки папирос «Казбек»).

Посещение Литературно-мемориального музея И. А. Бунина.

Обед в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

16:36 Отправление туристического поезда с ж/д вокзала г. Елец.

23:56 Прибытие туристического поезда №925/926 на Павелецкий вокзал г. Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

ЕлецЕлец

Проживание

Тур предусматривает проезд в туристическом поезде.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

КатегорияЧетырехместное купеСВОдноместное размещение
в СВ
Для взрослого35 69047 85078 500
Для детей от 0 до 9 лет включительно
(с местом)		35 25047 390
Для детей от 0 до 4 лет включительно
(без предоставления отдельного места и завтраков в поезде)		17 90017 900

Выкуп дополнительного места в 4-местном купе – 14 950 руб.

Внимание! Подселение в купе возможно только смешанное (без деления на мужские и женские купе).

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

СВ

2 нижние (горизонтальное двухместное купе) либо комплектация (1 нижняя + 1 верхняя полки – вертикальное двухместное купе), 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек

КУПЕ

2 нижние+2 верхние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, смена белья (за доп. плату), уборка купе- каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка+ зубная паста, мыло).

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагоне выбранной категории
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе - 14 950 руб
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ш
3 дек 2024
Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!Менеджеры работают отлично. Постоянно на связи, готовы дать информацию. Удобно заполнять формы по ссылкам в процессе приобретения тура. Спасибо!
И
3 дек 2024
Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.
Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.Эрудированные, профессиональные, позитивные и внимательные гиды: Боталова Е. Ю. и Альмитов Р. А.
И
30 ноя 2024
Прекрасно! Очень достойно!

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